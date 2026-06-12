Binance’ten 3 Haziran ile 11 Haziran arasında 465 milyon XRP çıktı, fiyat $1,04 seviyesine geriledi

XRP fiyatı haziran ayında baskı altında kalırken zincir üstü veriler Binance’ten yüksek tutarlı çekimlerin arttığını gösterdi. Verilere göre 3 Haziran ile 11 Haziran 2026 arasında borsadan toplam 465 milyon XRP çıktı. Aynı dönemde XRP fiyatı haziran ayı içinde $1,04 seviyesine kadar geriledi.

Binance çıkışları yakından izleniyor

Piyasa verilerine göre haziran ayının başından bu yana Binance’ten 1 milyon XRP’nin üzerindeki çekim işlemleri daha sık görülmeye başladı. Söz konusu hareketlerin tek seferlik bir işlemden değil, birkaç güne yayılan düzenli çıkışlardan oluştuğu aktarıldı. Bu tablo, büyük yatırımcıların borsa bakiyeleri üzerindeki etkisini yeniden gündeme taşıdı.

Binance, günlük işlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alıyor. Bu nedenle platformdaki rezerv değişimleri, özellikle XRP gibi yüksek hacimli varlıklarda, piyasa katılımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

3 Haziran ile 11 Haziran arasında Binance’ten yaklaşık 465 milyon XRP çıkışı gerçekleşti. Veriler, bunun tekil bir hareketten çok, birkaç güne yayılan istikrarlı bir akış olduğuna işaret etti.

Borsalardan büyük tutarlı varlık çıkışları tek başına birikim anlamına gelmiyor. Buna karşın, işlem platformlarında satış için hazır bekleyen arzın azalmasına yol açabileceği için likidite görünümünü etkileyebilir. Kısa vadede fiyat zayıf seyretse bile, borsa rezervlerindeki düşüş bazı yatırımcılar açısından dikkat çekici bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Gösterge Veri İncelenen dönem 3 Haziran ile 11 Haziran 2026 Toplam büyük çıkış 465 milyon XRP Büyük işlem eşiği 1 milyon XRP üzeri İzlenen platform Binance

Önümüzdeki günlerde açıklanacak günlük çıkış verileri, bu eğilimin sürüp sürmeyeceğine dair daha net bir tablo sunabilir. Çıkışların devam etmesi halinde piyasadaki mevcut satış baskısıyla borsa arzı arasındaki ilişki daha fazla tartışılabilir.

Teknik görünümde destek bölgesi öne çıkıyor

Zincir üstü verilerin yanında teknik görünüm de XRP için kritik bir alana işaret ediyor. Analist ChartNerd’e göre XRP, 2023 boyunca ve 2024 sonlarına kadar $0,70 ile $0,80 bandındaki direncin altında işlem gördü. Bu bölge, 2024’ün son çeyreğinde gerçekleşen kırılmaya kadar güçlü bir tavan görevi gördü.

Analize göre XRP için $0,70 ile $0,90 aralığı dikkatle izlenmesi gereken bir bölge haline geldi. Daha önce direnç olarak çalışan bu alanın, ilerleyen dönemde destek görevi üstlenip üstlenmeyeceği henüz netleşmedi.

Ardından gelen yükselişin temmuz 2025’teki zirveye zemin hazırladığı, ancak daha sonra ivmenin zayıfladığı belirtildi. Haftalık üssel hareketli ortalamalarda görülen olumsuz kesişim de daha geniş eğilimde yön değişimine işaret etti. Bu süreç, ocak 2026’daki $2,40 seviyesinden şubat ayındaki $1,12 düzeyine kadar uzanan geri çekilmeyi beraberinde getirdi.

Mini sözlük: EMA, üssel hareketli ortalama anlamına gelir ve son fiyat verilerine daha fazla ağırlık veren teknik göstergedir. Death cross ise kısa vadeli ortalamanın uzun vadeli ortalamanın altına inmesiyle oluşan ve teknik analizde zayıflayan eğilime işaret eden bir kesişim olarak izlenir.

Şubat ayından bu yana XRP’nin yatay bir seyir izlediği, zaman zaman kısa süreli tepki yükselişleri görüldüğü kaydedildi. Son dönemde yaklaşık $1,55 seviyesindeki 20 haftalık EMA yakınında gelen reddin, fiyatın haziran dibine doğru geri çekilmesinde etkili olduğu ifade edildi.

Analizde $0,70 ile $0,90 aralığı olası makro destek bölgesi olarak öne çıkarılırken, yukarı yönlü bir dönüş için haftalık grafikte $1,45 ile $1,78 bandının yeniden aşılması gerektiği belirtildi. Bu seviyeler geri alınmadıkça daha geniş görünümde temkinli yaklaşımın korunduğu değerlendiriliyor.