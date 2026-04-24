Pepe coin’de kritik destek 0,00000350 dolarda, hedef 0,00002500 dolar!

Pepe coin, son dönemde kripto piyasasında dikkat çeken hareketlerle öne çıktı. Geçmişteki sert düşüşlerin ardından, fiyatın 0,00000350 dolar seviyesindeki desteğe yaklaşması, yatırımcıların gözünü bu bölgeye çevirdi. Şu anki görünüm, yeni bir büyük trendin şekillenebileceğini işaret ediyor.

Akümülasyon Dönemi ve Destek Seviyeleri

Günlük grafik, Pepe coin’in 0,00000350 dolara yakın bir akümülasyon tabanı oluşturduğunu gösteriyor. 2025 sonlarından bu yana bu seviyenin birden fazla kez destek olarak çalışması, alıcıların düşük fiyatlarda ilgi gösterdiği anlamına geliyor. Fiyat, yakın vadede 0,0000038 dolar seviyelerinde dalgalanırken, önceki döngü tepesinden yüzde 85’lik bir gerilemenin ardından istikrarlı bir toparlanma arayışı öne çıkıyor.

“Fiyat hareketlerinin sıkışması ve işlem hacminin düşüşe geçmesiyle birlikte tabanın son aşamasına girildiği, bu sürecin genellikle satış baskısının azalmasıyla karakterize edildiği” piyasa analistleri tarafından ifade ediliyor.

Yükseliş beklentisiyle bakıldığında, fiyat kısa vadede 0,00001500 dolara, daha geniş vadede ise 0,00002500 dolara doğru toparlanabilir. Ancak eğer 0,00000350 doların altına bir sarkma yaşanırsa, olası bir düşüş trendinde fiyatın 0,00000200 dolara kadar inmesi gündeme gelebilir.

Kısa Vadeli Beklentiler ve Teknik Görünüm

Pepe coin, son haftalarda düşen bir kanal içinde hareket ediyor. Fiyat, bu yapının alt sınırını test ettikten sonra genelde kısa vadeli alımlar görülüyor. 0,00000314 dolar seviyesindeki yakın destek de yatırımcıların tepki verdiği önemli bir bölge. Fiyat yönünü yukarı çevirmek isterse 100 günlük hareketli ortalama kritik bir direnç olarak öne çıkıyor.

Göreceli Güç Endeksi (RSI) ise zayıf ancak aşırı satış bölgesinden uzak. Bu durum, yukarı yönlü denemelerde kalıcı bir ivme oluşması için yalnızca fiyat hareketinin yeterli olmayabileceğini, aynı anda işlem hacminin de artması gerektiğini gösteriyor.

Belirleyici Seviyeler ve Göstergelerin Rolü

0,00000350 dolar seviyesi, Pepe coin’in mevcut öngörüsünde en önemli destek noktası halini aldı. Bu bandın üzerinde kalınırsa akümülasyon dönemi devam edebilir; fakat altında bir kapanış, düşüş riskini masada tutar. Yükseliş için ise ilk olarak 0,00000500 dolarda net bir kırılım ve hareketli ortalamaların yukarı geçilmesi gerekiyor.

Teknik analizde, “fiyatın ana trend seviyelerinin altında kalmaya devam etmesinin, daha çok düzeltici bir yapı anlamına geldiği” yorumlanıyor.

Teknik göstergeler tam olarak yükseliş ya da düşüş yönünde net bir sinyal üretmiyor. Ana hareketli ortalamalar fiyatın üzerinde baskı oluştururken, RSI ve Stokastik gibi osilatörler ise nötr bölgede seyrediyor. MACD histogramı da zayıflayan satıcılı yapının ufak sinyallerini veriyor.

Piyasa Döngüleri ve Duyarlılık

Pepe coin, kripto paraların ağırlıklı olarak yüksek risk iştahı ve piyasa likiditesinin arttığı dönemlerde öne çıkmasıyla biliniyor. Geçmişte piyasada düzeltme yaşandığı zamanlarda fiyat baskı altında kalırken, risk iştahı geri döndüğünde daha hızlı toparlanmalar görülebiliyor. Şu anda da kaynaklar, Pepe coin’in ana destek bandında geçen döngülere benzer bir taban oluşturduğuna işaret ediyor.

Yatırımcıların net bir pozisyon almadan önce, büyük hacimli alımlar veya önemli hareketli ortalamaların aşılması gibi güçlü onay sinyalleri beklediği gözleniyor. Ancak kısa vadede yatay seyir ile birlikte dengelenen bir piyasa yapısı sürüyor.

CryptoAppsy verilerine göre, Pepe coin anlık olarak 0,0000038 dolar seviyesinden işlem görüyor. Fiyat, bu bölgede güç toplamaya devam ederse ilerleyen haftalarda yukarı yönlü hareket denemeleri dikkat çekebilir.