Bitcoin ETF’lerinden 10 gün üst üste çıkış yaşandı! Kurumsallar geri çekilirken yatırımcılar ne yapıyor?

29 Mayıs’ta ABD spot Bitcoin ETF’lerinden toplam 125 milyon dolar net çıkış kaydedildi. Böylece bu ürünlerden sermaye çıkışları üst üste onuncu güne ulaştı. Aynı dönemde, Ethereum ETF’lerinde de 17,91 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti ve üst üste on dört işlem günüyle birlikte zayıf talebin sürdüğü görüldü. Son veriler, kurumsal yatırımcıların dijital varlık piyasasına ilgisinin son haftalarda belirgin şekilde azaldığı yönünde yorumlandı.

Kurumsal Fonlardaki Hareketlilik ve Fiyat Etkisi

Yılın başından itibaren fon girişleri Bitcoin’in yukarı yönlü hareketini desteklerken, mayıs ayı itibariyle tablo tersine döndü. Yatırım fonlarının toplam yönetilen varlıkları bir dönem rekor seviyelere ulaşsa da, son dönemde yaşanan çekilme nedeniyle bu rakamlarda ciddi azalma yaşandı. Özellikle mayıs ayında spot Bitcoin ETF’lerinden toplamda yaklaşık 2,43 milyar dolarlık aylık net çıkış gerçekleşti.

Analistler, fiyatların baskı altında kaldığını ve bu çıkışlarla beraber fonlardaki daralmanın piyasada temkinli bir atmosfer yarattığını belirtiyor. Sosyal medyada paylaşılan grafikler, varlık miktarındaki düşüşle fiyatlardaki dalgalanmanın paralel hareket ettiğini gözler önüne serdi. Ethereum tabanlı ETF’lerde de benzer bir eğilim gözlenirken, üst üste gerçekleşen çıkışlar kurumsal taraftaki isteksizliğin devam ettiğini gösteriyor.

Analizlere göre, mayıs ayında ABD spot Bitcoin ETF’lerinden toplam 125 milyon dolar net çıkış görüldü ve ardışık onuncu günde de sermaye kaçağı devam etti. Aynı şekilde, Ethereum ETF’lerinde ise çıkış serisi on dört güne ulaştı. Bu eğilim, büyük yatırımcıların varlık alımlarını yavaşlattığına, hatta satış tarafında kalmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Öne çıkan bu trend, piyasada geçmiş döneme kıyasla farklı bir yatırımcı davranışına işaret ediyor. Yıla büyük oranlı fon girişleriyle girilmiş, bu da fiyatlara olumlu şekilde yansımıştı. Son haftalarda ise yatırımcılar daha temkinli bir strateji izlemeye başladı.

Bireysel Yatırımcıların Rolü Artıyor

Kurumsal alıcıların geri çekildiği günlerde, piyasa derinliği verileri bireysel yatırımcıların aktif pozisyon aldığını gösteriyor. Material Indicators tarafından yayımlanan güncel analizlerde, küçük ölçekli yatırımcıların zorlu piyasa koşullarına rağmen düzenli alım yaptığı bildirildi.

Borsalardaki likidite haritaları, fiyatın 75.000-80.000 dolar aralığında yoğun satış emirleriyle karşılaştığına; buna karşın, 72.000-73.000 dolar seviyelerinde ise güçlü desteklerin oluştuğuna işaret etti.

Mini sözlük: Material Indicators, kripto piyasalarında alış ve satış emirlerini analiz ederek trend tahminleri sunan veri analitiği şirketidir. Kurumsal ve bireysel yatırımcı davranışlarını eş zamanlı izlemek için borsa emir defterlerini gerçek zamanlı olarak takip eder.

Emir defteri ve CVD (Cumulative Volume Delta) göstergeleri, 100-10.000 dolar aralığında işlem yapan traderların alım yönündeki hareketini artırdığını ortaya koydu. Uzmanlar, bireysel yatırımcıların yaşanan düşüşleri fırsat olarak gördüğünü ve bu seviyelerde alım yapmayı sürdürdüğünü aktarıyor.

Öte yandan, daha büyük ölçekli alım-satım işlemleri gerçekleştiren yatırımcı gruplarının ise kontrolü elden bırakmadığı ve yeni pozisyon almak yerine mevcut varlıklarını azalttıkları anlaşıldı. 100.000 ve 10 milyon dolar arasındaki işlemlerde özellikle 28 Mayıs’a doğru bir duraksama dikkat çekti.

Bu ayrışma, piyasada mülkiyetin el değiştirdiğine işaret ediyor. Büyük yatırımcılar çekingen tavrını korurken, küçük ve orta ölçekli yatırımcıların mevcut satış baskısını absorbe ettiği belirtiliyor. Bu koşullar altında, geniş bir yatırımcı tabanında yeni bir momentum yakalanmadıkça, fiyat dalgalanmalarının dar bir bantta devam etmesi bekleniyor.