XLM fiyatı DTCC iş birliği haberiyle %8,3 yükseldi 2027 tokenizasyon planı piyasada hareketlilik getirdi

Stellar’ın yerel kripto parası XLM, Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) ile Stellar Development Foundation’ın (SDF) gerçekleştirdiği yeni entegrasyon açıklaması sonrası dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. XLM, haberin duyurulmasının ardından son 24 saatte %8,26 artış kaydederek 0,16 dolar seviyesine yükseldi. Bu hareket, DTCC’nin tokenizasyon servisini kamuya açık Stellar ağına entegre edeceğini duyurmasının ardından geldi.

DTCC ve Stellar ortaklığı

DTCC, ABD’de menkul kıymet işlemlerinin takasını ve saklamasını sağlayan ana kurum olarak biliniyor. Bu kurumun, kripto sektörüne yönelik adımı, geleneksel varlıkların dijitalleştirilmesi alanında kritik bir gelişme olarak öne çıktı. İş birliği çerçevesinde, DTCC’nin sakladığı menkul kıymetler, blokzincir tabanlı olarak Stellar ağı üzerinde tokenleştirilecek. SDF ise Stellar ekosistemini geliştiren ve destekleyen sivil toplum kuruluşu olarak ön plana çıkıyor.

DTCC Başkanı ve CEO’su Frank La Salla, bu entegrasyonun geleneksel ve dijital piyasalar arasında açık ve birlikte çalışabilir bir altyapı oluşturduğunu belirterek, tokenizasyon sayesinde işlem verimliliği, teminat transferlerinde kolaylık ve şeffaflık sağlanabileceğini vurguladı. Ayrıca, mevcut yatırımcı koruma mekanizmalarının bununla birlikte sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

DTCC’nin açıkladığı yol haritasına göre, bu entegrasyonun tamamlanması halinde 2027’nin ilk yarısında DTCC tarafından tokenleştirilen varlıkların Stellar ağına taşınması mümkün olacak. Bu geçişle birlikte daha hızlı takas işlemleri, varlık mobilitesinde artış, operasyonel maliyetlerde düşüş ve daha uzun işlem saatleri beklentisi ortaya çıktı.

Mini sözlük: DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation), ABD’nin en büyük finansal saklama ve takas şirketidir. DTCC, geleneksel piyasalarda hisse senetleri ve tahviller gibi varlıkların alım-satım sonrası tüm sürecini dijital olarak yönetir ve sektörde “arka ofis altyapısı”nı oluşturur.

Piyasa tepkisi ve teknik görünüm

XLM fiyatı, anlaşma haberiyle birlikte yatay seyrettiği 0,148 dolar seviyesinden hızla yükselişe geçti ve 0,155 doların üzerine çıktı. Kısa süreli bu ivme 0,16 dolar üzerinde dengelenirken, işlem hacmi de %244,31 artışla 308,85 milyon dolara ulaştı. XLM’nin piyasa değeri duyurudan sonra 5,37 milyar dolara yükseldi.

Teknik tarafta XLM’nin kısa vadeli görünümü, 0,155 dolar üzerinde korunduğu sürece olumlu değerlendiriliyor. Bu seviyenin altına inilirse son yükseliş sonrası güç kaybı görülebilir. En yakın direnç noktaları 0,162 dolar ve ardından 0,165 dolar olarak öne çıkarken, destek seviyeleri ise 0,155 dolar ve 0,15 dolar civarı olarak izleniyor.

Destek Seviyesi Direnç Seviyesi 0,15 0,162 0,12 0,18-0,21 0,09 0,28-0,32

Uzun vadeli bakıldığında ise XLM grafiğinde 0,14-0,15 dolar aralığı kritik bir destek bölgesi olarak dikkat çekiyor. Kısa süre önce uzun süredir devam eden düşüş trendini aşan XLM, son düzeltme hareketlerinden sonra bu bölgede güç topluyor. Yukarı yönlü hareketin devamı için 0,18-0,21 dolar bölgesinin aşılması gerektiği belirtiliyor.

Tokenizasyon sürecinde atılan adımlar

DTCC ve SDF, Stellar ağında tokenleştirilecek varlıkların kapsamını belirlemek için ön çalışma başlatmayı planladı. Bu kapsamda, ABD Hazine tahvilleri, ana endeksleri izleyen ETF’ler ve Russell 1000 şirket hisseleri gibi yüksek likiditeye sahip ürünler öne çıkıyor. 2025 yılında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) verdiği izin sayesinde bu sürecin yasal altyapısı güçlendirildi.

Stellar Development Foundation CEO’su Denelle Dixon ise kamuya açık blokzincirin lisanslı piyasalara daha yakın konuma geldiğine dikkat çekerek, Stellar’ın kurumsal gerekliliklere uygun yapısı ve düşük maliyetli ağı sayesinde bu sürecin mümkün olacağının altını çizdi.

“Stellar mimarisinin düzenleyici odaklı tasarımı ve düşük işlem maliyeti, kurumsal piyasaların beklentileriyle örtüşüyor. Bu bağlantı ile geleneksel piyasaların dijital altyapılarına geçişinde önemli bir köprü oluşturmuş oluyoruz.”