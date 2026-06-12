XRP son düzeltmenin ardından $1,13 desteğinde tutunarak $1,30 direncini yeniden gündeme taşıdı

XRP, piyasa genelindeki son düzeltme sırasında $1,05 seviyesine kadar geriledikten sonra yeniden $1,13 civarındaki kritik destek bölgesinin üzerine çıktı. Analistler, kısa vadede temkinli görünüm sürse de fiyat ile momentum göstergeleri arasındaki uyumsuzluğun olası bir toparlanmaya işaret edebileceğini belirtti.

Destek bölgesinde toparlanma dikkat çekti

Piyasa analisti CryptoPulse’a göre XRP, önemli bir destek alanının altına kısa süreli sarkmasının ardından hızlı bir toparlanma gösterdi. Bu hareketin fiyatı yaklaşık $1,05’e çektiği, böylece zarar kes emirlerinin çalıştığı ve kaldıraçlı pozisyonların önemli bölümünün kapandığı aktarıldı. Ardından alıcıların yeniden devreye girdiği görüldü.

CryptoPulse, fiyatın $1,13 makro desteğinin altını test ettikten sonra $1,05’e kadar indiğini, bunun da toparlanma öncesinde gerekli görülen sert satış temizliğini beraberinde getirdiğini değerlendirdi.

Analizde öne çıkan başlıca unsur, XRP fiyatı daha düşük dip yaparken RSI göstergesinin şubat ayına kıyasla daha yüksek dip oluşturması oldu. Teknik analizde bu görünüm çoğu zaman düşüş ivmesinin zayıfladığına işaret eden pozitif uyumsuzluk olarak değerlendiriliyor.

Mini sözlük: RSI, Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen bir momentum göstergesidir. Fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçer; pozitif uyumsuzluk ise fiyat yeni dip yaparken göstergenin bunu doğrulamaması durumunu ifade eder.

$1,30 seviyesi neden izleniyor

Analistler, $1,30 seviyesinin son düzeltme öncesinde önemli bir destek alanı olarak çalıştığını, bu nedenle şimdi güçlü bir direnç konumuna geldiğini vurguluyor. Bu bölgenin yeniden test edilmesi, mevcut yükselişin yalnızca kısa süreli bir tepki mi yoksa daha geniş çaplı bir toparlanmanın başlangıcı mı olduğunu anlamak açısından belirleyici görülebilir.

Seviye Teknik anlamı $1,05 Son düzeltmede görülen dip, altına kalıcı iniş görünümü zayıflatabilir $1,13 Yakın vadeli ana destek bölgesi $1,30 İzlenen ana direnç ve olası yeniden test seviyesi $1,55 $1,30 üzerinde günlük kapanış gelirse gündeme gelebilecek sonraki bariyer

CryptoPulse’un paylaştığı projeksiyonda XRP’nin önce $1,13 üzerinde taban oluşturmaya çalışabileceği, ardından $1,20 bölgesini aşması halinde $1,30 direncine yönelebileceği belirtildi. Günlük kapanışın $1,30 üzerinde gerçekleşmesi ise yükseliş senaryosunu daha güçlü hale getirebilir.

Analistlere göre $1,30 seviyesinin yeniden kazanılması, önceki direncin yeniden desteğe dönüşmesi anlamına gelebilir ve bu durumda sıradaki önemli teknik eşik $1,55 olabilir.

Göstergeler tam teyit vermedi

Buna karşın daha geniş teknik tablo hâlâ karışık sinyaller üretiyor. TradingView verilerine göre XRP yaklaşık $1,13 seviyesinde işlem görürken genel teknik özet nötr görünüm verdi. Göstergelerde 14 satış, 10 nötr ve 2 alış sinyali yer aldı.

RSI 14 değeri 35,10 seviyesinde bulunuyor. Bu görünüm aşırı satım bölgesine yaklaşsa da tek başına kesin bir dönüş sinyali oluşturmuyor. Stokastik osilatör 23,20, Williams yüzde R ise eksi 73,99 seviyesinde ölçüldü. Momentum 10 göstergesi alış sinyali üretirken MACD değeri eksi 0,06656 ile negatif bölgede kaldı.

Hareketli ortalamalar baskıyı sürdürüyor

XRP açısından ana zorluklardan biri, fiyatın önemli hareketli ortalamaların altında kalmayı sürdürmesi oldu. 10 günlük üstel hareketli ortalama yaklaşık $1,16 seviyesinde bulunurken 50 günlük üstel hareketli ortalama $1,30 civarında yer alıyor. Daha uzun vadede 100 günlük basit hareketli ortalama $1,36, 200 günlük ortalamalar ise $1,58’in üzerinde seyrediyor.

Bazı analistler daha geniş ölçekte düşüşü, daha büyük bir yükseliş döngüsü içindeki düzeltme evresi olarak yorumluyor. Elliott Dalga analizine dayanan bir değerlendirmede, XRP için $1,19 ile $0,91 aralığı birikim bölgesi olarak öne çıkarıldı. Ancak bu senaryonun geçerliliğini koruması için fiyatın bu bölgenin içinde ya da üzerinde kalıcı bir dönüş yapısı oluşturması gerektiği kaydedildi.