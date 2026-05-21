Cardano’da 250 milyon ADA alımı ve teknik göstergeler sonrası yükseliş sinyali

Son beş işlem gününü düşüşle kapatan Cardano, çarşamba günü sınırlı bir yükseliş göstererek 0,25 dolar seviyesine yaklaştı. CryptoAppsy ekranlarına yansıyan güncel verilere göre ADA fiyatı 0,2499 dolarda işlem görüyor ve son 24 saatte %0,68 artış kaydetti. Bu küçük yükseliş sinyallerine rağmen, kripto paranın teknik görünümünde zayıf seyrin sürdüğü belirtiliyor.

Büyük yatırımcılar ADA topladı

Zincir üzeri analiz platformu Santiment’in verileri, yüksek bakiyeli cüzdanların 11 Mayıs’tan itibaren yaklaşık 250 milyon ADA biriktirdiğini ortaya koydu. 100 bin ile 100 milyon ADA bulunduran adreslerin toplamda bu miktarı eklemesi, Cardano’ya kurumsal düzeyde ilginin sürdüğüne işaret etti.

Böylesi yoğun birikim dönemlerinde, ada üzerinde etkin olan büyük yatırımcıların fiyat geri çekilmelerini fırsat bildiği gözlemleniyor. Teknik analist Ali Charts, son dönemdeki %15’lik geri çekilmeyi doğru öngören TD Sequential göstergesinin yeni bir alım sinyali verdiğini paylaştı.

Mini sözlük: TD Sequential, finans piyasalarında yaygın kullanılan ve özellikle trend değişim noktalarını tespit etmek için tasarlanmış bir teknik analiz göstergesidir. Genellikle kısa vadede alım ya da satım sinyali üretmesiyle bilinir.

Ali Charts, TD Sequential indikatörünün Mayıs başında verdiği satış sinyalinin ardından Cardano’da %15’lik bir düzeltme gerçekleştiğini, şimdi ise 0,246 dolar desteği korunduğu sürece önce 0,255 dolara, ardından 0,262 dolara yükseliş ihtimalinin gündemde olduğunu belirtti.

Teknik göstergeler zayıf seyri sürdürüyor

ADA fiyatı önemli üstel hareketli ortalamaların (EMA) altında kalmaya devam ediyor. 50 günlük EMA 0,258 dolarda, 100 günlük EMA 0,28 dolarda, 200 günlük EMA ise 0,355 dolar seviyesinde bulunuyor. Göreli Güç Endeksi (RSI) 43 değerinde ve MACD göstergesi de olumsuz sinyaller üretmeye devam ediyor.

Teknik olarak bu seviyelerin aşılması, fiyatın toparlanmasında kritik rol oynayacak gibi görünüyor. Bollinger Bantları ise ADA fiyatının orta bandda yatay seyrettiğini ve alt bant üzerindeki tutunmanın korunduğunu gösteriyor. 0,2393 dolar alt bandı, yakın destek olarak öne çıkıyor.

Yukarı yönde ilk güçlü direnç 0,258 dolardaki 50 günlük EMA’da; ardından 0,271 dolardaki Fibonacci düzeltme seviyesi ve 0,274 dolardaki trend direnci geliyor. Aşağıda ise 0,245 ve 0,236 dolar destek seviyeleriyle birlikte, şubat ayındaki dip olan 0,22 dolara dikkat çekiliyor.

ADA ekosisteminde yeni entegrasyonlar

Cardano Vakfı, ekosistemin gerçek dünyaya entegrasyonunu güçlendirmek için Cardano Akademi üzerinden güncellenmiş bir RWA (Gerçek Dünya Varlık) tokenizasyon çerçevesi yayımladı. Bu belgede, Cardano’nun mevcut teknolojik altyapısı kullanılarak fiziksel varlıkların nasıl dijitalleştirilebileceği gösterildi.

Mini sözlük: Cardano Vakfı, Cardano blokzincirinin gelişimini ve yaygınlaşmasını desteklemek üzere kurulan, merkezi İsviçre’de bulunan kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Türev piyasasında ise karışık sinyaller öne çıkıyor. CoinGlass’ın verilerine göre, ADA’da long/short oranı 0,80 değerine düşerek son bir ayın en düşük seviyesine geldi. Buna rağmen, açık pozisyon ağırlıklı fonlama oranı %0,0072 ile pozitife geçti. Bu durum, kısa vadede aşağı yönlü pozisyonların baskın olduğunu ama alıcıların da zayıf da olsa öne çıkmaya başladığını gösteriyor.

Ali Charts’ın izlenmesini önerdiği 0,246 dolar desteği, önümüzdeki günlerde günlük kapanışlarda ada yatırımcıları için en kritik seviye olmaya devam edecek.