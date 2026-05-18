Yapay zeka tabanlı işlemler kripto dünyasında güvenliği yeni bir boyuta taşıyor

  • ⚡ Kripto sektöründe AI tabanlı finansal işlemler insan denetiminin sınırlarını zorluyor.
  • Elliptic, yapay zeka destekli uyum sistemleriyle işlem hacmini otomatik izlemeye başlıyor.
  • 🧐 Hem güvenlik ekipleri hem saldırganlar yapay zeka teknolojileriyle yarışıyor.
  • En kritik nokta, $BTC gibi dijital varlıklarda denetim sistemlerinin hızla otomasyona taşınması.
Kripto para ekosisteminde güvenliğe dair gündemin ağırlık merkezi yakın dönemde büyük çaplı hack olaylarından çok, yapay zeka tarafından desteklenen ve insan gözetimini aşan finansal aktivitelere kayıyor. Bu değişim, sektördeki güvenlik şirketlerini de uyum süreçlerini baştan tasarlamaya zorluyor.

Yapay zeka ile değişen uyum süreçleri

Blockchain analitik çözümleri geliştiren Elliptic’in CEO’su Simone Maini, geleneksel uyum ve izleme sistemlerinin bugünkü haliyle genellikle elle yapılan incelemelere dayandığını belirtiyor. Uzman ekipler tek tek cüzdanleri araştırıyor, bildirimleri analiz edip şüpheli işlemleri tespit etmeye çalışıyor. Fakat yapay zeka sayesinde finansal işlemler sürekli ve makine hızında ilerlediğinde bu yöntem yeterliliğini kaybetmeye başlıyor.

Maini’ye göre global çapta dijital varlıklar üzerinde çalışan yeterli sayıda uzman analistin bulunmaması, mevcut işleyişte önemli bir darboğaz oluşturuyor. Özellikle sabit kripto paralar, tokenleştirilen varlıklar ve yapay zekayla yapılan ödemeler sektörün yeni büyüme alanları olurken, geleneksel finans kuruluşları da dijital varlıklara yöneliyor. Böylece uyum ve izleme sistemlerinin de ölçeklenmesi kaçınılmaz oluyor.

Elliptic, bu hızlı dönüşüme yanıt olarak yapay zeka destekli, “ajant” tabanlı bir uyum altyapısı geliştirmek üzere geçtiğimiz hafta 120 milyon dolarlık yatırım aldı. Nasdaq ve Deutsche Bank gibi büyük finans kuruluşlarının desteğiyle hayata geçirilecek sistem, mevcut ekiplerin kapasitesini aşan hacimleri otomatik olarak inceleyebilecek şekilde tasarlanıyor.

Simone Maini, “İşlem hacmi arttıkça her bir bildirimi inceleme ve araştırma maliyeti düşüyor. Biz müşterilerimizin uyum maliyetini tersine çeviriyoruz,” ifadesini kullanıyor.

Yeni sistem sayesinde, artan işlem yoğunluğuna rağmen birim başına maliyetleri azaltmak mümkün hale geliyor. Böylece şirket, uyum sürecini müşterileri açısından finansal açıdan daha sürdürülebilir bir modele oturtmak istiyor.

Bununla birlikte, aynı yapay zeka araçları yalnızca güvenlik ekiplerine değil, kötü niyetli kişilerin işini de kolaylaştırıyor. Maini, bu teknolojilerin saldırganlara daha ucuza ve yaygın şekilde saldırı yapma imkanı sağladığını vurguluyor.

Yapay zeka, saldırganların hack ve dolandırıcılık faaliyetlerini eskiden mümkün olmayan bir ölçekte gerçekleştirmelerine zemin hazırlıyor.

Bu tablo, kripto güvenliğinde adeta otomasyon destekli bir “silahlanma yarışına” dönüşüyor. Saldırganlar, kimlik avı ve çeşitli dolandırıcılık yöntemlerini ucuzlatırken; güvenlik ekipleri de kendi yapay zeka modellerini geliştirerek şüpheli aktiviteleri gerçek zamanlı ve daha geniş veri setleriyle yakalamaya çalışıyor.

Elliptic, kendi bünyesinde yapay zeka ajanları kullanarak blokzincir üzerindeki bilgileri topluyor, cüzdanları ilişkilendiriyor ve şüphesi işlem kalıplarını anlık olarak tespit ediyor. Son dönemde yaşanan çok sayıda öne çıkan hack olayına rağmen, Maini sektörde son on yılda önemli gelişmeler yaşandığını belirtiyor.

Özellikle stablecoinler, merkeziyetsiz finans ve tokenleştirilmiş varlıkların popülerliğinin artmasıyla birlikte, izleme ve tespit araçlarında kayda değer ilerlemeler kaydedildiği aktarılıyor. Maini, kurumsal finans aktörlerinin blokzincire geçişini “dijital varlıklarda Pandora’nın kutusu açıldı” şeklinde yorumlayarak regülasyon ve güvenlik süreçlerinin hiç olmadığı kadar değer kazandığına dikkati çekiyor.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
