Chainlink (LINK) 9 Dolar Üzerinde Tutunurken Açık Pozisyonlar Geriliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • Chainlink fiyatı 9 doların üzerinde kalırken kaldıraçlı pozisyonlarda azalmanın sürdüğü görüldü.
  • Piyasa dar bir aralıkta konsolide olurken işlem gören token miktarında önemli bir hareket oluşmadı.
  • Teknik göstergeler, fiyatın belirgin bir trend göstermediğini ve yatay bir seyir izlediğini gösteriyor.
Chainlink’in yerel token’ı LINK, mart ayında ulaştığı yüksek seviyelerden sonra ivme kaybetmiş olsa da, son dönemde 9 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Fiyat mart ortasında 10 dolar civarına çıktıktan sonra, özellikle son günlerde bir gevşeme hareketi yaşadı. Kısa vadeli yatırımcılar, token’ın bu seviyelerde konsolide olup olmayacağını veya tekrar yükseliş aralığına çıkarak yukarı yönlü bir hamle yapıp yapmayacağını yakından izliyor.

İçindekiler
1 Fiyat Gerilerken Kaldıraçlı Pozisyonlar Azalıyor
2 LINK Dar Bir Aralıkta Konsolide Oluyor
3 Teknik Göstergeler Belirsizliğe İşaret Ediyor

Fiyat Gerilerken Kaldıraçlı Pozisyonlar Azalıyor

LINK/USD paritesinde güncel fiyat 9,09 dolar seviyesinde oluştu. Şu anki mumlarda en yüksek değer 9,20 dolar; en düşük ise 9,03 dolar olarak kaydedildi. Buna rağmen, yakın geçmişte yaşanan hızlı yükselişlerin ardından piyasada bir miktar geri çekilme gözlemlendi. Fiyat geçen hafta 10 dolar bandının üzerine çıkmayı başarmıştı ancak bu hareketin devamı gelmedi.

Piyasa verileri, toplam açık pozisyon miktarının 196,67 milyon dolara gerilediğini gösteriyor. Bu rakam, 17 Mart civarında ulaşılan 220 milyon doların üzerindeki zirvenin ardından dikkate değer bir düşüşe işaret ediyor. Açık pozisyonlardaki azalma, son yükseliş trendi sırasında oluşan aşırı pozisyonlanmanın gevşediğini ortaya koyuyor. Analistler, bu tablonun yakın vadeli traderlar için risklerin bir miktar azaldığını gösterebileceğini belirtiyor.

LINK Dar Bir Aralıkta Konsolide Oluyor

24 saatlik veriler LINK’in 9,12 dolardan el değiştirdiğini ve günde yüzde 0,79 kayıpla yoluna devam ettiğini ortaya koyuyor. Son işlem aralığı 8,91 ile 9,20 dolar arasında sınırlı kaldı. Bu dar bant, piyasadaki volatilitenin düştüğüne işaret ediyor ve LINK’in yeni bir yön arayışına girdiği şeklinde değerlendiriliyor.

Chainlink’in toplam piyasa değeri 6,45 milyar dolar seviyesinde ifade ediliyor. 24 saatlik işlem hacmi 391,47 milyon dolar olurken, dolaşımdaki toplam arz ise 708,10 milyon LINK olarak kayıtlara geçti. Tarihi zirve olan 52,70 dolar ile karşılaştırıldığında, mevcut fiyat hala bu seviyenin oldukça gerisinde bulunuyor.

Fiyatların hala tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 80’in üzerinde altında olması, uzun vadeli toparlanmanın henüz tamamlanmadığına işaret ediyor. Kısa vadede ise teknik veriler, piyasadaki hareketliliğin sürmesine karşın beklentilerin sınırlı kaldığını gösteriyor.

Teknik Göstergeler Belirsizliğe İşaret Ediyor

Teknik analiz sonuçları, LINK fiyatının Bollinger Bandı’nın orta seviyesinde, yani 9,09 dolar düzeyinde oluştuğunu gösteriyor. Üst bandın 9,77 dolarda, alt bandın ise 8,39 dolarda bulunduğu belirtiliyor. Orta banda yakın seyir, fiyatın denge seviyesinde hareket ettiğine işaret ediyor ve yeni bir trend başlangıcı için belirgin bir sinyal bulunmuyor.

Veriler, gün içi fiyat hareketlerinde alt aralıkların savunulmaya çalışıldığını, ancak alıcıların henüz fiyatı üst dirence taşıyamadığını ortaya koyuyor. Günlük grafikte LINK, 9,05 dolardan açılış yaptı ve 9,20 dolarda gün içi zirveyi gördü. Kapanış ise 9,07 dolar seviyesinde gerçekleşti. Gün sonunda fiyat yüzde 0,25 artışla kapanırken, işlem hacminin görece düşük olması dikkat çekiyor. MACD göstergesi ise olumlu görünümünü sürdürmekte, ancak yükseliş ivmesinin zayıfladığı izleniyor.

