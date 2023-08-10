Kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği anonim analist ve trader’ı CredibleCrypto, kripto kralı Bitcoin‘in (BTC) önümüzdeki aylarda üç haneli bir ralli yapacağı yönünde öngörüde bulundu. İşte analistin BTC için ortaya koyduğu mega yükseliş öngörüsü.

Bitcoin İçin Mega Yükseliş Çağrısı: Yüzde 135

CredibleCrypto adının anonim kripto para analisti, Bitcoin‘in bu yıl 70 bin doların üzerinde seviyeye gelmesini beklediğini açıkladı. Analistin bu öngörüsü en büyük kripto paranın mevcut fiyatlardan yaklaşık yüzde 135’lik bir mega yükseliş yapması anlamına geliyor. Analist Bitcoin’de beklediği yükseliş öngörüsünü paylaşırken “Açık olmadıysa daha açık olması için söylüyorum. Bu yıl Bitcoin’in 70 bin dolar ve üzerine çıkmasını bekliyorum.” dedi.

Analiste göre Bitcoin’deki bu büyük yükseliş öncesi yatırımcılar önemli sabır testlerinden geçebilir. CredibleCrypto, beklediği büyük ralli öncesinde fiyatın dar bir aralıkta hareket edebileceğini belirterek şunları söyledi:

Fiyatın 29 bin dolardan sıçraması için gereken gücü elde ettik ve beklenen sıçramayı yaptı. Burası bizim dip seviyemiz olabilir. Şu ana kadarki bu hareketin hala düzeltici göründüğü ve daha düşük zaman diliminde sert düşüşler olabileceği söyleniyor. Bu yüzden büyük bir yükselişin başlamasından önce yatırımcıların doğranacağı geri çekilmeler olursa şaşırılmamalı ancak buradaki büyük resmi gözden kaçırmayın ve buradan biraz aşağı inilecek olursa hemen düşüş bekleyen tarafta geçmeyin. 25 bin doların üzerinde her geri çekilme bir satın alma fırsatıdır.

BTC’de Rekorun 100 Bin Doların Üzerinde Kırılmasını Bekliyor

CredibleCrypto’ya, Kasım 2021’de 69 bin dolar civarında kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) geçilmesi halinde Bitcoin’de rekorun 100 bin doların üzerinde bir fiyatla kırılmasını bekliyor.

Analist, bu öngörüsü için “100 bin dolar ve üzerinin, önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinin kırılıp geçildiği fiyat hareketinin sonu için beklediğim fiyat seviyesi. Tüm zamanların en yüksek seviyesini kırıp geçmemizden birkaç ay sonra bu yükseliş olacak. Bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesini kırarsak, bu yıl ya da önümüzdeki yılın başında 100 bin dolar ve üzerine geçebiliriz.