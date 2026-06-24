HBAR için $0.10 ile $0.13 aralığı öne çıkarken, analistler $0.072 altını kısa vadede kritik eşik olarak izliyor

HBAR fiyatı, analistlerin değerlendirmelerine göre yeniden önemli bir teknik dönüm noktasına yaklaştı. Token Talk, varlığın 2020’den bu yana korunan çok yıllı yükselen trend çizgisine ve güçlü destek bölgesine doğru geri çekildiğini aktardı. Haftalık grafikte görülen bu alan, önceki büyük düşüşlerde alıcıların devreye girdiği bir bölge olarak öne çıkıyor.

Uzun vadeli destek bölgesi öne çıktı

Geçmiş döngülerde HBAR’daki sert geri çekilmeler bu çizgiye yakın noktalarda karşılık buldu ve uzun vadeli yapı yüksek oynaklığa rağmen korunabildi. 2021’deki güçlü yükselişin ardından HBAR, kazanımlarının büyük bölümünü geri verdiği uzun bir düzeltme sürecine girdi. Bu süreçte fiyat hareketinin daraldığı ve oynaklığın azaldığı düşen kama görünümünün oluştuğu değerlendirildi.

Göreli Güç Endeksi olarak bilinen RSI göstergesinin de 30’lu seviyelerin ortasına gerilediği belirtildi. Bu bölge, geçmişte olası toparlanma sinyallerinin görüldüğü alanlardan biri olarak dikkat çekiyor. HBAR, Hedera ağının yerel tokenı olarak işlem görüyor ve ağ, yüksek hızlı işlem doğrulamasıyla öne çıkan kurumsal odaklı bir dağıtık defter yapısı sunuyor.

Token Talk değerlendirmesinde, HBAR’ın çok yıllı destek bölgesini yeniden test ettiği ve haftalık grafikte 2020’den beri izlenen yükselen trend çizgisine yaklaştığı vurgulanıyor.

Piyasa yapısına dayalı teknik incelemelerde $0.10 ile $0.13 aralığı öne çıkan alım bölgesi olarak gösterildi. Bu aralıkta geçmiş destek alanı, kırılım sonrası yeniden test bölgesi ve uzun vadeli trend tabanı gibi birden fazla teknik unsurun kesiştiği ifade ediliyor. Ayrıca bu bölgenin, HBAR’ın 2022 ve 2023 döneminde yatay seyrettiği birikim alanına da yakın olduğu belirtiliyor.

Seviye Teknik anlamı $0.10 ile $0.13 Öne çıkan alım ve destek bölgesi $0.18 ile $0.20 İlk toparlanma hedefi $0.25 ile $0.30 Geçmişte direnç olarak çalışan sonraki hedef bölge

Kısa vadede direnç ve düşüş riski izleniyor

Analize göre alıcılar mevcut seviyeyi koruyabilirse HBAR’ın ilk aşamada $0.18 ile $0.20 aralığına doğru bir toparlanma denemesi yapması mümkün olabilir. Bu bölgenin aşılması halinde ise daha önce yükseliş denemelerini sınırlayan $0.25 ile $0.30 bandı sonraki hedef olarak gündeme gelebilir. Bu nedenle mevcut testin, olası bir yukarı yönlü kırılım senaryosunun doğrulanması açısından kritik olduğu kaydediliyor.

Buna karşılık MCO Global, 4 saatlik grafikte daha temkinli bir tabloya işaret ediyor. Kuruma göre kısa vadede düşüş eğilimli Elliott Dalga yapısı oluşuyor. HBAR fiyatının uzun süredir aşağı yönlü trend çizgisinin altında kalması, satıcıların kısa vadede baskın konumunu koruduğuna işaret ediyor.

Mini sözlük: Elliott Dalga teorisi, piyasa hareketlerini tekrarlayan dalga yapılarıyla açıklamaya çalışan teknik analiz yaklaşımıdır. Analistler genelde düzeltme ve ana trend evrelerini bu yapı üzerinden izler.

MCO Global, $0.088 ile $0.102 aralığını güçlü direnç bölgesi olarak değerlendiriyor; bu alan aşılamaz ve fiyat $0.072 ile $0.073 bandının altına sarkarsa düşüşün daha sert bir evreye geçebileceğine dikkat çekiyor.

Bu senaryoda analizde belirtilen bir sonraki aşağı yönlü hedef aralığı $0.05 ile $0.045 olarak öne çıkıyor. Öte yandan düşüş görünümünün zayıflaması için fiyatın $0.102 ile $0.11 bölgesinin üzerine yerleşmesi gerektiği belirtiliyor. Bu gerçekleşmediği sürece kısa vadeli yükseliş denemelerinin düzeltme niteliğinde kalabileceği değerlendiriliyor.