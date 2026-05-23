CHAINLINK (LINK)

Chainlink, ekosistem entegrasyonlarını genişletti beş yeni ağda hizmet verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 Chainlink, beş farklı blockchain ağına yeni entegrasyonlarını tamamladı.
  • 🌐 CCIP, CRE, veri akışı ve veri beslemeleriyle çoklu zincir desteklerini güçlendirdi.
  • 🔗 Robinhood Chain testnetine veri akışları sağlanmaya başlandı, kurumsal ilgiyi artırdı.
  • 💡 En kritik nokta, $LINK altyapısının çeşitli zincirlerde güvenli veri paylaşımı sağlaması oldu.
Chainlink, son dönemde işlem hacminde kayda değer bir artış yakaladıktan sonra önemli bir ekosistem güncellemesini duyurdu. Şirket, küresel blockchain ortamında daha fazla benimsenmeyi hedefleyen bu adım kapsamında, çekirdek hizmetlerini farklı blockchain ağlarına taşımak üzere harekete geçti. 22 Mayıs tarihli resmi açıklamaya göre, Chainlink’in sunmuş olduğu CCIP, CRE, Data Streams ve Data Feeds gibi hizmetler çok sayıda blockchain ağında aktif hale getiriliyor.

1 Kapsamlı ağ entegrasyonları sağlandı
2 Ink ve Robinhood Chain ile stratejik hamleler
3 Beş yeni entegrasyon, büyüme potansiyelini öne çıkarıyor

Kapsamlı ağ entegrasyonları sağlandı

Blockchain dünyasında tokenizasyon ve çoklu zincir protokolleriyle öne çıkan Chainlink, sağlamlaştırdığı altyapısıyla farklı ağlarda entegre olmayı sürdürüyor. Özellikle Cross-Chain Interoperability Protocol’ün (CCIP), Creditcoin, Neo X ve Tempo ağlarında kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, diğer ağların da Chainlink altyapısına kolayca erişmesi sağlandı.

Bu gelişme, tokenlaştırılmış varlıkların, merkeziyetsiz uygulamaların ve ağlar arası likiditenin daha rahat bir şekilde kullanılmasının önünü açıyor. Chainlink böylece yalnızca kendi zinciriyle sınırlı kalmayıp, farklı blockchain protokollerine güvenli ve uyumlu bir entegrasyon fırsatı sunmuş oluyor.

Mini sözlük: CCIP (Cross-Chain Interoperability Protocol), farklı blockchain ağları arasında doğrudan veri ve değer transferi sağlayan teknik bir protokoldür. Farklı zincirlerdeki uygulamaların ve varlıkların güvenli şekilde birbirleriyle iletişim kurmasını sağlar.

Ink ve Robinhood Chain ile stratejik hamleler

Bu ekosistem açılımının önemli bir ayağını da Ink ile yürütülen çalışma oluşturdu. Chainlink, CRE ve Data Feeds hizmetlerini Ink ağına entegre ederek bu platformun, merkeziyetsiz finans uygulamaları da dahil olmak üzere, zincir dışı güvenli veri ve oracle altyapısına erişimini güçlendirdi. Ink’in iki farklı Chainlink hizmetine entegre edilmesi, hem veri akışını hem de oracle tabanlı uygulamaları genişletmeye olanak tanıdı.

Diğer yandan, Chainlink, veri akışlarını Robinhood’un blokzinciri odaklı test ağına taşıdığını da açıkladı. Bu iş birliği, özellikle düşük gecikmeli ve gerçek zamanlı veri çözümlerine odaklandığı için blokzincir üzerinde kurumsal düzeydeki ticaret uygulamalarında heyecan yarattı.

Chainlink tarafından yapılan resmi duyuruda, “Veri akışlarımızı Robinhood Chain testnetine entegre ederek, hem yatırımcı topluluğu hem de kurumsal kullanıcılar için ölçeklenebilir ve düşük gecikmeli veri sunuyoruz” ifadeleri paylaşıldı.

Veri akışlarının Robinhood Chain testnetine taşınması, Chainlink’in piyasa verilerinin hızlı ve güvenilir biçimde blockchain tabanlı sistemlere aktarılması konusundaki yetkinliğini bir kez daha göstermiş oldu.

Beş yeni entegrasyon, büyüme potansiyelini öne çıkarıyor

Güncel gelişmelerle birlikte Chainlink, toplamda beş yeni ağı kendi çözüm ve veri altyapısına entegre etti. Böylece hem tokenlaştırılmış varlık piyasasında hem de çoklu zincir yönetiminde bir adım öne çıkmış oldu. Yeni entegrasyonların merkeziyetsiz uygulamalarda güvenli veri akışını desteklemesi bekleniyor.

Blockchain sektöründe hızla yükselen Chainlink’in bu açılımları, farklı ağlar arasında daha kolay veri ve likidite transferine imkan tanıdığı için genel ekosistem büyümesini de tetikleyebilir.

Chainlink Entegrasyon AğlarıSunulan Hizmetler
CreditcoinCCIP
Neo XCCIP
TempoCCIP
InkCRE, Data Feeds
Robinhood Chain (Testnet)Data Streams

Chainlink, sunduğu yeni entegrasyonlarla birlikte farklı odaklara sahip zincirlerde hem güvenli veri hem de etkin iletişim altyapısı sağlayarak benimsenme hızını artırmayı amaçlıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
