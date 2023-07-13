Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile olan davasında olumlu son gelişmeyle yükseliş ivmesine geçen popüler altcoin Ripple’a (XRP) popüler kripto para borsası olan Coinbase’den müjde!

İçerik Rehberi 1 Ripple’da Coinbase Müjdesi!

Ripple’da Coinbase Müjdesi!

Popüler altcoin Ripple, SEC’in menkul kıymet davasında yaşanan son gelişme kripto para birimini yükseliş ivmesine neden oldu. Token’ın fiyatı analistlerin belirlediği 0.64 dolar seviyesini hızlı bir şekilde aşarak yazı kaleme alındığında 0.80 dolar seviyelerine ulaşmıştı. Kripto para birimindeki bu yükseliş ivmesi token’ın son 24 saat içerisinde yüzde 70 oranını aşan kazançlar kaydetmesine neden oldu.

SEC davasıyla ilgilenen Yargıç duruşmada yaptığı açıklamalarda Ripple’ın menkul kıymet olarak sınıflandırılamayacağını belirtmesiyle başlayan ralli popüler kripto para borsası Coinbase’in yeni duyurusu ile ivme kazanabilir. Önde gelen borsa dakikalar öncesinde yaptığı açıklamada kripto para gündemine bomba gibi düşen altcoin Ripple’ı yeniden listeleyeceğini duyurdu.

Kripto para biriminde bugün içerisinde yaşanan üst üste olumlu gelişmeler token’a önemli bir yükseliş ivmesi katmıştı. Kripto para borsasının son hamlesiyle ilerleyen saatlerde token’ın artışının hızlanabileceği tartışılırken fiyat hareketini hep birlikte öğreneceğiz.