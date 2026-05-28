Ethereum fiyatı ABD ve İran gerilimi sonrası 1.980 dolara geriledi

Ethereum fiyatı, ABD ve İran arasında artan jeopolitik tansiyonun kripto piyasasında sert satış dalgası yaratmasının ardından 29 Mart’tan bu yana ilk kez 2.000 doların altına düştü. Hafta başında gerçekleşen ABD’nin askeri hamleleri ve İran’ın misillemesi, kripto varlıklarda toplam 80 milyar dolarlık piyasa değerinin silinmesine yol açtı. Ethereum, haberin yayına hazırlandığı sırada 1.980 dolardan alıcı bulurken, son 24 saatte değer kaybı yüzde 4 ila 5 arasında değişti.

Piyasa Dinamikleri ve Kritik Destek Bölgeleri

Ethereum’daki bu düşüş, ABD spot Ethereum ETF’lerinden devam eden fon çıkışlarının ve genel kripto varlıklarda yüksek hacimli tasfiyelerin etkisiyle hız kazandı. Bitcoin de dahil olmak üzere büyük dijital varlıklar, Hürmüz Boğazı’nda artan güvenlik endişeleriyle birlikte son haftaların en düşük seviyelerini gördü. Ethereum’da 2.000 dolar eşiği, yatırımcılar için psikolojik açıdan önemli bir alan olarak öne çıktı. Piyasadaki tartışmalar ise hızla “düşüşte alım fırsatı” yorumlarına kaydı.

Santiment verilerine göre küçük yatırımcılar, fiyatlardaki sert gerilemeyi toplu paniğe yol açan bir sinyal olarak okumadı; aksine fırsat değerlendirme eğilimi ağır bastı. Geçmişte yaşananlara bakıldığında, bu tarz iyimserliğin kısa vadede fiyat üzerinde ek baskı yaratabileceği göz önünde bulunduruluyor.

Ethereum’un teknik görünümünde, 2.400 dolarda karşılaşılan direnç ve ardından gelen 2.135 ile 2.195 dolar aralığındaki tutunamama, satışları hızlandırdı. 2.060 dolar seviyesi kırılırken, burası şimdi yeni bir direnç bölgesi olarak takip ediliyor. Fiyat aşağı yönde 1.873 dolarda ilk güçlü desteği bulabilir. Eğer bu seviye kaybedilirse, 1.805-1.755 dolar aralığı ve ardından 1.693 dolar gündeme gelebilir.

Seviye Destek/Direnç Açıklama 2.400 $ Direnç Son majör direnç, geri çekilmenin başladığı yer 2.060 $ Yeni Direnç Kısa vadede aşılması gereken seviye 1.873 $ Destek İlk önemli destek noktası 1.755-1.805 $ Destek Olası ikinci destek bölgesi

Uzun Vadeli Görünüm ve Banka Raporları

Fiyatlardaki bu geri çekilmeye rağmen, Standard Chartered Bank Ethereum’un gelecek yıllara dair pozitif beklentisini koruyor. Bankanın dijital varlıklar birimi lideri Geoffrey Kendrick, Ethereum’un mevcut fiyatlamasının, ağın işlem hacmi ve kilitli toplam değer gibi içsel metriklerine yansımadığını aktardı.

Kendrick, “Ethereum’un önemli metrikleri güçlü seyrediyor, beklentimiz fiyatın 2026 sonunda 4.000 dolara, 2030’da ise 40.000 dolara ulaşabileceği yönünde” görüşünü paylaştı.

Kendrick’in analizine göre, Ethereum ağındaki büyüme özellikle stabilcoin ve gerçek dünyaya ait tokenize varlıklar (RWA) alanındaki gelişmelere dayanıyor. Rakamlara göre, bugünkü 321 milyar dolar seviyesindeki stabilcoin piyasasının, 2028 sonunda 2 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Ethereum üzerinde ise toplamda dolaşımdaki stabilcoinlerin yaklaşık yüzde 54’ü bulunuyor. Ayrıca, 2026 yılında Ethereum işlemlerinin üçte biri stabilcoin ile gerçekleşirken, ağa kilitli toplam değerin yüzde 60’ı da stabilcoinler üzerinden ilerliyor.

Mini sözlük: Stabilcoin, değerini dolar gibi fiat bir para birimine sabitlenmiş şekilde koruyan dijital para türüdür; hızlı transfer ve düşük dalgalanma sağlamak için kriptoda yaygın biçimde kullanılır.

Gerçek Dünya Varlıkları ve Regülasyon Etkisi

Ethereum, tokenize gerçek dünya varlıklarında da önde gelen blockchain ağı olarak öne çıkıyor. Standard Chartered’a göre, Ethereum üzerinde stabilcoin harici RWA’ların yüzde 62’si ve zincir üstü kredilerin yüzde 68’i barındırılıyor. Planlanan Ethereum Ekonomi Bölgesi’nin ise, farklı Ethereum uyumlu zincirler arasında varlık hareketliliğini artırıp köprülere olan ihtiyacı azaltması bekleniyor.

ABD’de kripto piyasasıyla ilgili düzenleyici adımların, Ethereum ve merkeziyetsiz finans üzerinde etkili olabileceği kaydedildi. Özellikle Clarity Act ile genel piyasa altyapısı oluşturulursa, bu tür düzenlemelerin Ethereum’un ekosistemini destekleyebileceği öngörülüyor.

Kısa Vadeli Riskler ve Yorumlar

Yakın dönemde piyasada çelişkili sinyaller göze çarpıyor. Analistlere göre başarısız Ethereum işlemlerinin arttığı ve borsalara ETH girişlerinin yavaşça yükseldiği tespit edildi. Bu hareketler, kimi yatırımcıların satış hazırlığı yaptıklarına işaret edebilir; başarısız işlemler ise ağdaki tıkanıklığı ya da teknik sorunları yansıtıyor.

Kripto piyasasının tanınan isimlerinden David Hoffman ise, Ethereum ekosistemine güvenini sürdürse de elindeki ETH varlıklarını sattığını duyurdu. Hoffman, değerin giderek daha fazla uygulamalara, ikinci katman ağlarına, stabilcoinlere ve zincir üzerindeki dijital varlıklara kaydığı görüşünü belirtti.

Kısa vadede Ethereum fiyatı, alıcıların 1.873 dolar seviyesini koruyup koruyamayacağına ve fiyatın tekrar 2.060 dolar üzerine çıkıp çıkamayacağına bağlı olacak. Yukarı yönlü tepki gelirse satış baskısı azalabilir; aksi halde fiyatlarda 1.755 dolara kadar yeni bir düşüş riski gündeme gelebilir.