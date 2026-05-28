BITCOIN (BTC)

Cardone Capital piyasa düşüşünde 130 BTC aldı, toplam Bitcoin pozisyonu güçleniyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardone Capital piyasa düşüşünde 130 BTC daha satın aldı.
  • 🟠 Toplam Bitcoin yatırımı 100 milyon dolar seviyesini geçti ve 235 milyon dolarlık gayrimenkul ile entegre edildi.
  • 💡 Cardone, bu hibrit modelin düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle klasik REIT’lere karşı avantaj yarattığını söylüyor.
  • ⚡ Yatırımcıların çoğu ilk kez $BTC ile böyle bir stratejiye katılmış oldu.
ABD’li yatırımcı Grant Cardone’un yönettiği Cardone Capital, son piyasa düzeltmesinde toplam 130 BTC satın aldı. Yaklaşık 9,7 milyon dolar değerindeki bu alım, şirketin Bitcoin portföyünü önemli ölçüde artırdı. Cardone, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımda bu işlemi doğruladı ve Cardone Capital’in yeniden Bitcoin aldığını belirtti.

1 Dijital ve fiziki varlıkların birleşimi
2 Yatırımcı profili ve Bitcoin’e ilk adım
3 Geçmişten bugüne Bitcoin alımları
4 Stratejik yaklaşım ve gelecek planları

Dijital ve fiziki varlıkların birleşimi

Cardone Capital, geleneksel gayrimenkul yatırımlarını dijital parayla bir araya getiren yeni bir model üzerinde çalışıyor. Şirket, daha önce 100 milyon dolarlık Bitcoin yatırımı gerçekleştirmiş ve bu varlıklar 235 milyon dolar değerindeki gayrimenkulle tek bir yapı altında birleştirilmişti. Bu modelin detayları, Cardone tarafından mayıs ayında Miami’de düzenlenen 2026 Consensus konferansında paylaşıldı.

Cardone, bu hibrit yatırım yaklaşımı sayesinde hem kripto para hem de gelir getiren fiziki varlıklardan yararlanıldığını aktardı. Yıllık getiri beklentisinin ise %22 ile %32 arasında değişebileceğini öngördü. Ayrıca, geleneksel gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (REIT) Bitcoin bulundurmasının düzenleyici engeller nedeniyle mümkün olmadığını ifade etti. Bu durumun, Cardone Capital’in kullandığı özel yapıya avantaj sağladığı belirtiliyor.

Mini sözlük: Gayrimenkul yatırım ortaklığı (REIT), çok sayıda yatırımcının bir araya gelip büyük gayrimenkullere birlikte yatırım yapmasını sağlayan, genellikle borsada işlem gören kurumlara verilen isimdir. ABD’de bu tür ortaklıkların bilançolarında Bitcoin ya da benzeri kripto paralara yer vermesi yasal olarak mümkün değildir.

Firma sahibi Grant Cardone, “Cardone Capital piyasadaki geri çekilmede 130 Bitcoin daha ekledi,” diyerek şirketinin son alımını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Yatırımcı profili ve Bitcoin’e ilk adım

Grant Cardone’un verdiği bilgilere göre, bu fona ilk etapta katılan yatırımcıların yaklaşık %80’i daha önce hiç kripto para almamış kişilerden oluşuyordu. Böylece Cardone Capital’in yaklaşımı, dijital varlık piyasasına doğrudan erişim imkanı bulamayan yatırımcılara BTC ile tanışma şansı sağladı. Şirket, 5,3 milyar dolarlık portföy yönetimiyle ABD’de öne çıkan özel gayrimenkul yatırım platformlarından biri olarak biliniyor. Kripto odaklı olmamasına rağmen, ardışık Bitcoin alımlarıyla dikkat çekiyor.

Geçmişten bugüne Bitcoin alımları

Cardone Capital’in Bitcoin’e olan ilgisi yeni değil. 2025 yılında da 1.000 BTC’lik büyük bir alım yaparak 100 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirmişti. Bu hafta yapılan 130 BTC’lik yeni alış, şirketin piyasada yaşanan düşüşleri fırsata dönüştürdüğünü gösteriyor.

Grant Cardone, Bitcoin’i enflasyon ve geleneksel para birimlerinin değer kaybına karşı bir güvence olarak gördüğünü defalarca dile getirdi. Ayrıca, kısa süre önce katıldığı bir etkinlikte bazı gayrimenkul portföylerini tokenize etme planından da söz etti. Ancak, “taşınmazları doğrudan blokzincire taşımadıklarını” belirterek bu iki strateji arasında ayrım yaptı.

Stratejik yaklaşım ve gelecek planları

Firma, alımların çoğunu piyasadaki fiyat düşüşlerine denk gelen dönemlerde gerçekleştiriyor. Cardone Capital’in, Bitcoin’in uzun vadeli rezervlerden biri olacağı görüşü doğrultusunda hareket ettiği görülüyor.

Şirket ayrıca seçili gayrimenkullerin tokenize edilmesiyle, ikincil piyasalarda daha fazla likidite ve daha esnek teminat alma yolları yaratmayı hedefliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
