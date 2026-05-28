BITCOIN (BTC)

ABD spot Bitcoin ETF’lerinde Mayıs’ta 2,1 milyar dolar çıktı, BlackRock IBIT’te günün en yüksek çıkışı kaydedildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD spot Bitcoin ETF’lerinde Mayıs’ta 2,1 milyar dolarlık dev çıkış yaşandı.
  • 🔎 BlackRock IBIT fonu, 527,8 milyon dolarla günün en yüksek ETF çıkışını gördü.
  • 📉 Uzmanlara göre, büyük $BTC çekilişi kurumsal talepte dönüş sinyali veriyor.
  • 🚩 Kritik durum: Strategy’nin potansiyel satışları, piyasa tedirginliğini artırıyor.
ABD’de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) sekiz gün üst üste gerçekleşen çıkışlar, piyasada belirgin bir satış baskısına yol açtı. BlackRock’un spot Bitcoin ETF’i olan iShares Bitcoin Trust (IBIT), çarşamba günü 527,8 milyon dolar net çıkışla kuruluşundan bu yana ikinci en büyük günlük kaybını yaşadı.

İçindekiler
1 Yıl Bazında İlk Kez Eksiye Geçildi
2 Piyasa Baskısı ve Teknik Gelişmeler
3 Kurumlarda Talep Riski ve Strateji Yönetimi Endişesi

Farside Investors verilerine göre, aynı gün ABD merkezli spot Bitcoin ETF’lerinden toplamda 733,4 milyon dolarlık çıkış oldu. Bu oranlar, yıl başından bu yana fonlara giren miktarların Mayıs’ta tersine döndüğüne işaret ediyor.

Yıl Bazında İlk Kez Eksiye Geçildi

ABD spot Bitcoin ETF’lerinde sekiz günlük aralıksız çıkış serisi toplamda yaklaşık 2,6 milyar dolara ulaşmış durumda. Sadece Mayıs ayında ise net çıkışlar 2,1 milyar dolara yaklaşarak yılın şimdiye kadarki en yüksek aylık rakamını oluşturdu. SoSoValue verilerine göre, 2026 başından beri ABD spot Bitcoin ETF’lerindeki net fon hareketi 596 milyon dolar açıkta seyrediyor.

BlackRock’un IBIT fonunda Ocak 2026’da kaydedilen yaklaşık 528,3 milyon dolarlık çıkış, en büyük günlük kayıp olarak güncelliğini korurken; son yaşanan sıçrama bu seviyeyi çok az geride bıraktı.

Tüm fonlarda en sert tek günlük çıkış ise Farside verisine göre 13 Kasım 2025’te yaşanmış ve toplamda 866,7 milyon dolara ulaşmıştı.

TarihToplam Günlük Çıkış ($)En Büyük Fon Kaybı ($)
13 Kasım 2025866.7 milyonHepsi yaygın
30 Ocak 2026528.3 milyonBlackRock IBIT
22 Mayıs 2026733.4 milyon527.8 milyon (IBIT)

Piyasa Baskısı ve Teknik Gelişmeler

Kripto piyasasında bu çıkışların, Bitcoin fiyatının 75 bin doların altına gerilemesiyle aynı döneme denk gelmesi dikkat çekti. Analistlere göre, artan satış dalgası nedeniyle 70 bin doların önemli bir destek seviyesi olarak öne çıkabileceği değerlendiriliyor.

CryptoQuant ekibi, satış baskısının devam etmesi halinde Bitcoin’in riskli bir bölgeye girebileceğini vurguladı. Bu tür verilere dayanarak birçok kurum, Bitcoin ETF’lerindeki yatırımcı çekilişlerinin fiyat üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor.

Kurumlarda Talep Riski ve Strateji Yönetimi Endişesi

Analistler, ABD spot Bitcoin ETF’lerinden çekilen paranın kurumsal talepte değişikliğe işaret edebileceğini belirtiyor. Özellikle büyük kurumsal alıcıların desteğinde zayıflama yaşandığı yönünde görüşler öne çıkıyor.

Bu noktada öne çıkan isimlerden biri de halka açık en büyük Bitcoin portföyüne sahip olan Strategy oldu. 10x Research, Strategy şirketinin temettü yükümlülüklerini karşılamak için önümüzdeki aylarda Bitcoin satışı yapmak zorunda kalabileceğine dikkat çekti.

Şirketin kurucularından Michael Saylor da “asla satılmaz” yaklaşımının uzun vadede zarar oluşturabileceğine vurgu yaparak, bu tavırda esneme olabileceğinin sinyalini verdi.

Mini sözlük: Strategy, halka açık şirketler arasında en fazla Bitcoin’e sahip olan ve Bitcoin odaklı kurumsal stratejileriyle öne çıkan bir finans teknoloji firmasıdır. Şirketin hisse fiyatının ve finansal yükümlülüklerinin Bitcoin varlıklarıyla olan ilişkisi, kripto piyasası için önemli bir gösterge kabul edilir.

10x Research, Strategy’nin temettü ödemelerine kaynak bulmakta zorlanması halinde, şirketin sabit alım yaklaşımından vazgeçebileceğini ve bunun kurumsal Bitcoin talebinde ciddi bir değişikliğe neden olabileceğini aktardı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
