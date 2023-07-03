Okuma Süresi: 3 Dakika

Yatırımcılar, Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında devam eden hukuki anlaşmazlığı yakından takip ederken XRP piyasada en yakından izlenen kripto paralardan biri olmaya devam ediyor. XRP genel olarak kripto para piyasası trendlerini takip etse de, dava onu benzersiz bir konuma getirdi ve yatırımcılar mahkemenin vereceği kararın popüler altcoin’i nasıl etkileyeceğiyle yakından ilgileniyor. Davanın bu yıl sonuçlanması öngörülüyor ve bu da XRP‘nin fiyat hareketlerinin gözlemlenmesini özellikle ilgi çekici hale getiriyor. Sizin için kendi kendine öğrenen bir makine algoritması kullanan CoinCodex’in Ripple’ın XRP coin’i için 2023, 2024 ve 2025 için ortaya koyduğu fiyat tahminlerini ve yorumlarını derledik.

XRP Ne Kadar? 2023’de XRP Fiyatı

Kripto fiyat veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre XRP, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 0,90 yükselişle 0,4842 dolardan işlem görüyor. 25.29 milyar dolar piyasa değeri ile en büyük 6’ncı kripto para olan XRP, aynı zaman diliminde 929.1 milyon dolarlık hacim üretmiş durumda.

Kendi kendine öğrenen bir makine algoritması kullanmasıyla tutarlı fiyat öngörüleri sunan kripto fiyat veri platformu CoinCodex, yılın son gününde, 31 Aralık 2023 tarihinde XRP’nin fiyatının 0,58 dolar seviyesinde olacağını söylüyor. CoinCodex’in bu fiyat öngörüsü, bu yazının hazırlandığı sırada ortalama 0,48 dolar seviyesinden işlem gören popüler kripto para için yüzde 20’lik bir artışa işaret ediyor.

2024 ve 2025’de XRP Fiyatı

CoinCodex, ayrıca XRP’yi diğer önemli teknolojik yenilikler ve trendlerle de karşılaştırarak fiyat öngörüleri sunuyor. Bu karşılaştırma, XRP coin‘in fiyatının uzun vadede nereye gidebileceğini tahmin etmenin bir yolunu sunuyor.

Bu doğrultuda platform, internet, mobil teknolojiler, Google (NASDAQ: GOOGL) ve Facebook (NASDAQ: META) gibi büyük teknoloji şirketlerinin büyümesinin izledikleri yörüngeleri referans alarak XRP için potansiyel fiyat senaryoları sunuyor. Buna göre XRP, internetin büyüme yörüngesini takip edecek olursa 2024 yılında 0,62 dolardan işlem görebilir ve potansiyel olarak 2025 yılına kadar 0,80 dolara ulaşabilir. Bu mevcut fiyatlara göre yüzde 66’lık yükseliş anlamına geliyor.

Öte yandan Google’ın büyüme yörüngesinin izinden gidecek olursa 2024’te 0,91 dolara ve potansiyel olarak 2025’te 1,42 dolara ulaşabilir. Bu da yaklaşık yüzde 200’lük bir yükseliş anlamına geliyor.

XRP Coin Yorum

SEC davasında mahkemeden çıkacak olan karar, XRP coin’in fiyatı için önemli bir itici güç olmaya devam ederken analistler, ihraççı şirket Ripple için olumlu olacak bir kararın altcoin için bir yükseliş sinyali olacağını, olumsuz bir kararın ise tam tersi bir etkiye sahip olabileceğini savunuyorlar.

Bunun bir örneği, meşhur Hinman belgelerinin yayınlanmasının ardından XRP’nin gösterdiği fiyat hareketinde görüldü. Belgelerin herkese açık olarak yayınlanmasının ardından XRP fiyatı hızla yükseldi ve 0,56 dolara kadar çıktı.

ABD’deki yasal zorlukların yanı sıra Ripple, XRP’nin fiyatını olumlu yönde etkileme potansiyeli bulunan bir faktör olarak ödeme teknolojisiyle ilgili başlattığı ortaklıklara da güveniyor. Örneğin CEO Brad Garlinghouse, Dubai’ye genişlemesine ilişkin son duyurularla birlikte şirketin dünyanın diğer bölgelerinden ilgi gördüğünü belirtti.

XRP coin, merkez üsttü ABD’de karşı karşıya kaldığı tüm yasal engellere rağmen yılın 2’nci çeyreğinde ürettiği işlem hacmi ve piyasa derinliği bakımından Bitcoin (BTC) ve Ethereum’un (ETH) ardından en çok işlem gören üçüncü kripto para olarak öne çıkmayı başardı.