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Kripto para piyasası bugün sürpriz bir listelenme ile tek bir kripto paraya odaklandı. Ticari hacme göre dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance tarafından listelenen Pendle (PENDLE), bu listelenme ile ciddi bir ivme yakaladı. Ancak görünüşe göre tek sebep Binance olmadı ve rallinin devamı beklenebilir.

PENDLE, Yükseliş İle Gündemde

Otomatik piyasa yapıcı (AMM) odaklı bir proje olan Pendle Finance, DeFi dünyasının altın çocuğu olmaya aday gibi gözüküyor. Bugün %50 ve üzerinde artış yakalayan PENDLE, aslında bu rallinin sinyallerini uzun süreden beri veriyordu.

PENDLE‘ın büyümesi yılın başından beri hız kazanarak devam etti. PENDLE, 0,046 dolar ile başlangıç yaparken şimdilerde 0,76 dolara kadar çıkarak %1.552 yükseliş elde etti. Bu yükselişin tek sebebi ise Binance listelenmesi olarak görülemez. On-chain verilere bakıldığında da PENDLE’ın bu etkileyici performansının arkasındaki nedenler görülebiliyor.

PENDLE İçin Balinalar Yarışa Girdi

PENDLE on-chain verilerine bakıldığında, “oxc54a” ile başlayan cüzdanın sahibi olan balinanın DEX ve CEX kaynaklı birçok yerden 3,44 milyon adet PENDLE aldığı görülüyor. Bu alım, 9 Şubat tarihine dayanıyor ve balinanın ortalama alım fiyatı ise 0,28 dolar seviyelerinde. Bu da çok kısa sürede %162 yani 1,58 milyon dolarlık kazanç anlamına geliyor.

Balinaların uzun bir süreden beri PENDLE alımı yaptığı, on-chain verilerden net olarak görülebiliyor. Yukarıda belirtilen balinanın alımları da PENDLE için gelecek vaatleri olduğunun en büyük kanıtı. Protokolün uzun vadeli büyümesi aslında balinaların ilk alımları ile doğru orantılı olmaya aday. DeFi odaklı ürünlerde “içeriden haber alan” bazı kişiler, önceden yaptıkları alımlar ile geleceğe dair önemli sinyaller veriyorlar. Bunda tabii ki projenin hedefi, yol haritası ve ekibi gibi faktörler de önemli rol oynuyor. Projenin otomatik piyasa yapıcı fonksiyonunun birden çok varlığı desteklemesi ve kullanıcılara olası getirileri üzerinde kontrol sunması, büyük bir avantaj. Bu da aslında PENDLE’ın listelemeden farklı, direkt olarak listelemeye sebep olacak özelliği olarak ön plana sürülebilir. PENDLE için gelecek, Binance listelemesi ile daha da parlak olabilir.