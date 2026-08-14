HBAR’da düşen kama formasyonu sonrası kısa vadeli toparlanma izleniyor

Hedera‘nın yerel varlığı HBAR, zayıflayan satış baskısı ve alıcıların destek bölgesini korumasıyla kısa vadeli bir toparlanma sinyali veriyor. Yazım sırasında HBAR 0.06556 dolardan işlem görürken, 24 saatlik işlem hacmi 26.43 milyon dolar, piyasa değeri ise 2.87 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknik görünümde kritik aralık öne çıkıyor

Kripto analisti Crypto With Gopal, 15 dakikalık grafikte HBAR için düşen kama formasyonu oluştuğunu ve fiyatın 0.0664 dolar civarındaki desteği test ettiğini belirtiyor. Daralan işlem aralığı, satıcıların etkisinin azalmaya başladığına işaret ederken, alıcıların alt trend çizgisini savunmayı sürdürmesi halinde kısa vadeli yönün yukarı dönebileceği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Düşen kama, fiyatın aşağı eğimli ancak giderek daralan bir bant içinde hareket ettiği teknik formasyondur. Teknik analizde bu yapı, hacim desteğiyle birlikte kırılması halinde kısa vadeli yukarı yönlü dönüş ihtimaline işaret edebilir.

Crypto With Gopal, 15 dakikalık grafikte oluşan düşen kama yapısında 0.0664 dolar desteğinin korunmasının, HBAR’da kısa vadeli yükseliş ihtimalini güçlendirdiğini aktarıyor.

Yakın direnç bölgesi 0.0670 ile 0.0690 dolar aralığında bulunuyor. Bu bandın yukarı kırılması durumunda fiyat hareketinin 0.0700 dolara doğru ivme kazanabileceği öngörülüyor. Buna karşılık 0.0664 doların üzerinde kalıcılık sağlanamaması, mevcut yükseliş senaryosunu zayıflatabilir.

Gösterge Seviye Anlamı Destek 0.0664 dolar Korunursa toparlanma ihtimali güçlenebilir Direnç aralığı 0.0670 ile 0.0690 dolar Aşılması halinde ivme artabilir Kısa vadeli hedef 0.0700 dolar Kırılma sonrası izlenen seviye

Kabila entegrasyonu ekosistem tarafını öne çıkarıyor

Fiyat görünümünün yanı sıra Hedera, üretici odaklı ekosistemini Kabila üzerinden genişletiyor. Hedera, dağıtık defter teknolojisi altyapısı üzerine kurulu bir ağ olarak dijital sahiplik ve kurumsal kullanım alanlarına odaklanıyor. Kabila entegrasyonu ile içerik üreticilerine topluluk kurma ve NFT tabanlı gelir modelleri geliştirme imkanı sunuluyor.

Hedera, Kabila’nın içerik üreticilerine doğrudan sahiplik ve NFT gelir araçları sunduğunu, bunun da dijital üreticilerin işlerinden doğrudan kazanç elde etmesini desteklediğini vurguluyor.

Bu yapı, aracıların rolünü azaltarak sanatçılar ve dijital içerik üreticileriyle takipçileri arasındaki bağı daha doğrudan hale getirmeyi amaçlıyor. Ağ içinde bu araçların yaygınlaşması, NFT tabanlı farklı gelir modellerinin denenmesini de mümkün kılabilir.

Önümüzdeki dönemde HBAR için yön tayininde hem teknik seviyeler hem de ağ üzerindeki kullanım alanlarının genişlemesi belirleyici olacak. Özellikle 0.0670 ile 0.0690 dolar aralığının güçlü hacimle aşılması, kısa vadeli iyimserliği destekleyen temel unsur olarak öne çıkıyor.