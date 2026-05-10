11-17 Mayıs haftası kripto paralarda önemli gelişmeler

  • Önümüzdeki günlerde enflasyonun %4 sınırına sıçrayıp 2024 seviyelerine dönmesi bekleniyor.
  • 12 Mayıs Salı - ABD Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti: %3,7 Önceki: %3,3)
  • Bir yandan 4 yıldır hedefin üzerinde kalan enflasyon diğer yandan yıllardır devam eden sıkı para politikası derken kripto paraları harika şeyler beklemiyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fed toplantısına artık 40 günden az süre kaldı ve hem enflasyon hem de istihdam raporları geride bıraktığımız günlerde yayınlandı. Enflasyon artarken istihdamın güçlü kalması makro cephesinin risk piyasalarını tehdit etmesine neden oluyor. Peki önümüzdeki günlerde hangi önemli gelişmeler kripto paraları etkileyecek?

İçindekiler
1 Kripto Para Takvimi
1.1 12 Mayıs Salı
1.2 13 Mayıs Çarşamba
1.3 14 Mayıs Perşembe
1.4 15 Mayıs Cuma
1.5 16 Mayıs Cumartesi
2 Dikkat Edilecekler

Kripto Para Takvimi

Bitcoin halen keskin bir düşüş yaşamadı ve güçlü kalmaya devam ediyor. 80.400 dolar üstü kapanışlar olumlu. İran temalı olumsuz haberlerin yoğunluğu da azaldı. Umalım ki bu kimilerinin danışıklı dövüş olarak nitelendirdiği kabusun sonu oldu. Artan enerji fiyatı ABD’nin petrol ihracından daha fazla kazanmasını sağlasa da küresel enflasyonu olumsuz etkileyerek merkez bankalarını faiz artırımlarına zorluyor.

12 Mayıs Salı

  • 02:50 Japonya Merkez Bankası’nın Görüş Özeti
  • 15:15 ABD ADP Haftalık İstihdam Değişimi (Önceki: 39.260)
  • 15:30 ABD Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Beklenti: 0,6% Önceki: 0,9%)
  • 15:30 ABD Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti: %3,7 Önceki: %3,3)
  • 15:30 ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Yıllık) (Beklenti: %2,7 Önceki: %2,6)
  • 15:30 ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (Aylık) (Beklenti: 0,3% Önceki: 0,2%)
  • 20:00 Fed’den Goolsbee Konuşacak
  • Ronin, OP Stack aracılığıyla Ethereum‘a geri dönecek.
  • AVAX Kilit Açılışı (%0,31)
  • APT Kilit Açılışı (%0,54)
  • PUMP (%1)
  • Dusk Rusk 1.7.0

13 Mayıs Çarşamba

  • 15:30 ABD ÜFE (Yıllık) (Beklenti: %4,9 Önceki: %4)
  • 15:30 ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Beklenti: %4,3 Önceki: %3,8)

14 Mayıs Perşembe

  • 15:30 ABD İlk İşsizlik Başvuruları (Beklenti: 206K Önceki: 200K)
  • 15:30 ABD Perakende Satışları (Aylık) (Beklenti: 0,5% Önceki: 1,7%)

15 Mayıs Cuma

  • 02:50 Japonya ÜFE (Yıllık) (Beklenti: %3 Önceki: %2,6)
  • eCash Ağ Güncellemesi
  • 07:00 Warsh, Fed Başkanlığına Atanacak
  • 16:15 ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Beklenti: 0,2% Önceki: -0,5%)

16 Mayıs Cumartesi

  • Arbitrum Kilit Açılışı (%0,93)

Dikkat Edilecekler

Enflasyondaki artışın geçici değil kalıcı olduğunu herkesin göreceği bir hafta olacak. Savaş bugün bile bitse petrolün 73 dolara hemen dönmesi imkansız. Bölgede üretimin eski haline dönmesi için en az 3 aydan bahsediliyor. Üstelik bu BAE’nin OPEC’ten ayrılmasına rağmen. Dolayısıyla Fed’in %2 enflasyon hedefine yaklaşması gibi bir durum söz konusu olamaz. Önümüzdeki günlerde enflasyon %4 sınırına sıçrarsa 2024 yılına geri dönmüş olacağız.

Bir yandan 4 yıldır hedefin üzerinde kalan enflasyon diğer yandan yıllardır devam eden sıkı para politikası derken kripto paraları harika şeylerin beklediğini söylemek güç.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
