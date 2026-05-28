Cardano balinaları yılın en düşük seviyelerine rağmen ADA varlıklarını 25,1 milyara çıkardı

Cardano’da büyük yatırımcıların (balinaların) son dönemde ciddi biçimde ADA biriktirdikleri ortaya çıktı. Zincir üstü analiz platformu Santiment’in verilerine göre, en az 1 milyon ADA bulunduran cüzdanların toplam bakiyesi 25,11 milyar ADA’ya yükseldi. Bu seviye, Aralık 2017’den bu yana en yüksek balina bakiyesi olarak öne çıkıyor. Ayrıca balinalar şu anda Cardano’nun dolaşımdaki arzının yüzde 67,5’ini elinde tutuyor.

ADA’da Yıl Boyunca Süren Düşüş

Cardano’nun yerel token’ı ADA, uzun süredir düşüş eğiliminde. Son bir yılda yüzde 70’ten fazla değer kaybı yaşayan ADA, 2026’nın başından beri de yüzde 30 civarında geriledi. Piyasalardaki zayıf görünüm nedeniyle ADA, birkaç kez 0,25 dolar direncini test etse de bu seviyeyi aşmakta başarısız oldu. Şu an için ADA, 0,22 dolar civarındaki önemli destek hattında işlem görüyor.

Balinalar fiyatlar bu kadar zayıfken birikimlerini artırıyor. Santiment, bu eğilimin bazı yatırımcılarca Cardano’ya olan güven göstergesi olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor. Ancak platform, geniş çaplı balina alımlarının fiyat toparlanmasını garanti etmediğine de dikkat çekiyor. Birlikte değerlendirildiğinde, ADA arzının ciddi biçimde büyük cüzdanlarda toplandığı görülüyor.

“En az 1 milyon ADA bulunduran cüzdanlar 25,11 milyar ADA biriktirdi; bu, Aralık 2017’den beri ulaşılan en yüksek miktar. Dolaşımdaki arzın yüzde 67,5’i artık bu büyük cüzdanlarda toplanmış durumda.”

Cardano Ağında Hareketlilik Tartışması

ADA’daki zayıf fiyat hareketleri, Cardano’nun işlevselliği ve ekosistemiyle ilgili eleştirileri de beraberinde getirdi. Kripto analisti Ali Martinez, ağın kullanımının mevcut milyar dolarlık piyasa değerine oranla düşük kaldığını; özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında beklentileri karşılamadığını vurguladı. Martinez’a göre, Cardano ağına kilitlenen toplam değer (TVL) hiçbir zaman 1 milyar dolar sınırını geçemedi; bu durum rakip zincirler karşısında Cardano’yu geride bırakıyor.

Buna karşılık, yeni nesil blockchain ağları olan SUI gibi platformların daha kısa sürede daha fazla kullanıcı ve sermaye çektiği görülüyor. Martinez ayrıca Cardano’nun araştırma odaklı geliştirme modelinin, ağda yeni özelliklerin yaygınlaşmasını yavaşlattığı görüşünde.

Mini sözlük: TVL (Total Value Locked), bir blockchain ağındaki merkeziyetsiz uygulamalara (DeFi) kilitlenmiş toplam kripto varlık değerini ifade eder. Bu gösterge, bir ağdaki finansal aktivitenin ve ekosistemin canlılığının önemli bir ölçümüdür.

DeFiLlama Verilerine Göre Sert TVL Düşüşü

Güncel DeFiLlama raporuna göre, Cardano zincirinde kilitli toplam değer 125 milyon dolar seviyesinin altına indi. 2024 Kasım’ında bu rakam yaklaşık 721 milyon dolara ulaşmıştı. Yani Cardano, bir yıl içinde TVL bazında yüzde 82 oranında bir düşüş yaşamış oldu. Bu durum, ağdaki büyüme tartışmalarını daha da artırdı.

Dönem Cardano TVL (Milyon $) Kasım 2024 721 Mayıs 2026 125

Bazı analizciler, ADA’nın mevcut seviyelerden toparlanarak ilk etapta 0,50 dolara yükselebileceği görüşünde. Ancak bu seviyenin, kalıcı yükseliş için yeterli olmayabileceği ve ADA’nın yeniden mevcut destekleri test etmesinin olası olduğu belirtildi. Daha güçlü bir yükseliş için ADA’nın mevcut taban fiyat üzerinde tutunmasının gerekli olduğu ifade edildi.

Kripto para piyasasındaki uzmanlar, Cardano’nun halen en değerli ağlar arasında sayılıp sayılamayacağı konusunda da farklı görüşler paylaşıyor. Şu anda en büyük odak noktası ise ADA’daki balina birikiminin fiyatı olumlu yönde etkileyip etkilemeyeceği.