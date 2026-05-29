BITCOIN (BTC)

Bitcoin piyasa değerindeki düşüş sonrası küresel sıralamada on üçüncü sıraya geriledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin piyasa değerindeki sert düşüşle küresel sıralamada on üçüncülüğe geriledi.
  • 📉 Son haftalarda Bitcoin’den çıkan sermaye altın ve AI şirketlerine yöneldi.
  • 💥 Realized price death cross sinyali aşağı yönlü riskleri öne çıkarıyor.
  • ⚡ En önemli gelişme: $BTC düşük fiyatların sürmesi halinde 30.000 dolar seviyelerine inebilir.
Bitcoin’in fiyatında son dönemde yaşanan düşüş, kripto paranın piyasa değerinin de kayda değer oranda azalmasına yol açtı. Bu süreçte Bitcoin, küresel piyasa değerine göre en büyük varlıklar listesindeki ilk 10’daki yerini kaybederek dünya genelinde on üçüncü sıraya geriledi.

İçindekiler
1 Bitcoin’in piyasa değeri 1,5 trilyon doların altına indi
2 Yatırımcılar değerli metallere yöneldi
3 Yapay zeka ve yarı iletken şirketleri Bitcoin’i geçti
4 Realized price death cross sinyali endişe oluşturuyor

Bitcoin’in piyasa değeri 1,5 trilyon doların altına indi

Mayıs ayının başında 83.000 dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin’in fiyatı, son günlerde 72.400 dolara kadar çekildi. Aynı dönemde piyasa değeri de 1,66 trilyon dolardan 1,45 trilyon dolara düştü. Bu keskin gerileme, Bitcoin’in dünyanın en değerli varlıkları listesindeki sıralamasını önemli ölçüde değiştirdi.

Artık Bitcoin, piyasa değeri açısından Saudi Aramco, Tesla ve Meta gibi büyük şirketlerin gerisinde bulunuyor. Kripto piyasasından çıkan sermaye, özellikle yapay zeka şirketleri ve geleneksel değerli metallere yönelmiş durumda.

VarlıkPiyasa Değeri (Trilyon $)2024’teki Sırası
Altın13,8+1
Gümüş1,2+5
Bitcoin1,4513
Tesla1,5+11
Meta Platforms1,3+14

Yatırımcılar değerli metallere yöneldi

Son haftalarda yaşanan jeopolitik gerilimler ve artan makroekonomik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri altın ve gümüş tarafında talebi artırdı. Altın, ocak ayında ons başına 5.600 dolara ulaşarak rekor kırdıktan sonra 4.486 dolar seviyelerine gerilerken, gümüş de 120 dolar zirvesinden 76 dolara indi.

Bu hareketler sayesinde altın dünyadaki en yüksek piyasa değerine sahip varlık olurken, gümüş de beşinci sıraya yükseldi.

Yapay zeka ve yarı iletken şirketleri Bitcoin’i geçti

2024 yılında özellikle yapay zeka ve yarı iletken alanındaki şirketler, performans açısından Bitcoin’in önüne geçti. Tayvan merkezli yarı iletken üreticisi TSMC ve Broadcom gibi şirketler, piyasa değeri bakımından Bitcoin’i geride bıraktı. ABD merkezli Micron Technology de değerlemesini 1 trilyon doların üzerine çıkardı.

Mini sözlük: Realized price (Gerçekleşen fiyat), piyasadaki tüm Bitcoin’lerin elde bulundurulan fiyatlarının ortalaması olarak hesaplanan bir göstergedir. Bu gösterge, yatırımcıların coin başına ortalama maliyetini ve piyasanın uzun vadeli eğilimini yansıtmada kullanılır.

Realized price death cross sinyali endişe oluşturuyor

Bitcoin’in gerçekleşen fiyatı ile 365 günlük hareketli ortalaması arasında yakında bir “death cross” (ölüm kesişimi) meydana gelmesi bekleniyor. Analist Axel Adler Jr., bunun Bitcoin’de bir momentum kaybına işaret ettiğini ve kısa vadede aşağı yönlü riskleri artırabileceğini belirtti.

Benzer bir kesişim, 2022 yılındaki ayı piyasasında yaşanmış ve fiyat %52 düşüşle 69.000 dolardan 15.500 dolara kadar gerilemişti. 2018 yılındaki genel düşüşte de yüzde olarak benzer bir oran ortaya çıkmıştı. Şu anda Bitcoin, gerçekleşen fiyatının %35 üzerinde, yani 54.200 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu bölgeden yüzde 52’lik bir düşüş yaşanırsa Bitcoin fiyatı 30.000 dolar bandına çekilmiş olacak ancak birçok analist bu düzeyde bir düşüşün olası olmadığının altını çiziyor.

Farklı görüşlere sahip analistler, Bitcoin’in sıralamada geri düşmesinin uzun vadeli değerini değiştirmeyeceğini savunurken, kısa vadede piyasa koşulları nedeniyle temkinli olmak gerektiğini ifade ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
