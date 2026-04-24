Balancer saldırganı 120 milyon dolarlık ETH’yi ThorChain ile BTC’ye çevirdi, ZCash atağı fiyatı sıçrattı

Merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında önemli projelerden biri olan Balancer, son büyük siber saldırısıyla gündeme geldi. Balancer protokolüne geçen yıl düzenlenen bu saldırıda yaklaşık 120 milyon dolar değerinde ETH çalındı. Saldırının ardından beş ay boyunca hareket izlenmeyen fonlar, son saatlerde ardı ardına taşınmaya başladı. Siber saldırganların son adımı ise fonları merkeziyetsiz bir takas platformu olan ThorChain üzerinden BTC’ye dönüştürmek oldu.

Hareketli transferler ve ThorChain’in kritik rolü

Kripto topluluğu özellikle Balancer saldırısından sorumlu olan hacker’ın, yakın zamanda KelpDAO olayına benzer yöntemleri tercih etmesine odaklandı. Söz konusu yöntemde saldırganlar, merkezi otoriteler tarafından kolayca denetlenemeyen ThorChain’i kullanarak varlıklarını ETH’den BTC’ye çevirmeye yöneldi. İşlemler sırasında toplamda 1.100 ETH bir saatten kısa sürede Bitcoin’e dönüştürüldü ve bir kısmı ara cüzdanlara aktarıldı.

ThorChain’in yapısı dolayısıyla işlem hareketleri zincir üstünde takip edilebiliyor ancak klasik DeFi köprüleri veya merkezi borsalarda olduğu gibi varlıklar üzerinde bir müdahale mekanizması devreye girmiyor. Böylelikle, fonların kolayca kara listeye alınması ya da dondurulması mümkün olmuyor.

ThorChain’in merkeziyetsiz yapısı, ağ üzerinde 95 doğrulayıcı node’un yetkisiz şekilde çalışmasını sağlıyor. Ağda daha önce yönetici anahtarları bulunmasına rağmen, ekip bu anahtarları yaklaşık bir yıl önce kaldırdı; böylece zincir üzerindeki işlemler tamamen topluluk tabanlı bir konsensusa bırakıldı.

ETH ve BTC fiyatlarına muhtemel etkiler

Saldırı sonrası taşınan fon miktarı göz önünde bulundurulduğunda ETH fiyatı üzerindeki etkinin sınırlı kalabileceği tahmin ediliyor. Taşınan fonlar genel piyasa büyüklüğüne göre küçük bir orana sahip. Bu nedenle, ETH fiyatı 2.300 doların üzerinde kalmaya devam ederken Bitcoin’de ise 77.700 dolar seviyelerine gerileme yaşandı.

CryptoAppsy verilerine göre, haberin yazıldığı dönemde ZCash (ZEC) fiyatı yerel dip olan 316 dolardan 342,32 dolara kadar yükseldi. ThorChain tarafındaki işlemler ve balina hareketliliği, son dönemde benzer siber saldırıların tetiklediği tartışmaların odağında bulunmaya devam ediyor.

ThorChain’in resmi açıklamasına göre, ağ üzerinde ZCash entegrasyonu tamamlanırken, “Gelecek haftalarda zincirde yer alan node’ların tam destek vermesiyle birlikte Zcash’in doğal swapları kademeli olarak kullanıma açılacak” bilgisi paylaşıldı.

Kısa süre içinde KelpDAO ve Balancer saldırılarında köprülerin yerine doğrudan merkeziyetsiz zincir üstü swap çözümlerinin kullanılması, DeFi ekosisteminin güvenlik ve takip mekanizmalarını yeniden gündeme getirdi. Son saldırılarda gözlenen modelin, Bybit ve BTC Turk gibi farklı borsalara saldıran kişi veya ekiplerle ilişkilendirilebileceğine dair şüpheler de arttı.

ThorChain’de rekor swap hacmi ve ZCash entegrasyonu

ThorChain, son bir yılın en yüksek işlem hacimlerine ulaştı. Günlük ortalama 20 milyon dolar civarında seyreden zincir üstü swap miktarı, 24 Nisan itibarıyla 70 milyon dolar düzeyine yükseldi. Bu artışta Balancer ve KelpDAO gibi büyük saldırıların etkisi büyük oldu. Aynı dönemde ThorWallet ve Ruji Trade DEX platformlarında ise dikkate değer bir faaliyet artışı gözlenmedi; işlemlerin neredeyse tamamı ThorChain’in kendi merkeziyetsiz borsasında gerçekleşti.

ZCash’in (ZEC) yakın zamanda ThorChain üzerinde doğal swap desteğiyle eklenmesi, ağın odak noktası haline gelmesine yol açtı. ZCash’in sunduğu işlemleri gizleme ve ek koruma özellikleri, siber saldırganlar açısından yeni kaçış opsiyonları anlamına geliyor. ZCash ile swap işlemlerine başlamaya hazırlanan ThorChain, bu gelişmeyle birlikte gizlilik odaklı varlıklara yönelik talebin güçlü şekilde yükselebileceği bir ortam sunuyor.

ThorChain, fonların kaynağını anonimleştirmemekle beraber, işlem yapısını ve merkeziyetsiz yapısı sayesinde fon hareketlerine dışarıdan müdahalenin önüne geçiyor. Ekip, yine de zincir üstü şeffaflık ve düzenleyicilere uygunluk tartışmalarının devam edeceğine dikkat çekiyor.

Son yaşananlar, DeFi tabanlı swap ağlarının hem meşru kullanıcılar hem de hacker’lar için önemli bir rota olduğunu bir kez daha gösteriyor.