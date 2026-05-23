Kevin Warsh sonrası Fed’in Bitcoin piyasasındaki etkisi tartışılıyor

ABD Merkez Bankası’nda başkanlık koltuğuna Kevin Warsh’ın oturacağı iddiası, kripto para piyasasında yeni bir beklenti ortamı yarattı. Warsh’ın parasal disipline dayalı yaklaşımı, özellikle geçmişte Bitcoin boğa sezonlarını destekleyen bol likiditenin sonunu getirebilir. Piyasada mevcut Fed politikasından olası bir sapma, büyük yatırımcıların ve kurumsal fonların Bitcoin’e olan ilgisini önemli ölçüde etkileyebilir.

Fed’den yeni yaklaşım, Bitcoin’in risk algısını değiştiriyor

Kevin Warsh’ın kariyerinde, genişleyici para politikalarına pek sıcak bakmadığı biliniyor. Parasal genişlemeye karşı temkinli duran Warsh, piyasaları sürekli desteklemektense, sıkı para politikalarını savunmasıyla tanınıyor. Bu yaklaşım, geçmişte Bitcoin için rüzgar olan gevşek para politikalarından farklı bir söylem sunuyor.

Kripto piyasasında kurumsal yatırımcıların bol likidite beklentisiyle hareket ettiği bir ortamda, yeni dönemde bu varsayımın geçerliliği sorgulanıyor. Warsh yönetiminde Fed’in risk iştahını sınırlaması halinde, Bitcoin’in yükseliş dönemlerinde alışıldık ivmenin kaybolabileceği belirtiliyor.

Bitcoin piyasalarında yapılan analizlerde şu ifadeler öne çıktı: “Coinbase Premium göstergesi, ABD’deki kurumsal ilginin küresel piyasaya kıyasla ne yönde ilerlediğini ölçüyor. Fed politikalarının sıkılaştığı bir dönemde iştahın azalması halinde, bu gösterge fiyat hareketlerinden önce gerilemeye başlıyor ve çoğunlukla düzeltmeleri haber veriyor.”

Coinbase Premium, ABD merkezli yatırımcıların Bitcoin’e olan ilgisinin küresel borsalara göre daha yüksek olup olmadığını gösteren zincir üzeri bir metrik olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte, Bitcoin borsalarındaki net giriş-çıkışlar da önemli bir gösterge olarak takip ediliyor. Kısa vadeli yatırımcılar piyasada riskten kaçmaya başladığında, borsalara yapılan transferlerde artış görülüyor.

Warsh sonrası sıkı para politikası ortamında, bu tür davranışların çoğalacağı ve boğa piyasasının temel yapısının zayıflayabileceği aktarılıyor.

Mini sözlük: Coinbase Premium, ABD merkezli Coinbase borsasındaki Bitcoin spot fiyatının küresel borsalara göre ne kadar primli veya iskontolu olduğunu ölçer. Pozitif olması ABD’den güçlü talep olduğuna, negatif olması ise talebin zayıfladığına işaret eder.

Dengeler değişirse sürdürülebilir boğa dönemi mümkün

Uzmanlar, Warsh’ın parasal disiplin anlayışının Bitcoin’de sürekli bir düşüş anlamına gelmediğini, ancak piyasa yapısının yeniden şekillenebileceğini belirtiyor.

Bitcoin’in merkez bankalarından bağımsız bir değer saklama aracı olma iddiası, sıkı para politikalarının hakim olduğu dönemlerde daha fazla ön plana çıkabilir. Piyasada güvenin azaldığı ve geleneksel finansal sistemlerin sorgulandığı ortamlarda, bu anlatının destek bulabileceği ifade ediliyor.

Özellikle ETF’lere gelen net girişler ve borsalardaki Bitcoin rezervlerinin azalması, fiyatın sadece parasal genişleme dönemlerinde değil, daha kalıcı ve organik taleple de yükselebileceğine işaret ediyor. Bu gelişme, Bitcoin’in “likiditeyle şişen” boğa piyasalarından, daha sağlıklı ve uzun vadeli yükselişlere geçiş yapabileceği anlamına geliyor.

Diğer yandan, Coinbase Premium’un tekrar pozitif bölgeye çıkması ABD merkezli kurumsal yatırımcıların yeniden güvenle alım yaptığına işaret edecektir. Ancak mevcut durumda, piyasanın kaldıraç oranının yüksek ve spot alımların zayıf olduğu, dolayısıyla sağlıklı bir boğa piyasasından henüz uzak olunduğu görüşü hakim.

Warsh’ın başkanlığı ile birlikte piyasa katılımcılarının yeni koşullara adapte olup olamayacağı, Bitcoin’in ekonomik bağımsızlık iddiasını gerçek anlamda test edeceği bir dönem başlatabilir. Bu yeni dönemi belirleyecek en önemli unsur ise, sürecin bir düzeltmeyle mi, yoksa daha yumuşak bir geçişle mi yaşanacağı olarak öne çıkıyor.