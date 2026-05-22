Cardano (ADA)

Cardano’da 33 milyon ADA’lık teklif sert tartışma yarattı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano’da 33 milyon ADA’lık araştırma fonu tartışmasında delegeler ayrıştı.
  • 🐦 Chris O, teklif reddedilirse tüm ADA’larını satabileceğini vurguladı ve çekimser oyları eleştirdi.
  • 🧡 Cardano kurucusu, red kararının laboratuvar kapanışlarına ve mühendis kaybına yol açabileceğini belirtti.
  • 🚩 Kritik durum: Son söz delegelerde; Haziran başına kadar karar bekleniyor. $ADA
Cardano ağında söz sahibi olan delegelerden biri, yapılan 33 milyon ADA büyüklüğündeki araştırma ve geliştirme fonu talebiyle ilgili oylamada sonuç olumsuz çıkarsa elindeki ADA’ları satıp Cardano’dan ayrılabileceğini belirtti. Bu önemli açıklama, Input Output Global (IOG) tarafından sunulan teklife karşı yükselen itirazların ardından geldi. Cardano topluluğunda geçen günlerde yaşanan bu tartışma, ağ üzerindeki yönetişim sisteminde süren çekişmeleri göz önüne seriyor.

Oylama gerginliği ve topluluk ayrışması

Cardano ağında, DRep olarak bilinen delegeler, ağ fonlarının nasıl kullanılacağına dair oylamalara katılıyor. Son dönemdeyse, IOG’un sunduğu ve yaklaşık 33 milyon ADA’lık kaynağı kapsayan yeni bir araştırma teklifi gündem oluşturdu. Bu teklif, Leios adlı bir geliştirme çalışması ile Cardano’nun gelecekteki kuantum bilgisayarlara karşı direncini araştırmayı hedefliyor.

Teklifle ilgili olarak Cardano’daki etkili delegelerden Chris O, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Eğer bu teklif geçmezse, elimdeki ADA’ları satıp Cardano ağından çekilirim” dedi. Chris O, diğer DRep’lerden YUTA’nın çekimser oy kullanmasını eleştirip kararın tekrar gözden geçirilmesini istedi.

Chris O, bir başka delegenin teklif hakkında çekimser kalmasının Cardano’nun gelişimine zarar verebileceğini savunarak, “Bu gerekçeler mantıklı değil, çekimser kalmaktansa tekrar düşünülmeli” şeklinde görüş belirtti.

YUTA ise yaptığı değerlendirmede, teklifin bazı kısımlarında hazineden ayrılacak fonların verimli kullanılmadığını öne sürerek, teklifin daha küçük ve bağımsız başlıklar halinde sunulmasını önerdi. Ancak Chris O, önerinin bölünmesi fikrini amaçlara zarar verdiği gerekçesiyle reddetti.

Teklif için şu ana kadar yapılan oylamalarda, %13,28 destek verilirken, karşı çıkanların oranı %86’yı geçti. Oylama 8 Haziran’a kadar sürecek ve nihai kararı kalan DRep oyları belirleyecek.

Mini sözlük: DRep (Delegated Representative), Cardano ağına özgü bir kavramdır. ADA sahiplerinin oy gücünü kendilerine devretmesini sağlayan, topluluk tarafından seçilen ve yönetişim kararlarında aktif rol oynayan temsilcilerdir.

Kurucu Hoskinson’dan net mesajlar

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson da yaşanan bu gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Hoskinson’ın ifadesine göre, mevcut teklif eğer reddedilirse IOG tarafından tekrar gündeme getirilmeyecek. Ayrıca bazı araştırma laboratuvarlarının kapanması ve projedeki pek çok mühendisin ayrılmasının gündeme gelebileceğini vurguladı.

Hoskinson, “Eğer teklif geçmezse, Cardano’nun araştırma temelli gelişim modeli zarar görebilir” diyerek, blockchain üzerindeki çalışmaların da sekteye uğrayabileceğine dikkat çekti. Teklifte ağ ölçeklenmesi gibi çeşitli teknik konular, güvenlik araştırmaları ve gelecekteki güncellemeler için yeni adımlar planlanıyor.

Yönetişim tartışmaları sürüyor

Cardano ağında yaşanan bu tartışmalar, platformun yönetişim sisteminde uzun vadeli amaçlarla bütçe kaygılarının nasıl dengeleneceği sorusunu gündeme getiriyor. Açıklandığı kadarıyla delegeler, bir yandan ağın gelecekteki gelişmelerine kaynak ayırmak istiyor; öte yandan hazine fonlarının etkin kullanılması için teklifleri detaylı değerlendirme ihtiyacı hissediyor.

Chris O’nun çıkışı, oylamanın gidişatına olan ilgiyi artırırken genel olarak yönetişimdeki görüş ayrılıklarını da öne çıkardı. Teklifteki güçlü karşıtlık sürüyor ve DRep’lerin karar vermesi için 8 Haziran’a kadar süre bulunuyor.

Başlıca DRep OylarıDestek OranıKarşıt OranıOylama Bitiş Tarihi
33 milyon ADA’lık teklif%13,28%86+8 Haziran
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
