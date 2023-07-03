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Merkeziyetsiz Finans’ın (DeFi) bağımsız bir finansal sistem olma potansiyeline sahip olduğu iddiasıyla öne çıkmasıyla birlikte finans sistemi yeniden inşa edilme sürecine girmiş oldu. Sağlıklı ve olgun bir sermaye piyasasında, tahvil kuponları, faiz swap’i veya diğer finansal araçlarla getiriler alınıp satılabilmektedir ve Pendle Finance (PENDLE) da DeFi’de bu bir sonraki dönüm noktasına ulaşılmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Pendle Finance Nedir?

Pendle Finance, bir otomatik piyasa yapıcısı (AMM) sisteminde tokenize edilmiş, gelecekteki getirinin alım satımını sağlayan ilk DeFi protokoldür. Getiri yaratan varlıkların sahiplerine ek getiri üretme ve gelecekteki getiriyi önceden kilitleme fırsatı sunarken, yatırımcılara temel bir teminata ihtiyaç duymadan gelecekteki getiri akışlarına doğrudan maruz kalma imkanı sunmayı amaçlamaktadır.

Pendle Finance, birinci derece DeFi protokollerin üzerinde yer almaktadır. Şu an için Aave ve Compound’u destekleyen protokole gelecekte daha fazla platformun entegre edilmesi beklenmektedir. AMM, yönetişim ve hedgerlar şeklinde Pendle Finance’in sistemini oluşturan üç ana bileşen bulunmaktadır.

Pendle Finance, çok sayıda protokolü ve varlığı destekleyerek tek bir platformda bütünsel ve zahmetsiz bir verim yönetimi sağlamayı amaçlamaktadır. Protokolde sermayenin sahibi direkt sermaye sahipleridir. Sözleşme vadesini beklemek zorunda kalmadan istenildiği gibi para yatırılabilmekte veya çekilebilmektedir. Ağdaki tüm işlemler akıllı sözleşmeler (dApp’ler) tarafından gerçekleştirilir ve doğrulanır. Bu, Pendle Finance ve yatırımcı arasında şeffaf bir sürecin söz konusu olduğu ve dürüstlük esaslı bir işleyiş olduğu anlamına gelmektedir.

Protokolün çalışma mantığı son derece basittir. Kullanıcı, aToken yatırarak Pendle Finance aracılığıyla XYT ve OT basar; OT (sahiplik token’i) ve XYT (gelecekteki getiri token’i) basılır. OT, dayanak aToken’ın sahipliğini temsil eder ve XYT, dayanak aToken’ın gelecekteki getirisini temsil eder. XYT madencisi, likidite teşvikleri kazanmak için LP token’leri karşılığında XYT’yi satabilir veya XYT likidite havuzuna ekleyebilir. XYT token’leri satın alınabilir veya satılabilir ve sahiplik değişikliği gerçekleştikten sonra, temel aToken’a bağlı müteakip faiz geliri hakkı yeni XYT sahibine değiştirilir. XYT token, süresi dolana kadar alınıp satılabilir. XYT’nin süresi dolduğunda hiçbir değeri yoktur. OT sahibi, yeni bir vade sonuna ilerlemeyi ve süreci tekrarlamayı seçebilir veya dayanak varlığı paraya çevirir.

Sözleşme sona ermeden önce aToken’ı kullanmak için hem OT hem de XYT’ye sahip olmak gerekmektedir. OT sahibi, bunu piyasadan XYT satın alarak ya da likidite havuzundan XYT çekerek elde edebilir. Cüzdanda hem OT hem de ona karşılık gelen XYT ile madenci, Pendle Finance’den dayanak aToken’ın itfasını gerçekleştirebilir.

PENDLE Coin Yorum

PENDLE coin, Pendle Finance’in yeterince olgunlaşmasıyla yönetişim işlemlerinde kullanılabilen bir yardımcı program token’idir. Protokoldeki değer tahakkuk mekaniği ve protokolün yönetimi için anahtar görevi görmektedir.

Bir ERC-20 token türündeki PENDLE coin, hibrit bir enflasyon modelini benimsemiştir. Emisyon, ilk 26 hafta boyunca haftada 1.2 milyon PENDLE’lık sabit teşviklerle başlatılmasını, ardından likidite teşviklerinin 260’ncı haftaya kadar haftada yüzde 1 oranında azaltılması şeklindedir. Bu noktada, dolaşımdaki token arzına bağlı olarak yıllık yüzde 2 oranında bir terminal enflasyon oranı söz konusudur.

İkinci yılın sonu için dolaşımdaki maksimum arz miktarı 251.061.124 ile sınırlandırılmıştır. PENDLE coin’in Binance‘de listelendiği ve bu yazının hazırlandığı andaki dolaşımdaki arz miktarı 231.725.335’tir. Arzdaki artışlar likidite teşvikleri ile sağlanmaktadır.

PENDLE Coin Nasıl Alınır?

PANDLE coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmektedir. PENDLE coin satın almak için öncelikle (yoksa) Binance’e üye olmak ve ardından itibari para yatırmak gerekmektedir. Türk lirası, ABD doları ya da Euro gibi bir itibari paranın borsaya yatırılmasının ardından PENDLE coin’in işlem gördüğü işlem çiftleri aracılığıyla alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Binance’de PENDLE coin işlemleri 3 Temmuz 2023 tarihinde, saat 13.00’da başlayacaktır.