Ripple yöneticisi Merrick, çevrim içi perakendede payı 2026’da %20’ye çıkan e ticaretin izinden kripto ödemelerin de gidebileceğini savunuyor

Ripple yöneticisi Reece Merrick, kripto para ile ödemelerin küresel finans sisteminde dönüştürücü bir rol üstlenebileceğini söyledi. X platformunda yaptığı paylaşımda Merrick, bu alanın bugünkü gelişim seyrini, 2000’li yılların başında yaygın kabul görmeyen e ticaretin ilk dönemleriyle karşılaştırdı.

E ticaret benzetmesi öne çıktı

Merrick’e göre kripto ödemelerin bugünkü konumu, internetten alışverişin henüz çok sınırlı kullanıldığı döneme benziyor. O yıllarda kullanıcıların kredi kartı bilgilerini internet tarayıcısına girmeye sıcak bakmadığını hatırlatan Merrick, çevrim içi alışverişin başlangıçta hem yeni hem de riskli görüldüğünü vurguladı.

Bugün dünya genelinde perakende harcamalarda her 5 dolardan 1 dolardan fazlası çevrim içi kanallarda gerçekleşiyor.

Verilen rakamlara göre, 2000 yılında e ticaret toplam perakende satışların yalnızca %0,2’sini oluşturuyordu. Bu oran, güvenli ödeme geçitlerinin yaygınlaşması, geniş bant internetin erişimi artırması ve akıllı telefonların kullanım kolaylığı sağlamasıyla belirgin biçimde yükseldi. Merrick, çevrim içi perakendenin 2026 itibarıyla toplam perakende satışların %20’sine ulaşacağını belirtti.

Kripto ödemelerde altyapı vurgusu

Ripple yöneticisi, kripto ödeme alanında da benzer bir sıçramanın yaşanabileceğini savundu. Buna göre sektör, daha geniş kullanım için gerekli altyapıyı kurma aşamasında bulunuyor. Merrick, özellikle yüksek ölçeklenebilirliğe sahip Katman 1 blokzincirler, likit stabilcoinler ve düzenlemeye tabi itibari para giriş kanallarını bu sürecin temel yapı taşları arasında gösterdi.

Mini sözlük: Katman 1 blokzincir, işlemlerin doğrudan ana ağ üzerinde gerçekleştiği temel blokzincir altyapısını ifade eder. Stabilcoin ise değeri genellikle dolar gibi bir itibari varlığa sabitlenmeye çalışılan dijital varlıktır.

Merrick, kripto çağının geniş bandı ve akıllı telefonlarının devreye alınmaya başladığını, bu sayede ödeme kullanımının daha erişilebilir hale gelebileceğini aktarıyor.

Haberde aktarılan görüşler, kripto ödemelerin henüz ana akım düzeyde benimsenmediğini kabul etmekle birlikte, mevcut teknik ve düzenleyici gelişmelerin uzun vadeli kullanım alanını genişletebileceği yönündeki beklentiyi yansıtıyor. Merrick’in değerlendirmesi doğrudan bir zaman çizelgesi sunmuyor, ancak sektörün kritik eşiği altyapı tarafında aşmaya çalıştığına işaret ediyor.

Ripple ve sektörel çerçeve

Ripple, sınır ötesi para transferleri ve ödeme çözümlerine odaklanan bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor. Merrick’in açıklamaları da bu nedenle özellikle ödeme sistemleri ekseninde önem taşıyor. Paylaşımda öne çıkan ana fikir, kripto ödemelerin bugünkü sınırlı kullanımının kalıcı olmayabileceği ve geçmişte e ticaretin izlediği yola benzer bir büyüme patikasının oluşabileceği yönünde oldu.