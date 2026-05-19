AIFC 706 milyon dolarlık WLFI token hazinesine rağmen yıl sonunu göremeyebilir

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan son başvuruya göre, AI Financial Corp. (AIFC) kasasında tuttuğu 706 milyon dolarlık WLFI tokenları satamıyor ve bu durum şirketin likidite pozisyonunu ciddi şekilde tehdit ediyor. Şirket, World Liberty Financial’ın (WLFI) ilişkili tarafı olarak 15 milyon dolarlık bir kredi de almış durumda ve operasyonel kayıpları ile negatif çalışma sermayesiyle karşı karşıya.

WLFI Hazinesindeki Kilitler

Şirket, daha önce Alt5 Sigma adıyla faaliyet gösterirken Nisan ayında adını AI Financial olarak değiştirdi ve kripto ödeme işlemleri alanında fintech servisleri sunmaya başladı. Nisan ayındaki güncellemeye göre, kurum kasasında 7,28 milyar WLFI token tutuyor; bu varlıkların değeri 706 milyon dolar. Ancak tokenların toplam maliyeti yaklaşık olarak 1,46 milyar dolar civarındaydı. Yılın ilk çeyreğinde elde edilen fintech geliri ise sadece 4,7 milyon dolar oldu.

SEC başvurusunda, 7,28 milyar WLFI tokenın tamamının 28 Mart itibarıyla sözleşmeye bağlı olarak kilitli olduğu ve satılamaz durumda bulunduğu belirtildi. Bu tokenların 3,53 milyar adeti 12 ay boyunca devredilemezken, kalan 3,75 milyar adet ise ek koşullara bağlı; bunlar hissedar onayı, tüzük değişikliği ve yeniden satış kaydı gibi süreçleri gerektiriyor.

Likidite Krizi ve Finansal Tablo

AI Financial, çeyrek sonunda sadece 10,5 milyon dolar nakit ile kapanış yaptı. Ayrıca, 5,5 milyon dolarlık çalışma sermayesi açığı bulunduğu ve sürekli operasyonel kayıplar yaşandığı için şirketin önümüzdeki bir yıl içinde faaliyetini sürdürememe riski var. ABD Finansal Raporlama Standartları’na göre “sürekli faaliyet şüphesi” uyarısı bu kapsamda öne çıktı.

Şirket belgelerinde, “en büyük varlığımızı likide çevirme imkanımız yokken, önümüzdeki 12 ayı çıkaramayabileceğimiz yönünde ciddi bir şüphe ortaya çıkmış durumda” ifadesine yer verildi.

Şirkete sağlanan 15 milyon dolarlık kredinin teminatı da doğrudan WLFI tokenlar oldu. Söz konusu varlıklar teminat olarak gösterildiği halde, kredi geri ödenmezse tüm tokenlar WLFI’ye geçiyor.

İlişkili Şirketler ve Yönetim Karmaşası

AI Financial ile World Liberty Financial arasındaki ilişkiler ayrı bir karmaşa yaratıyor. Zira iki şirketin yöneticileri büyük ölçüde örtüşüyor. AI Financial yönetim kurulu başkanı Zac Witkoff, aynı zamanda WLFI’nin CEO’su ve kurucu ortağı. Kurul üyesi Zachary Folkman da WLFI’nin kurucu ortakları arasında yer alıyor. WLFI, AI Financial’da 1 milyon adi hisseye sahip ve ayrıca 99 milyon adet önceden fonlanmış imtiyazlı pay ve 20 milyon ek pay için de opsiyon bulunduruyor. Bu, şirketin potansiyel olarak AI Financial’ın yaklaşık %46 hissesini kontrol edebileceği anlamına geliyor.

İç Kontrol Zafiyetleri ve Yönetişim Sorunları

Başvuru belgelerinde şirketin iç kontrol süreçlerinde ciddi eksikler olduğu da dikkat çekti. İç kontrol çerçevesinin doğru şekilde belgelenmemesi, şirket birleşmelerine ilişkin değerleme hataları ve 2024 finansal tablolarının düzeltilmesini gerektiren muhasebe yanlışları bunlar arasında yer aldı.

Ayrıca, WLFI token hazinesi için dış bağımsız bir portföy yönetici ataması konusunda da belirsizlik devam ediyor. Geçen yıl kısa süreyle trezorerliğini üstlenen Kraken, yalnızca 30 gün görev yapıp yenileme almadı. Sonrasında ise dış bir yönetici atanmadı.

AIFC’nin New York’taki hisseleri ise pazartesi gününü 0,91 dolardan kapattı; bu, bir günde %9,6’lık bir düşüş anlamına geliyor.