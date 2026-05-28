Bitcoin fiyatı 73 bin doların altına gerileyince satış baskısı arttı

Bitcoin’in 73.000 dolar seviyesinin altına inmesi, piyasada kısa vadeli bir yön değişikliğine işaret etti. Son günlerde, birçok farklı zincir üstü veri ve borsa hareketi, satış baskısındaki artışı gösterdi. Kripto para piyasasında işlem yapan profesyonellerin yakından takip ettiği bu göstergeler, kısa süreli bir düzeltmenin sinyalini veriyor.

Satış baskısının arkasındaki etkenler

KriptoOnChain adlı piyasa analisti, Bitcoin fiyatının 72.500 dolara kadar çekilmesini, spot piyasada talebin azalması ve türev piyasalarında uzun pozisyonların sürdürülemez şekilde artmasıyla ilişkilendirdi. Coinbase borsasında ortaya çıkan -1.083% prim farkı, ABD merkezli yatırımcıların Bitcoin’i denizaşırı borsalara göre daha düşük bir fiyattan sattığını gösterdi. Coinbase prim farkı, -94,95 dolara kadar indi ve bu seviye, son bir yıl içindeki en sert fiyat iskontosu olarak kayda geçti.

Buna paralel olarak, Binance borsasında da yoğun bir BTC çıkışı gözlendi. Son bir hafta içinde borsa net akışı ortalama 1.496 BTC’ye yükseldi; bu, önceki üç aylık ortalamaya kıyasla yüzde 528’lik bir artış anlamına geliyor.

“ABD merkezli yatırımcılar, BTC’yi yurtdışındaki fiyatlardan daha düşük seviyelerde elden çıkardı. Benzer gap seviyeleri, geçmişte büyük satış dalgalarında görülmüştü.”

Mini sözlük: Coinbase primi, ABD menşeli kripto borsası Coinbase’teki BTC fiyatı ile uluslararası borsalardaki fiyat arasındaki farkı gösteren bir veridir. Negatif değer, ABD’de satış baskısı olduğunu işaret eder.

Vadeli işlemler ve cüzdan hareketleri

Türev piyasasında ise Binance üzerindeki vadeli işlemler için fonlama oranları, Bitcoin değeri 75.000 doların altına düşmeden hemen önce, üç aylık ortalamadan yüzde 781 daha yükseğe çıktı. Bu durum, aşırı kaldıraçlı pozisyonların biriktiğini ve fiyat dengesizliğine yol açtığını ortaya koydu. Aynı gün, 935 milyon dolarlık kripto pozisyonu zorunlu olarak kapatılırken, toplam piyasa değeri de 41 milyar dolar geriledi.

Borsa Spot Hacim (son ay, milyar $) Vadeli Fonlama Oranı Artışı (%) BTC Net Akışı (son 7 gün, BTC) Binance 36,4 781 +1.496 Coinbase – -1.083 (prim farkı) -94,95 (prim farkı, $)

On-chain verilere göre, 100 ila 10.000 BTC arasında bakiyesi olan cüzdanlardan toplam 648.000 BTC çıkışı yaşandı. Bu rakam, son olarak şubat ayının başında 1 milyonun üzerinde cüzdan çıkışı görüldüğünde kaydedilmişti.

Uzun vadeli tutuculardan gelen sinyaller

Ancak bu düşüş, Ekim 2025 ve Şubat 2026’daki satışlardan bazı yönleriyle ayrışıyor. Son düzeltme dalgasında uzun vadeli yatırımcılar aktif olarak satış yapmıyor. Eski Bitcoin tutucuları, fiyat 75.000 doların altına inse de büyük miktarda BTC’yi hareket ettirmedi. Şu anda, uzun vadeli sahiplerin elinde dolaşımdaki Bitcoin arzının yüzde 84,3’ü bulunuyor. Bu veri, daha önce Bitcoin’in 105.000-126.000 dolar bandında işlem gördüğü dönemlerde gözlemlenmişti.

Aynı süreçte, spot işlem hacmi de geriledi. Binance spot hacimleri 36,4 milyar dolara kadar düştü. Ekim 2025’te bu hacim 198,6 milyar dolardı, yani yüzde 81’lik bir azalma söz konusu. Ayrıca, Şubat ayında 84 milyar dolar seviyesinde olan aylık BTC spot hacmi, son üç ayda 50 milyar dolar azaldı.

Düşük spot hacimler, piyasaya yeni satış baskısı girmesini yavaşlatıyor. Bu tip şartlar, 2023 ayı piyasası çıkışında da görülmüştü; hacmin zayıflaması sonrası tekrar yükseliş başlamıştı.

Gerçekleşen zararlar ve piyasa psikolojisi

Son günlerde Bitcoin’de zararla yapılan satışlar da azaldı. 30 günlük ortalamada, gerçekleşen toplam zarar 26 Mayıs’ta 12,85 milyon dolara düştü. Şubat ayında bu tutar 56 milyon dolardı. Bu veri, yatırımcıların piyasadaki mevcut fiyat seviyelerinde panik satışı yapmadığını, daha az zarara razı olduğunu gösteriyor.

Piyasanın genel havası, mevcut fiyatların bazı yatırımcılar için fırsat olarak görüldüğüne işaret ediyor. Satış baskısının artmasına rağmen, uzun vadeli cüzdan sahiplerinin çoğu varlıklarını elinde tutmaya devam ediyor.