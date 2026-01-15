Son Dakika: Robinhood 15 Ocak Altcoin Listeleme Duyurusu

Kripto paralar tekrar canlanmaya başlarken platformların listeleme yarışları da devam ediyor. Kullanıcılara ne kadar fazla alternatif sunarsa o kadar hacim oluşturacağının dolayısıyla kazanç elde edeceğinin farkında olan borsalar yeni listelemeler yapıyor. Robinhood da bugün yeni listelemesini duyurdu.

Altcoin Listeleme Son Dakika

Robinhood platformu bugün yeni listelemesini duyurdu. Lighter (LIT)’ı listeleyecek olan Robinhood özellikle ABD yatırımcıları için önemli bir platform. Daha fazla yatırımcıya ulaşacak olan LIT şimdilik son gelişmenin etkisiyle %5 civarında artış yaşadı. Aster ve Hyperliquid gibi platformlar arasında rekabet eden Lighter şimdilik iyi bir lansman yapamadı. Fakat geç de olsa bu sürekli düşüşlerin bir noktada tersine dönmesi gerekecek.

Lansman günü 3,62 doların dirence dönüşmesinin ardından 2,47 dolar desteğini korumaya çalışan LIT 12 Ocak günü bu seviyeyi de kaybetti. Son destek olarak 2 doları korumaya çalışan LIT Coin bugün 1,8 dolar altına fitil atsa da desteğe geri döndü ve eğer dipten toparlanma bugün itibariyle başladıysa 2,47 doların geri alınmasını bekleyeceğiz.