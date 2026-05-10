BTC son 30 günde yüzde 11,5 yükseldi yatırımcılar yeni zirvenin kalıcılığını tartışıyor

Kripto para piyasasında sosyal medya üzerinden yapılan olumlu yorumlarda ciddi bir artış yaşanıyor. Zincir üstü veri platformu Santiment’in paylaştığı rapora göre bu yükseliş, piyasadaki mevcut ralliye güvenin arttığına işaret ediyor. Ancak uzmanlar, aşırı güven ortamlarında başlayan yükselişlerin, şüpheyle karşılanan rallilere kıyasla daha kısa sürebileceğini belirtiyor.

Sosyal medyada yükseliş beklentisi ve piyasa psikolojisi

Santiment verileri, kripto paralar hakkında pozitif ve negatif paylaşımlar arasında yaklaşık 1,5’a 1’lik bir oran bulunduğunu gösteriyor. Bu durum, yatırımcılar arasında iyimserliğin arttığı bir döneme işaret ediyor. Son dönemde özellikle Bitcoin‘de gözlenen fiyat artışı, bu olumlu havanın güçlenmesine neden oldu.

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin, son 30 günde yüzde 11,5 oranında değer kazanarak 80.628 dolara ulaştı. CryptoAppsy verilerine göre de Bitcoin’in güncel fiyatı bu seviyede seyrediyor. Uzmanlar, sosyal medyada yatırımcıların heyecana kapıldığı dönemlerin bazen kısa vadeli düzeltmelere veya kar satışlarına zemin hazırlayabileceğini hatırlatıyor.

Piyasadaki yatırımcılar, genel kripto para duyarlılığını takip ederek kısa vadeli alım-satım kararlarını şekillendiriyor. Özellikle, fiyat hareketlerinin ardından sosyal medya yorumlarındaki değişim, gelecek dönemde piyasanın hangi yöne hareket edebileceğiyle ilgili ipuçları sunabiliyor.

Korku ve açgözlülük endeksinde dikkat çeken değişiklik

Santiment raporunda, kripto piyasasına yönelik duyarlılığın belirlenmesinde sık kullanılan Korku ve Açgözlülük Endeksi’ne de yer verildi. Endeks, perşembe günü “Korku” bölgesine gerileyip puanını 38’e çekti. Pazar günü ise “Nötr”e yaklaşarak 47 puanla kapanış yaptı. Bu sonuçlar, yatırımcıların temkinli davrandıklarını; ancak belirgin bir tedirginlik taşımadıklarını ortaya koydu.

Yatırımcıların korku bölgesine geri çekilmesi, piyasada hızlı bir yukarı yönlü hareketin ardından kar satışlarının ön plana çıkabileceği sinyalini verdi. Santiment, güçlü bir uzun vadeli ralli için piyasanın bir miktar gevşemesi ve mevcut iyimserliğin törpülenmesi gerektiğini savundu.

Santiment, “Takımın tercih ettiği ideal senaryo, Bitcoin’in 75 bin dolara gerilemesiyle hem kısa vadeli pozisyonların tasfiye edilmesi hem de piyasa duyarlılığının yeniden dengeye kavuşmasıdır” değerlendirmesini yaptı.

Bitcoin arzında ve fiyat beklentilerinde son durum

Santiment, zincir üstü aktivitenin genelde sakin seyretmesine rağmen, son beş günde borsalarda tutulan Bitcoin miktarında artış olduğuna dikkat çekti. Uzmanlar, bu gelişmenin bazı yatırımcıların mevcut fiyattan kar almaya başladığını gösterebileceğini vurguluyor.

Analistlerin görüşleri ise ikiye ayrılıyor. MN Trading Capital’in kurucusu Michael van de Poppe, Bitcoin’in 70 ila 75 bin dolar aralığını yeniden test edebileceğinden bahsetti. Kripto analisti Matthew Hyland ise Bitcoin’in haziran ayı öncesinde 87 bin ile 95 bin dolar bandına ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Bir yandan bazı piyasa oyuncuları, Bitcoin arzının borsalarda artışını kısa vadeli düzeltme sinyali olarak okurken, diğerleri yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini düşünüyor. Sonuç olarak, sosyal medya ve zincir üstü göstergelerdeki yoğun ilgiye rağmen, piyasanın kısa vadede bir düzeltme yaşama ihtimali gündemde yer almayı sürdürüyor.