Ethereum (ETH)Kripto Para

Aave, altı büyük ağda WETH teminat oranlarını eski seviyelerine çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨Aave, altı büyük ağda WETH teminat oranlarını eski seviyelere çıkardı.
  • 💡Saldırı sonrası devre dışı bırakılan $WETH ile teminatlı borçlanma tekrar açıldı.
  • 🛡️Kritik nokta, pazar risklerinin büyük ölçüde aşıldığının düşünülmesi ve eksik varlıkların DeFi United tarafından karşılanacak olması.
Lending protokolü Aave, Nisan ayında yaşanan ve ciddi kayıplara yol açan istismarın ardından sıkılaştırılan wrapped ether (WETH) teminat oranlarını altı büyük blokzincir ağında tekrar eski seviyelerine çekti. Aave, merkeziyetsiz finans (DeFi) dünyasında yaygın olarak kullanılan borç verme ve alma protokollerinden biri olarak biliniyor ve çeşitli dijital varlıkları teminat göstererek kredi alım-satımına olanak sağlıyor.

İçindekiler
1 WETH’nin Kritik Rolü Yeniden Güçlendi
2 Teminat Oranlarında Normalleşme
3 Piyasalara Etkisi

WETH’nin Kritik Rolü Yeniden Güçlendi

WETH, ether’in tokenleştirilmiş bir formu olarak DeFi uygulamalarında likit teminat görevi görüyor. Nisan ayında, Kelp DAO’nun getiri sağlayan rsETH tokeniyle bağlantılı bir köprü saldırısı sonucu yaklaşık 292 milyon dolarlık karşılıksız token üretildi. Bu tokenlar teminat gösterilerek Aave’den 230 milyon dolarlık ETH çekildi ve protokole büyük zarar verildi.

Olay sırasında, Aave yönetimi acil bir önlem olarak WETH’nin teminat oranını yüzde 0’a düşürdü, böylece yatırımcılar WETH’i teminat olarak kullanıp borçlanamaz hale geldi. Bu karar, sistemsel riskleri sınırlandırmayı hedeflerken, DeFi piyasalarında likiditeyi ve kaldıraç kullanımını da ciddi şekilde daraltmıştı.

Teminat Oranlarında Normalleşme

Aave yönetiminin yayımladığı dokümanlara göre, olay öncesindeki oranlar artık yeniden uygulanıyor. Buna göre, Ethereum Core’da teminat oranı yüzde 80,5, Ethereum Prime’da yüzde 84, Arbitrum’da yüzde 80, Base’de yüzde 80,5, Mantle’da yüzde 80,5 ve Linea’da ise yüzde 80 olarak güncellendi.

Teminat oranlarının eski seviyelere çekilmesi, Aave’nin piyasadaki risklerin önemli ölçüde kontrol altına alındığını düşündüğüne işaret ediyor. Ancak hâlâ dondurulan varlıklarla ilgili hukuki süreçler ve sorumluluğa dair belirsizlikler sürüyor.

İstismarda toplamda yaklaşık 112.103 karşılıksız rsETH üretildi. Bunun 89.567’si Aave üzerinden; 17.426’sı ise Compound protokolü aracılığıyla olmak üzere toplamda 106.993 adedi geri alındı. Kalan yaklaşık 5.200 rsETH açığının ise sektörün önde gelen DeFi United koalisyonu tarafından kapatılması bekleniyor.

Piyasalara Etkisi

WETH, DeFi piyasalarında kaldıraçla işlem yapmanın ve likidite yaratmanın temel dayanaklarından biri kabul ediliyor. Acil önlemler nedeniyle WETH’in teminat olarak kullanılamaması, kullanıcıların ellerindeki sermayeyi verimli değerlendirememesine ve ek likidite yaratamamasına neden olmuştu.

Şimdi tekrar WETH teminatlı borçlanma imkanı tanınması, piyasada normalleşme sinyali olarak görülüyor. Özellikle borçlanma ihtiyacı olan yatırımcılar açısından bu adım, kaldıraç ve likidite stratejilerinin yeniden kullanılabilmesi açısından değerli.

Aynı zamanda bu gelişme, DeFi ekosistemi genelinde protokollerin saldırılara karşı hangi yöntemlerle müdahale ettiği ve kriz yönetimi süreçlerinin nasıl yürütüldüğüne dair önemli bir örnek olarak öne çıkıyor. Şimdi gözler, eksik kalan varlıkların ne şekilde telafi edileceğine ve piyasalardaki sistemik risk tartışmalarının nasıl evrileceğine çevrildi.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
