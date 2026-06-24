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Allfunds, tokenleştirilmiş fonların dağıtımını Solana ağına genişleteceğini açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Allfunds, tokenleştirilmiş fon dağıtımını Solana ağına genişleteceğini açıkladı.
  • 📊 Mart 2026 itibarıyla 1,8 trilyon avroluk varlığı yöneten ağ, 3.300’den fazla kurumu birbirine bağlıyor.
  • 🔗 Yeni yapı, geleneksel fon kanalları ile zincir üstü piyasaları aynı mimaride buluşturmayı hedefliyor.
  • 🪙 Bu adım, tokenleştirilmiş fonların erişimini genişletirken Solana’da $SOL ekosistemiyle kurumsal bağlantıyı güçlendirebilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Allfunds Blockchain, tokenleştirilmiş fonların dağıtımını ve erişimini Solana ağı üzerinden genişletmeyi planladığını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre bu adım, geleneksel fon dağıtım kanallarıyla blokzincir tabanlı piyasa altyapıları arasında daha doğrudan bir bağlantı kurulmasını hedefliyor.

İçindekiler
1 Geleneksel ağlarla zincir üstü erişim birlikte sürecek
2 Kurumsal dağıtım ile Web3 piyasaları arasında köprü hedefi
3 Teknik uygulama ve risk değerlendirmesi

Geleneksel ağlarla zincir üstü erişim birlikte sürecek

Açıklamada, Allfunds ve Solana üzerinde sunulacak tokenleştirilmiş fonların her iki ağ üzerinden de erişilebilir olmaya devam edeceği belirtildi. Böylece ürünlerin hem mevcut kurumsal sistemlerde hem de zincir üstü ortamlarda kullanılabilir kalması amaçlanıyor.

Allfunds, dünya genelinde varlık yönetimi ve finans alanında faaliyet gösteren 3.300’den fazla kurumu birbirine bağlayan bir dağıtım ağı işletiyor. Şirket, Mart 2026 itibarıyla yaklaşık 1,8 trilyon avroluk idare edilen varlığa sahip olduğunu açıkladı. Bu ölçek, Solana entegrasyonunun kurumsal erişim açısından neden dikkat çektiğini ortaya koyuyor.

Allfunds Blockchain birimi yöneticisi Rubén Nieto, bu iş birliğinin tokenleştirmeyi kavramsal düzeyden çıkarıp uygulamaya taşıyacağını, geleneksel fon yöneticilerinin güvenilir süreçlerle Web3 likiditesine erişebileceğini vurguladı.

Şirkete göre genişleme, fon sektöründe tokenleştirmenin benimsenmesinde yeni bir aşamaya işaret ediyor. Allfunds ağına bağlı varlık yöneticileri ve transfer acenteleri, mevcut kurumsal işleyişlerini korurken Solana’nın açık blokzincir altyapısı üzerinden ek dağıtım kanallarına ulaşabilecek.

Kurumsal dağıtım ile Web3 piyasaları arasında köprü hedefi

Planlanan yapı, kurumsal fon dağıtımı ile Web3 piyasalarının tek bir finansal mimari içinde birlikte çalışmasını öngörüyor. Bu çerçevede ihraççıların, alışık oldukları süreçleri kullanarak tokenleştirilmiş fonlar oluşturabilmesi hedefleniyor. Şirket, bunun yatırım ürünleri için yeni fırsatlar yaratabileceğini aktardı.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş fon, geleneksel bir fonun paylarının blokzincir üzerinde dijital varlık olarak temsil edilmesi anlamına gelir. Bu yapı, mülkiyetin ve transferin zincir üstünde izlenebilmesine imkan tanırken, ürünün hukuki ve operasyonel çerçevesi yine ilgili düzenlemelere bağlı kalır.

Solana Foundation Avrupa Kurumsal Büyüme Başkanı Ben Brophy de hamlenin, Avrupa’daki yerleşik fon sektörünün gücü ile Solana’nın blokzincir teknolojisini bir araya getirdiğini söyledi. Brophy, daha fazla fonun zincir üstüne taşındığını ve bu sayede merkeziyetsiz likidite ile kurumsal dağıtımın aynı ekosistemde bir arada bulunabildiğini ifade etti.

Ben Brophy, çok sayıda fonun zincir üstüne taşınmasıyla birlikte merkeziyetsiz likidite ve kurumsal dağıtımın aynı ekosistemde yan yana çalışmasının mümkün hale geldiğini belirtiyor.

Teknik uygulama ve risk değerlendirmesi

Uygulama sürecinin, ioBuilders tarafından geliştirilen Asseto platformu üzerinden desteklendiği açıklandı. Asseto, Allfunds Blockchain ile zincir üstü ekosistem arasında entegrasyon katmanı olarak görev yapacak. Böylece tokenleştirilmiş fonların ihraç ve yönetim süreçlerinin operasyonel ve düzenleyici standartlara uygun şekilde yürütülmesi planlanıyor.

Ayrıca uygun ürünlerin, Particula tarafından sunulan risk değerlendirme çerçevesi kapsamında inceleneceği belirtildi. Bu yapı, zincir üstü fon ürünlerinin kurumsal beklentilere daha yakın bir çerçevede değerlendirilmesine katkı sağlayabilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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