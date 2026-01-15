Cardano (ADA)CHAINLINK (LINK)Stellar (XLM)

Son Dakika: Chicago Ticaret Borsası 3 Altcoini Listeliyor!

Özet

  • CME Group, Cardano, Chainlink ve Stellar vadeli işlemlerinin lansmanı ile kripto türev ürün yelpazesini genişletecek.
  • Listelemenin 6 Şubat günü yapılması bekleniyor.
  • Büyük yatırımcılar ve bireyseller için farklı bütçelere uygun ürünler sunulacak.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Chicago Mercantile Exchange (CME) uzun süre önce Bitcoin’i listeledi ve devasa hacimlere ulaştı. Ardından Ethereum, Solana ve Ripple gibi büyük altcoinlerin listelendiğini gördük. Bugün geldiğimiz noktada daha az bilinen 3 altcoinle borsanın alternatiflerin sayısını artırdığını görüyoruz.

Cardano, Chainlink ve Stellar

CME duyurusuna göre Cardano, Chainlink ve Stellar için türev işlemleri aktifleştirilecek. Kripto para türev trade ürün yelpazesini genişleten borsa 9 Şubat 2026 tarihinde 2 altcoini işleme açmayı hedefliyor. Hem kurumsal yatırımcılar için büyük ölçekli kontratlar hem de daha küçük yatırımcılar için “Micro” boyutlu kontratlar sunulacak

  • ADA: 100.000 ADA ve Micro ADA (10.000 ADA)
  • LINK: 5.000 LINK ve Micro LINK (250 LINK)
  • XLM: 250.000 Lumens ve Micro Lumens (12.500 Lumens)

CME Group Kripto Ürünleri Küresel Başkanı Giovanni Vicioso, müşterilerin fiyat riskini yönetmek ve bu dinamik pazara erişim sağlamak için güvenilir, regüle edilmiş ürünlere olan talebinin arttığını belirtti.

Kripto paraların geçen yılki rekor büyümesini göz önüne alındığında, müşteriler fiyat riskini yönetmek için güvenilir, düzenlenmiş ürünler ve bu dinamik pazara giriş yapmak için ek araçlar arıyor. Bu yeni mikro ve daha büyük boyutlu Cardano, Chainlink ve Stellar vadeli işlem sözleşmeleriyle, piyasa katılımcıları artık daha fazla seçenek, daha fazla esneklik ve daha fazla sermaye verimliliğine sahip olacak.” – CME Group Küresel Kripto Para Ürünleri Başkanı Giovanni Vicioso

