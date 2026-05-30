Ethereum kritik 2.000 dolar seviyesini koruyor! Sıradaki hamle ne olacak?

Ethereum fiyatı, son dönemde dalgalı bir seyir izlemesine rağmen 2.000 doların üzerinde tutunmayı sürdürüyor. Piyasada kısa vadeli iyileşme sinyalleri ve yukarı yönlü toparlanma beklentileri bulunsa da, alıcıların güçlü bir atak başlatmasındaki zayıflık dikkat çekiyor. Hem yükseliş hem düşüş beklentilerinin öne çıktığı bu süreçte, yatırımcılar kritik destek ve direnç noktalarını yakından izliyor.

2.000 dolar seviyesi kritik önem taşıyor

Ethereum’da son fiyat hareketleri, 2.000 dolar desteğinin altına sert bir düşüş yaşanmadığını ortaya koyuyor. Ancak analistler, bunun kesin bir yön değişiminin habercisi olmadığını belirtiyor. Özellikle spot piyasa talebinin zayıfladığına, ETF şirketlerinin satış yaptığına ve fiyat yükselişlerinin kısa sürede geri çekildiğine dikkat çekiliyor.

Analist Ted’in paylaştığı güncel grafiklerde, “2.000–2.050 dolar arası bölge Ethereum’un yeni bir düzeltme riskinden uzaklaşması için korunması gereken alan olarak görülüyor. Eğer bu bandın üzerinde kalınmazsa, satış baskısı artabilir” ifadelerine yer verildi.

Yatırımcının 2.000 dolar seviyesini savunması halinde Ethereum’da kısa vadeli toparlanma şansı doğabilir. Ancak bu bölgenin altında kalındıkça piyasanın zayıf bir toparlanmayı kabulleneceği ve güçlü bir ralli ihtimalinin zayıflayacağı vurgulanıyor.

ETH/BTC paritesinde uzun vadeli destek test ediliyor

Ethereum’un performansı yalnızca dolar bazında değil, Bitcoin karşısında da yatırımcıların dikkatini çekiyor. Son aylarda ETH, BTC’ye göre zayıflık sergileyerek 2025 yılından beri en güçlü desteklerinden birine geriledi. Analistler, bu seviyede gelecek tepkinin piyasadaki genel Ethereum algısı için belirleyici olabileceğini düşünüyor.

Kripto trader’ı Daan Crypto Trades, “ETH/BTC paritesinde daha önce yukarı hareket sağlayan kurumsal alımlar ve erken pozisyon alanlar etkiliydi. Şimdi güçlü bir talep veya yeni bir temel katalizör olmadıkça, ETH/BTC paritesinde kalıcı bir toparlanma için piyasanın daha belirgin bir sebepe ihtiyacı var” görüşünü paylaştı.

ETH/BTC’nin bulduğu destek bölgesi, piyasada Ethereum lehine bir güçlenme yaşanabilir mi sorusunu da gündeme taşıyor.

Mini sözlük: ETH/BTC paritesi, Ethereum fiyatının Bitcoin karşısındaki değerini gösteren orandır. Bu oran, Ethereum’un piyasa dinamiklerini ve yatırımcı ilgisini BTC’ye göre izlemek için kullanılır.

Güçlü taban oluşumu ve 1.994 dolar bandı

Bazı analizlere göre Ethereum, önceki döngülerdeki gibi yükselen dipler oluşturmaya devam ederek uzun vadeli bir taban formasyonu oluşturuyor. Grafiklerde, fiyat destek bölgelerinde tutunduktan sonra yeni bir büyüme döngüsüne girme eğilimi öne çıkıyor. Yine de bu yapının kesinleşmesi için fiyatın belirgin bir sıçrama göstermesi şart.

Kısa vadede ise 1.994 dolar, Ethereum için önemli bir alım bölgesi olarak izleniyor. Analistlere göre, hızlı bir düşüş sonrası bu seviyenin altından gelen güçlü tepki, yeni bir yükseliş başlamadan önce çoğu zaman likidite toplama işlevi görebiliyor. Fiyatın buradan yukarı dönmesi, yükseliş umutlarını artırabilir.

Trader Crypto Tony, “Ethereum 1.994 dolara çekilirse ve buradan hızlı bir şekilde güçlü alım dalgası görürsek, yeniden 2.050–2.100 dolar bölgesine doğru kısa vadeli toparlanmalar yaşanabilir” bilgisini paylaştı.

Kurumsal alımlar piyasayı destekliyor

Teknik analizlerin yanı sıra, piyasada dikkat çeken gelişmelerden biri de kurumsal yatırımcıların Ethereum’da pozisyonlarını artırması oldu. Son paylaşımlara göre Bitmine şirketinin önde gelen isimlerinden Tom Lee’nin yaklaşık 50 milyon dolar değerinde Ethereum aldığı öne sürüldü. Bu tür büyük alımlar, doğrudan fiyatı hızlıca yükseltmese bile, piyasadaki olumlu beklentileri güçlendirebiliyor.

Mini sözlük: Bitmine, kripto para sektöründe faaliyet gösteren ve dijital varlık alım satımında etkili olan bir yatırım şirketidir. Tom Lee ise hem finans stratejisti hem de Bitmine’ın yönetici ortaklarındandır.

Destek ve direnç seviyeleri: Hangi bölgelere dikkat edilmeli?

Piyasadaki güncel verilere göre Ethereum için en önemli destek noktası, psikolojik etkisi yüksek 2.000 dolar seviyesi. Burası bozulursa, sıradaki kritik eşik 1.994 dolar olarak öne çıkıyor. Daha derin satıcılı bir ortamda ise 1.900–1.850 dolar bandı gündeme gelebilir.

Yukarıda ise Ethereum’un önce 2.050 doları aşması kritik öneme sahip. Ardından 2.100 dolar bölgesi, güçlü bir toparlanmanın onayı olarak görülüyor. Fiyatın bu dirençlerin üzerinde kalıcı olması halinde 2.200 ve 2.500 dolar hedefleri yeniden konuşulmaya başlanacak gibi görünüyor.