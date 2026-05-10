Burry: Dot-Com’un son aylarını yaşıyoruz

2008 krizini önceden görüp pozisyon aldığı için filmi bile yapılan Michael artık kaçınılmaz sonun yaklaştığını söylüyor. Hisse senetlerinin ekonomik verilere mantıklı tepkiler vermediğini söyleyen isim “Big Short” filminin ana kahramanı olunca işler değişiyor. Peki Burry son değerlendirmesinde başka neler söyledi?

Yapay zeka ve Dot-com

Yapay zekanın 2000’deki dot-com balonuyla gittikçe daha da benzer hale geldiğini söyleyen Burry artık balonun son aşamasında olduğumuzu söylüyor. İnternetin yaygınlaştığı günlerde yaşanan hype birçok şirketin devasa yükselişler yaşayıp ardından çakılmasına neden olmuştu. İnternet katlanarak büyüdü ancak balon söndükten sonra hayatta kalabilenler ve oyuna yeni dahil olanlarla bu dönüşüm yaşandı.

“Kesintisiz bir yapay zeka furyası var. Kimse bütün gün başka bir şeyden bahsetmiyor. Hisse senetleri istihdam veya tüketici güveni nedeniyle yükselip düşmüyor. Hisse senetleri, sürekli yükseldiği için sürekli yükseliyor. Herkesin anladığını sandığı iki harfli bir tez üzerine… 1999-2000 balonunun son aylarını andırıyor.”

Bu konuda haksız değil çünkü S&P 500 tüketici güveni rekor dipte açıklanırken ve beklentinin üzerinde istihdam raporu yayınlanırken Cuma günü yeni rekorunu kırdı. Fakat veriler Fed’in faiz indirimi yerine artırım yapabileceğini gösteriyor.

Burry, Philadelphia Yarı İletken Endeksi’nin (SOX) son dönemdeki seyrini, Mart 2000’de teknoloji hisselerinin çöküşünden önceki yükselişle karşılaştırdı. Endeks bu hafta %10’dan fazla yükseldi ve 2026 yılındaki kazançlarını %65’e çıkardı.

Kripto paralara ne olacak?

Paul Tudor Jones gibi bazı isimler Burry ile aynı fikirde olsa da balonun daha geç patlayacağını söylüyor. Jones son katıldığı programda önümüzde 1-2 yılın daha olduğundan bahsetti. Yapay zekanın dot-com balonuyla bir farkı olduğunu da unutmamak gerek. Bir grup şirket kendi arasında üçgen biçimde sermaye transferi yapıyor. A şirketi B şirketine AI işi yaptığı için yatırım yapıyor. B şirketi A ve C şirketinden yapay zeka hizmetlerinde kullanmak için altyapı satın alıyor. Sonuçta A ve C şirketlerinin hisseleri yükselirken henüz borsaya açılmayan B yani yapay zeka şirketi de erken dönem yatırımlar almaya devam edip değerlemesini katlıyor.

Bu yıl 600-700 milyar dolarlık yapay zeka yatırımı öngörülüyor. Trilyon dolarlık şirketlerin oluşturduğu bu yatırım üçgeniz Jones tarafından ifade edildiği gibi sürecin birkaç yıl uzamasını sağlayabilir.

Fakat Burry haklı çıkarsa AI balonunun patlamasıyla kripto paralarda son derece keskin düşüşler görürüz. Risk piyasalarının tümü bu yıkımdan etkilenir. En iyimser senaryo ise AI şirketlerinin bu 1-2 yıllık daha fazla büyüme yolculuğunda kar elde edebilir hale gelip kısır döngüyü kırması olacak.