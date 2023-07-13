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  •   Yükselişlere Hız Kesmeden Devam Ediyor: XRP, Yeniden Dev Borsanın Radarına Girdi!

Yükselişlere Hız Kesmeden Devam Ediyor: XRP, Yeniden Dev Borsanın Radarına Girdi!

Özet

  • Ripple davasında çıkan tarihi karar, XRP'de keskin bir yükselişin yaşanmasına neden oldu.
  • ABD'li yargıcın, Ripple şirketinin gerçekleştirdiği XRP satışlarının yatırım sözleşmesi niteliği teşkil etmediğine karar vermesinin ardından çok sayıda borsadan XRP listeleme haberleri geldi.
  • ABD merkezli kripto para borsası Gemini de mahkeme kararına ilişkin bir paylaşım yaparak XRP'yi yeniden listelemeyi gündemine aldıklarını belirtti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
22:26
13 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Kripto para piyasası, bugün Ripple davasında çıkan tarihi karar ile birlikte yeniden hareketlendi. Ripple davasında yargıcın Ripple şirketinin gerçekleştirdiği XRP satışlarının yatırım sözleşmesi niteliği teşkil etmediğine karar vermesinin ardından ABD merkezli kripto para borsası Gemini’den de dikkat çekici bir paylaşım geldi.

XRP, Ralliye Hız Kesmeden Devam Ediyor

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) 2020’de Ripple’a açtığı dava, yıllar içerisinde mali düzenleyiciler ile kripto şirketleri arasındaki gerilimin sembollerinden biri olmuştu. SEC‘nin açtığı davayla birlikte XRP büyük bir darbe almış ve çok sayıda kripto para borsası tarafından delist edilmişti. Seneler içerisinde SEC-Ripple davasına ilişkin sayısız önemli gelişme yaşansa da yasal süreç bir türlü sonuca bağlanmamıştı. Ancak bugün XRP için dönüm noktası kabul edilebilecek bir gelişme yaşandı.

Ripple davasında yargıcın Ripple şirketinin gerçekleştirdiği XRP satışlarının yatırım sözleşmesi niteliği teşkil etmediğine karar vermesi ile birlikte XRP, kısa bir süre içerisinde keskin bir yükseliş yaşadı. XRP, kısa sürede %80’lere varan yükselişler kaydetti ve gün içerisinde 0,88 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi.

Gemini, XRP’yi Yeniden Listelemeyi Gündemine Aldı

SEC’nin Ripple’a dava açmasının ardından geçmiş dönemlerde çok sayıda kripto para borsası XRP‘yi delist etmişti. Ancak mahkemede çıkan tarihi karar sonrası ardı ardına yeniden listeleme haberleri gelmeye başladı. ABD merkezli kripto para borsası Gemini de resmi Twitter hesabından yaptığı bir duyuruda mahkeme kararı sonrası XRP’yi yeniden listelemeyi gündemine aldığını belirtti.

Saatler içerisinde çok sayıda borsadan ardı ardına gelen listeleme haberlerine Gemini de dahil oldu. Mevcut durumda kesinleşmiş bir karar olmasa da Gemini, paylaşımında XRP’yi yeniden listelemeyi araştırdıklarını belirtti ve paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“XRP’nin borsalarda satışının bir menkul kıymet olmadığına dair bugünkü karar göz önüne alındığında, Gemini XRP’nin hem spot hem de türev ticareti için listelenmesini araştırıyor.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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