Aave Labs’ın Push platformu FCA kaydını aldı, İngiltere’de sıfır komisyonlu stablecoin altyapısı için izin verildi

Aave Labs’ın Birleşik Krallık’taki yan kuruluşları Push Labs Ltd. ve Push Virtual Assets Ltd., topluca Push adıyla, ülkedeki Mali Davranış Otoritesi (FCA) tarafından kripto varlık borsası sağlayıcısı olarak resmi kayıttan geçti. Şirket bu kayıt ile birlikte mevcut Kara Para Aklamayı Önleme düzenlemelerine uygun şekilde kripto varlıklarla ilgili belirli faaliyetlerde bulunma hakkı elde etti.

Kayıt uygulamasının getirileri ve Aave Labs’ın planları

Push’ın bu adımı, özellikle Birleşik Krallık’ta regüle stablecoin giriş-çıkış platformu kurma hedefine önemli bir katkı sunuyor. Aave Labs, FCA onayıyla birlikte İngiltere’de kullanıcıların banka hesapları ve kripto cüzdanları arasında stablecoin işlemlerini kolaylaştıracak altyapı geliştirebilecek.

Push’ın ana sayfasında platformun, euro ile stablecoinler arasında basit geçiş hizmeti sunduğu belirtiliyor. FCA’nın çevrimiçi siciline göre ise, şirketin 12 Mayıs’tan beri kayıtlı olduğu görülüyor.

FCA tarafından verilen bu izin, Aave Labs’ın geliştirdiği merkeziyetsiz borç verme protokolünün İngiltere’deki yan kuruluşu için stablecoin yatırımsatım altyapısını düzenlenmiş bir şekilde sunmasının önünü açtı.

“Aave Labs, bir sonraki milyon kullanıcı için teknoloji geliştiriyor ve sıfır komisyonlu, regüle stablecoin giriş çıkış altyapısına sahip ürünler bunun önemli bir parçası,” şeklinde platformun X hesabından duyuru yapıldı.

Onay süreci, İngiltere’nin Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası’yla (FSMA) birlikte kapsamlı dijital varlık düzenlemelerine hazırlanmasının bir parçası olarak dikkat çekiyor. Yeni düzenlemelerin Ekim 2027’de yürürlüğe girmesi bekleniyor. O tarihten itibaren ülkede faaliyet göstermek isteyen tüm kripto şirketlerinin FCA’dan tam yetki belgesi alması gerekecek.

Push platformunun teknik özellikleri ve kapsama alanı

Push platformu, kullanıcıların euro ve stablecoinler arasında banka hesabı ile kripto cüzdanları arasında doğrudan dönüşüm yapmasına olanak sağlıyor. Platformda komisyon ve kur farkı uygulanmıyor. Ayrıca hizmet, velayetsiz olarak ilerliyor; yani stablecoin transferlerinde Push kullanıcı varlıklarına hiçbir şekilde erişmiyor, fonlar doğrudan kullanıcıların cüzdanına iletiliyor.

Push şu anda İrlanda’daki kullanıcılara açık durumda ve kısa sürede Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki (EEA) diğer ülkelere de destek vermeye hazırlanıyor.

Mini sözlük: On/off-ramp — Kripto para dünyasında on-ramp, geleneksel para biriminin (ör. euro) kriptoya dönüştürülmesini; off-ramp ise kripto paraların yeniden geleneksel paraya çevrilmesini sağlayan platform veya hizmetleri tanımlar.

Push’ın rakipleri arasında Coinbase’in USDC için sıfır komisyonlu Base üzerindeki onramp çözümüyle beraber Ramp Network, Bleap ve Alchemy Pay gibi platformlar bulunuyor.

Platform Hizmet Yeri Komisyon Desteklenen Stabilcoin Push İrlanda, EEA Yok Çeşitli Coinbase (Base/USDC) ABD, çeşitli Yok USDC Ramp Network Dünya genelinde Değişken USDC, USDT vb. Alchemy Pay Çeşitli Değişken USDC, USDT vb.

Aave Labs’ın merkeziyetsiz finans ekosistemindeki rolü

Aave, merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyasında en büyük borç verme protokolü konumunda bulunuyor. DefiLlama’nın verilerine göre, toplam kilitli varlık (TVL) açısından 13,6 milyar dolar ile sektörde ikinci sırada yer alıyor.

FCA onayının yanı sıra, geçtiğimiz ay Aave Labs, platformun DAO’su tarafından “Aave Will Win” başlıklı büyüme programı kapsamında 25 milyon dolar değerinde stablecoin tahsisi aldı. Bu destek, protokolün genişlemesi ve operasyonlarının devamı açısından önem taşıyor. Ayrıca, DAO topluluğu Aave Labs’a protokolün gelişimi için 75.000 adet AAVE token ödülü verdi.