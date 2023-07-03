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  •   Bu Altcoin Fiyatının 320 Doları Aşması Yatırımcıları Sarstı! Son 2 Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı!

Bu Altcoin Fiyatının 320 Doları Aşması Yatırımcıları Sarstı! Son 2 Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı!

Özet

  • Coinalyze'nin verilerine göre Bitcoin Cash'de (BCH) işlem yapan yatırımcılar geçen hafta yaşanan yükselişte büyük kayıplar verdiler.
  • BCH'deki yatırımcı kayıplarındaki ani artış, vadeli işlemler piyasasındaki kayıplarla desteklendi.
  • Vadeli işlemlerdeki fonlama oranının negatife dönmüş olması BCH'de short pozisyon alan yatırımcıların baskın olduğunu gösteriyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:34
3 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Coinalyze’in sağladığı veriler, popüler altcoinler arasında yer alan Bitcoin Cash‘de (BCH) işlem yapan yatırımcıların geçen hafta fiyatın 320 dolar seviyesine olan yükselişinin ortasında son iki yılın en yüksek kaybını verdiklerini gösteriyor. Veriler kayıpların daha da artabileceğine işaret ediyor.

Bitcoin Cash’in Fonlama Oranı Negatife Döndü

Geçen hafta vadeli işlemler piyasasında Bitcoin Cash’de alınan long ve short pozisyonlar toplamda 25 milyon doların üzerinde kayıp verdi. Son iki yılın en yüksek seviyesine ulaşan BCH’daki yatırımcı kayıplarındaki ani artışa bu durumun katkıda bulunduğu değerlendiriliyor. Short pozisyonlar herhangi bir varlığın fiyatındaki yükselişe karşı düşüş beklenerek alınan pozisyonları ifade ederken, long pozisyonlar fiyattaki düşüşe karşı yükseliş beklenerek alınan pozisyonları ifade etmektedir.

Bugün itibariyle vadeli işlem tarafında Bitcoin Cash‘i listeleyen tüm borsalarda fonlama oranları negatife döndü. Negatif fonlama oranı bir varlığın fiyatının düşeceğini öngörerek short pozisyon alan yatırımcıların baskın olduğunu ve yükseliş bekleyerek long pozisyon alan yatırımcıların pozisyonlarını kapatmadan tutmaları için onlara ödeme yapmaya istekli olduklarını göstermektedir.

Şu anda vadeli işlemlerde Bitcoin Cash’de işlem yapan yatırımcılar borsalara her 8 saatte bir pozisyon büyüklüklerine göre eksi yüzde 0,05’e varan fonlama oranında ödeme yapıyorlar ve bu  BCH‘a olan short pozisyon ilgisinin arttığını yansıtıyor.

Vadeli İşlemler Piyasasındaki Tasfiyeler

Vadeli işlemler piyasasındaki tasfiyeler diğer bir deyişle likidasyonlar, bir borsanın başlangıç teminatını kısmen ya da tamamen kaybetmesi nedeniyle yatırımcının kaldıraçlı pozisyonunu zorla kapatılması anlamına gelmektedir. Bu durum, bir yatırımcının kaldıraçlı bir pozisyon için teminat gereksinimlerini karşılayamaması (işlemi açık tutmak için yeterli fona sahip olmaması) halinde gerçekleşir.

Büyük tasfiyeler, sert fiyat hareketinin zirvesine ulaşıldığı veya dibine vurulduğuna işaret edebileceğinden yatırımcıların kendilerini buna göre pozisyon almalarına imkan tanımaktadır.

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