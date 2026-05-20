Pepe’de iki büyük cüzdan, 3.37 milyon dolarlık 10x long açtı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 İki dev cüzdan aynı anda $PEPE ’de 3.37 milyon dolarlık 10x long açtı.
  • Fiyat $0.00000368’de ve ana direnç $0.00000491 olarak izleniyor.
  • Teknik göstergeler zayıf; ivmenin güçlenmesi için direnç üstü kapanış bekleniyor.
  • 🧭 Kritik durum: Kaldıraçlı işlemler riskli, karar anı yaklaşıyor.
Pepe’nin son dönemdeki zayıf fiyat performansına rağmen, iki büyük yatırımcı aynı anda toplam 3.37 milyon dolar değerinde on kat kaldıraçla long pozisyona girdi. Bu hamle, Pepe fiyatının $0.00000368 seviyesinde seyrettiği ve $0.00000491 direncinin gündemde olduğu bir anda piyasada dikkat çekti.

Kaldıraçlı Alımlar Piyasaya Hareketlilik Getirdi

Aynı anda gerçekleşen büyük ölçekli long işlemler, Pepe piyasasında kısa vadede yeni bir beklenti yarattı. Toplamda 924.7 milyon kPEPE büyüklüğünde açılan pozisyonların, yatırımcıların fiyat artışı öngördüğüne işaret ettiği düşünülüyor.

Ancak yüksek kaldıraç, ufak fiyat değişimlerinin hızlı bir şekilde pozisyonları tehlikeye atabileceği anlamına geliyor. Büyük yatırımcı hareketleri, piyasanın yönünü belirlemeye yetmese de, kısa vadeli algı ve izlenen direnç seviyeleri açısından önem taşıyor.

İki büyük cüzdanın aynı anda 10x kaldıraçlı Pepe long’u açması, toplamda 924.7 milyon kPEPE’lik (3.37 milyon dolar) bir pozisyona ulaştı. Bu hamle, yatay seyrin ardından fiyat tarafına yoğun ilgi çekti.

Açık pozisyonların ardından diğer büyük yatırımcıların benzer işlemler gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği takip ediliyor.

Mini sözlük: Kaldıraçlı (leverage) işlem, mevcut sermayenizin üzerinde bir miktarla pozisyon açmanıza imkân tanır. Örneğin 10x kaldıraç kullanırsanız, 1 birimlik teminatınızla 10 birimlik işlem yapabilirsiniz. Bu durum, hem kazancı hem zararı aynı oranda büyütür.

Fiyat Kritik Dirençle Yüzleşiyor

Pepe, uzun süreli düşüş trendinin ardından 0.00000368 dolara kadar düşmüş durumda ve bu seviyelerde taban oluşturduğu görülüyor. Kısa vadeli destek 0.0000033-0.0000035 aralığında yer alırken, $0.0000030’a doğru yeni bir düşüş ihtimali de göz önüne alınıyor. Yükseliş yönünde ise $0.0000040-$0.0000043 aralığı ilk direnç olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte, asıl güçlü direnç noktası $0.00000491’de bulunuyor ve bu seviye, Fibonacci teknik analizinde önemli bir eşik olarak kabul ediliyor. Günlük kapanışta bu seviyenin üzerinde bir fiyat hareketi, teknik görünümü iyileştirebilir. Aksi halde, daha düşük destek seviyeleri test edilebilir.

SeviyeDestek/DirençFibonacci Bölgesi
0.0000033-0.0000035 $DestekSon taban
0.0000040-0.0000043 $DirençKısa vadeli üst band
0.00000491 $Kritik Direnç1.0 Fibonacci
0.00000656 $Güçlü Direnç0.786 Fibonacci

Momentum Zayıf, Karar Bekleniyor

Teknik göstergeler henüz bariz bir yön sinyali vermiyor. MACD göstergesi sıfır çizgisine oldukça yakın ve histogram değeri küçük kaldığı için piyasada kayda değer bir ivme gözlenemiyor. MACD’nin sinyal çizgisini yukarı kırması, alım baskısı yaratabilir; tersi durumda ise alt desteklerin tekrar test edilmesi mümkün.

RSI göstergesi ise 39.66 seviyesinde ve hareketli ortalaması 53.36’da bulunuyor. 50’nin altında seyreden RSI piyasada hala satıcıların etkili olduğuna işaret ediyor ancak aşırı satış bölgesinde bulunmuyor. RSI 50 üzerini görene kadar güçlü bir yukarı momentumdan bahsetmek güç.

CryptoAppsy’ye yansıyan en güncel verilere göre, Pepe/USDT paritesinde fiyat $0.00000368 seviyesinden işlem görüyor. Yatırımcılar, olası bir kırılımda $0.00000491 seviyesinin aşılmasını önemli buluyor.

Piyasada yön arayışı sürerken, büyük pozisyonların sürdürülebilmesi için belirlenen destek seviyelerinin korunması kritik önem taşıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

