AllUnity haziran ayında İsveç kronuna endeksli stablecoin SEKAU’yu piyasaya sürecek

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 AllUnity İsveç kronuna bağlı SEKAU stablecoin’i haziranda çıkaracak.
  • 💡 Şirketin yeni ödeme sistemi, yapay zeka otomatizasyonuna özel geliştirildi.
  • 🌍 Avrupa’da euro ve kron gibi yerel para stablecoin’lerinin ağı genişliyor.
  • 🟠 Kritik durum: Şirket, dijital euro sonrası $SEKAU ile bölgenin ilklerden biri olmayı hedefliyor.
Almanya’nın önde gelen stablecoin girişimlerinden AllUnity, İsveç kronuna dayalı yeni bir dijital para birimini duyurdu. Şirket, özellikle yapay zeka tarafından yürütülen ödemeler için geliştirdiği ödeme altyapısıyla birlikte, SEKAU adlı yerel para destekli stablecoin’in haziran ayında piyasaya sürülmesini planladığını açıkladı. DWS, Flow Traders ve Galaxy Digital yatırımlarıyla öne çıkan Frankfurt merkezli AllUnity, Avrupa Birliği’nin kripto varlıkları düzenleyen MiCA rejimi kapsamında faaliyet yürütüyor.

İlk İsveç kronu tabanlı stablecoin geliyor

SEKAU adı verilen yeni stablecoin, İsveç kronu rezervleriyle tamamen desteklenecek ve düzenleyici süreçlerden başarıyla geçmesi halinde haziranda kullanıma sunulacak. AllUnity, projenin hayata geçmesiyle Avrupa’daki yerel para birimlerine endeksli stablecoin ekosisteminin genişleyeceğini belirtti. Kripto para piyasalarında geleneksel olarak ABD doları destekli sabit paralara büyük bir ilgi var; piyasadaki stablecoinlerin yaklaşık yüzde 99’u dolara bağlı durumda.

Mini sözlük: Stablecoin, değerini itibari bir para birimine (dolar, euro gibi) sabitleyen ve genellikle gerçek rezervlerle desteklenen kripto paralardır. Fiyat oynaklığını azaltmak için üretilirler ve ödeme işlemlerinde veya değer saklama amacıyla kullanılırlar.

AllUnity CEO’su Alexander Höptner, İsveç’in uzun süredir nakitsiz topluma geçişte öncülük ettiğini ve bu sürecin küresel düzeyde kullanılabilen, yeni nesil dijital paralar gerektirdiğini söyledi. Avrupa’dan çıkan bu tip stablecoinlerin, bölgesel para birimlerinin dijitalleştirilmesi yolunda önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Yapay zeka odaklı ödeme altyapısı

AllUnity, SEKAU stablecoin’iyle birlikte, “Agentic Payments” adını taşıyan yeni nesil bir ödeme platformu da duyurdu. Bu sistem, özellikle otonom yazılım ajanları tarafından başlatılan ve doğrudan yerel banka hesaplarına aktarılabilen ödemeler için tasarlandı. Böylece şirketlerin; dijital hizmet, içerik ve veri satışındaki finansal süreçlerini kolaylaştıracak bir altyapı sunuluyor.

Yeni ödeme altyapısı, Coinbase tarafından geliştirilen x402 ödeme standartlarını temel alıyor. Girişim, sistemin işletmelere kaynak transferi ve ödeme tahsilatı otomasyonu açısından avantaj getireceğini ifade etti.

AB’de stablecoin rekabeti hızlanıyor

Avrupa’da yerel para birimiyle desteklenen stablecoin çalışmaları hız kazandı. Gün içinde Qivalis adlı banka konsorsiyumu, euroya endeksli stablecoin girişimini 15 ülkede 37 bankanın katılımıyla genişletirken, AllUnity de benzer şekilde bölgesel para birimine dayalı ürünlerle finansal teknoloji alanında ilerliyor.

AllUnity’nin baş teknik ve operasyon yöneticisi Peter Grosskopf, Avrupa’da yeni dijital ekonomi gerçekliğine uygun, güvenli ve düzenlenmiş bir altyapının şart olduğunu vurgularken, şirketin bu geçişte işletmelerin ödeme süreçlerinde yol gösterici bir rol üstlendiğini aktardı.

Almanya’nın mali düzenleyicisi BaFin’in gözetiminde faaliyet gösteren AllUnity, geride kalan yılda euro ve İsviçre frangına endeksli stablecoin’lerini piyasaya sürmüştü. Şirketin yeni attığı adım, İsveç’in dijital ekonomiye geçişinde kritik bir rol oynayabilir.

Stablecoin İsmiReferans Para BirimiPiyasa BölgesiÇıkış Tarihi
SEKAUİsveç kronuİsveç/AvrupaHaziran 2024
Qivalis StablecoinEuroAvrupa2023
TetherABD dolarıKüresel2014
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
