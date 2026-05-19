Cardano V11 güncellemesi Preview testnette başlatıldı ana ağ oylaması için 29 Mayıs hedefleniyor

Cardano ağı, “Van Rossem” kod adlı V11 hard forkunu önemli bir adımla Preview testnet üzerinde aktif hale getirdi. Bu güncellemenin test aşamaları sürerken, PreProd ortamında ise ana ağ oylamasından önce altyapı ve ekiplerin hazır olup olmadığına dair son kontroller gerçekleştiriliyor. Cardano ana ağı için planlanan oylama tarihi ise 29 Mayıs olarak netleşti.

Preview testnet üzerinde V11 dönemi başladı

Cardano ekosisteminde merkezi bir rol üstlenen Intersect, 8 Mayıs’ta yapılan bir yönetişim başvurusunun ardından V11 yükseltmesinin Preview testnet üzerinde başlatıldığını duyurdu. Bu değişiklik ile geliştiriciler ve servis sağlayıcılar güncellenmiş ortamda akıllı kontratları, sistem altyapısını ve yeni özellikleri gerçek zamanlı test etme imkanı buluyor.

V11 yükseltmesiyle birlikte akıllı kontratlar hem daha düşük maliyetle hem de daha hızlı şekilde çalışabilecek. Ayrıca, güncelleme kapsamında daha güçlü şifreleme teknikleri entegre edilirken, stake pool güvenliğinde de yeni önlemler devreye alındı.

Intersect’in verdiği bilgiye göre: “Bu güncellemeyle, ağda akıllı kontratların çalıştırılması ucuz ve verimli hale gelirken, kriptografi güçlendi, pool güvenliği ise sıkılaştırıldı.”

Ek olarak, bu test ortamı gelecek yönetişim adımlarının da simülasyonuna olanak sağlıyor. Projede yer alan ekipler Preview ortamında ağ davranışlarını gözlemleyerek sistemin genel yayına hazır olup olmadığını değerlendiriyor.

Bu süreçte node v11.0.1 yazılımı temel öneme sahip. Operatörlerin hard fork sınırını güvenli şekilde aşabilmeleri için bu sürüme geçmeleri gerekiyor. Söz konusu node yazılımı birkaç haftadır kullanıma açık olduğundan, altyapı grupları hazırlıklarını önceden tamamlayabildi. Öte yandan, DB-Sync v13.7.0.5 sürümü de yükseltme sürecinde gerekli uyumu destekliyor.

PreProd aşamasında son denetimler sürüyor

PreProd ortamında ise süreç henüz tamamlanmadı. Plutus Cost Model adlı maliyet modeli güncellemesi 16 Mayıs’ta devreye girerken, bazı parametrelerde değişiklikler oldu. Bu nedenle, geliştiricilerin ana ağ aşamasına geçmeden önce uygulamalarını ve ayarlarını tekrar test etmeleri gerekiyor.

PreProd üzerindeki hard fork işlemleri zincirde kayıt altına alındı; fakat Hard Fork Working Group olarak adlandırılan uzman ekip, nihai onayın henüz verilmediğini açıkladı. Ekip, özellikle çok sayıda servisin bağlı olduğu Ogmios altyapısındaki son eksikliklerin giderilmesini bekliyor.

Cardano topluluğu ile Input Output mühendislerinin birlikte çalıştığı, kritik önemdeki yazılım taleplerinin sonuçlanması halinde PreProd ortamının bir üst aşamaya taşınması öngörülüyor.

Ekiplerin düzenli olarak haftalık toplantılar yaptığı ve hazırlık seviyesini cüzdanlar, sistem araçları ve servis sağlayıcılar arasında karşılaştırdığı belirtiliyor.

Ana ağda oylama 29 Mayıs’ta yapılacak

Cardano ekibi, ana ağ için Plutus Cost Model güncellemesinin takvimini ve teknik verilerle ilgili detayları önümüzdeki hafta paylaşmayı planlıyor. Oylamadan önce yeni maliyet modelinin performansı ve sonuçları raporlanacak; böylece ekipler ağın güncellemeye tamamen hazır olduğundan emin olacak.

Ana ağda V11 güncellemesi için oylamanın 29 Mayıs’ta yapılması hedefleniyor. Ancak bu tarihte bir değişiklik olup olmayacağı, testnet ortamlarındaki hazırlık düzeyine ve ekosistemde oluşabilecek son dakika aksaklıklarına bağlı olacak.

Yükseltmenin ismini aldığı Max van Rossem, Cardano topluluğu nezdinde yönetişim alanında önemli çalışmalar yürütmüş ve Hollanda topluluğunu temsil etmişti. Ayrıca Intersect’in Anayasa Komitesi Seçim Çalışma Grubunda ve Cardano Anayasası’nın hazırlanmasında aktif rol aldı. Van Rossem’in ağ yönetişimi için sunduğu katkılar, Cardano’nun mevcut yönetişim yapısının şekillenmesinde temel oldu.