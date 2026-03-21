XRP Bitcoin Karşısında Kritik Eşikte Haftalık Kapanış Belirleyici Olacak

Bilmeniz Gerekenler

  • XRP ile Bitcoin arasındaki parite kritik teknik seviyelerde yön arayışını sürdürüyor.
  • Haftalık kapanış seviyesi, olası düşüş ya da toparlanma ihtimalini belirleyebilir.
  • Piyasada sermayenin Bitcoin’e yönelmesi altcoin performansını baskılamaya devam ediyor.
XRP ile Bitcoin arasındaki fiyat grafiği, altcoin yatırımcıları için kritik bir döneme işaret ediyor. Haftanın sonuna yaklaşılırken parite, önümüzdeki haftaların yönünü belirleyebilecek önemli bir seviyede bulunuyor. Teknik göstergeler, mevcut konumun bir kırılma ya da toparlanma sürecinin başlangıcı olabileceğine işaret ediyor.

200 Haftalık Ortalama Kritik Rol Oynuyor

Grafikte öne çıkan en önemli unsur, XRP’nin 200 haftalık hareketli ortalama seviyesini yeniden test etmesi ve bu seviyenin üzerinde tutunma çabası olarak görülüyor. Teknik analizde haftalık kapanışın bu seviyenin altında gerçekleşmesi, genellikle uzun sürebilecek bir düşüş eğiliminin başlangıcı olarak yorumlanır. Bu nedenle yatırımcıların odağı doğrudan haftalık kapanış seviyesine çevrilmiş durumda.

Olası Düşüş Senaryosu ve Kritik Destek Seviyesi

Mevcut verilere göre XRP’nin değeri 0.0000206 BTC seviyesinde bulunuyor. Haftalık kapanışa iki gün kala fiyatın bu seviyenin üzerinde kalıcı olamaması durumunda teknik olarak “kırılım ve yeniden test” senaryosu devreye girebilir. Böyle bir durumda bir sonraki güçlü destek noktası 0.00000722 BTC seviyesinde yer alıyor. Bu seviye, 2024 öncesi yükseliş dönemine ait bir fiyat bölgesini temsil ediyor.

Bitcoin’e Yönelen Sermaye Altcoinleri Zorluyor

Piyasadaki genel eğilim, sermayenin giderek Bitcoin’de yoğunlaştığını gösteriyor. Bu durum, altcoin piyasasından likiditenin çekilmesine neden oluyor ve XRP gibi varlıkların performansını baskı altında bırakıyor. Mevcut piyasa koşullarında yatırımcı ilgisinin büyük ölçüde Bitcoin’e yönelmiş olması dikkat çekiyor.

Bu süreçte XRP’nin Bitcoin karşısında güç kazanabilmesi için güçlü bir temel gelişmeye ihtiyaç duyulduğu değerlendiriliyor. Özellikle düzenleyici kurumlar tarafından yayımlanan yeni rehberler ve piyasa düzenlemeleri dikkat çekse de, bu gelişmelerin XRP’nin performansına sınırlı yansıdığı görülüyor.

ABD’de kripto piyasasına yönelik yeni düzenleyici çerçeveler açıklanmış olsa da, XRP’nin bu gelişmelere rağmen Bitcoin karşısında anlamlı bir toparlanma sergileyemediği gözlemleniyor. Bu durum, teknik seviyelerin temel gelişmelere kıyasla daha belirleyici olabileceğini düşündürüyor.

Haftalık kapanış seviyesi bu noktada en önemli gösterge olarak öne çıkıyor. XRP’nin haftayı 0.000021 BTC seviyesinin üzerinde tamamlaması halinde toparlanma ihtimali korunabilir. Ancak bu seviyenin altında bir kapanış, düşüş senaryosunun güç kazanmasına yol açabilir.

Önümüzdeki günlerde piyasa katılımcıları özellikle haftalık kapanış verisini yakından takip edecek. Bu kapanışın sonucu, yalnızca XRP için değil genel altcoin piyasası açısından da yön belirleyici olabilir.

