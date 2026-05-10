11-17 Mayıs haftası kripto paralarda önemli gelişmeler

Fed toplantısına artık 40 günden az süre kaldı ve hem enflasyon hem de istihdam raporları geride bıraktığımız günlerde yayınlandı. Enflasyon artarken istihdamın güçlü kalması makro cephesinin risk piyasalarını tehdit etmesine neden oluyor. Peki önümüzdeki günlerde hangi önemli gelişmeler kripto paraları etkileyecek?

Kripto Para Takvimi

Bitcoin halen keskin bir düşüş yaşamadı ve güçlü kalmaya devam ediyor. 80.400 dolar üstü kapanışlar olumlu. İran temalı olumsuz haberlerin yoğunluğu da azaldı. Umalım ki bu kimilerinin danışıklı dövüş olarak nitelendirdiği kabusun sonu oldu. Artan enerji fiyatı ABD’nin petrol ihracından daha fazla kazanmasını sağlasa da küresel enflasyonu olumsuz etkileyerek merkez bankalarını faiz artırımlarına zorluyor.

12 Mayıs Salı

02:50 Japonya Merkez Bankası’nın Görüş Özeti

15:15 ABD ADP Haftalık İstihdam Değişimi (Önceki: 39.260)

15:30 ABD Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Beklenti: 0,6% Önceki: 0,9%)

15:30 ABD Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti: %3,7 Önceki: %3,3)

15:30 ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti: %2,7 Önceki: %2,6)

15:30 ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Beklenti: 0,3% Önceki: 0,2%)

20:00 Fed’den Goolsbee Konuşacak

Ronin, OP Stack aracılığıyla Ethereum‘a geri dönecek.

AVAX Kilit Açılışı (%0,31)

Kilit Açılışı (%0,31) APT Kilit Açılışı (%0,54)

Kilit Açılışı (%0,54) PUMP (%1)

Dusk Rusk 1.7.0

13 Mayıs Çarşamba

15:30 ABD ÜFE (Yıllık) (Beklenti: %4,9 Önceki: %4)

15:30 ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Beklenti: %4,3 Önceki: %3,8)

14 Mayıs Perşembe

15:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 206K Önceki: 200K)

15:30 ABD Perakende Satışları (Aylık) (Beklenti: 0,5% Önceki: 1,7%)

15 Mayıs Cuma

02:50 Japonya ÜFE (Yıllık) (Beklenti: %3 Önceki: %2,6)

eCash Ağ Güncellemesi

07:00 Warsh, Fed Başkanlığına Atanacak

16:15 ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Beklenti: 0,2% Önceki: -0,5%)

16 Mayıs Cumartesi

Arbitrum Kilit Açılışı (%0,93)

Dikkat Edilecekler

Enflasyondaki artışın geçici değil kalıcı olduğunu herkesin göreceği bir hafta olacak. Savaş bugün bile bitse petrolün 73 dolara hemen dönmesi imkansız. Bölgede üretimin eski haline dönmesi için en az 3 aydan bahsediliyor. Üstelik bu BAE’nin OPEC’ten ayrılmasına rağmen. Dolayısıyla Fed’in %2 enflasyon hedefine yaklaşması gibi bir durum söz konusu olamaz. Önümüzdeki günlerde enflasyon %4 sınırına sıçrarsa 2024 yılına geri dönmüş olacağız.

Bir yandan 4 yıldır hedefin üzerinde kalan enflasyon diğer yandan yıllardır devam eden sıkı para politikası derken kripto paraları harika şeylerin beklediğini söylemek güç.