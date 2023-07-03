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  •   ADA, XRP ve ETH Sonrasında Sıra Bu Altcoine Geldi: Sessiz Altcoin, Sonunda Uyanıyor!

ADA, XRP ve ETH Sonrasında Sıra Bu Altcoine Geldi: Sessiz Altcoin, Sonunda Uyanıyor!

Özet

  • Bir zamanların en popüler altcoinlerinden olan EOS, sonunda uyanıyor.
  • MACD ve RSI, yeniden olumlu tarafa geçerken EOS fiyatı da yükseliyor.
  • EOS için asıl hedef ise 0,80 dolar üzeri.
  • Piyasaya etkisi: olumlu
13:15
3 Temmuz 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası son dönemde açılan davalar, yaşanan saldırılar ve gündemin devamlı olarak değişmesi ile zaten sessiz olan EOS‘un iyice sessiz ve arkada kalmasına neden oldu. Ancak bu EOS için her şeyin bittiği anlamına gelmiyor ve görünüşe göre EOS için yeni günlere yönelik adımlar atıldı.

EOS Rallisi Sırada Bekliyor

Geçtiğimiz aylarda önde gelen her altcoin kendine has bir ralli yaşadı ve buna örnek olarak Ethereum (ETH), XRP ve Cardano (ADA) verilebilir. İkinci çeyreği nispeten durgun bir şekilde kapatan EOS, şimdi ise yükselişine dair güçü sinyaller veriyor. EOS fiyatı 30 Haziran tarihinde gün içerisinde %10 yükseliş elde etti ve 0,74 dolara kadar çıktı. An itibarıyla da 0,76 dolar bandında tutunmaya çalışan EOS için 0,80 dolar kritik bir seviye. Bir zamanların en popüler altcoinlerinden olan ve ICO döneminde şimdiye kadarki en yüksek fonlamayı alan EOS, yeni bir rekor kırabilecek mi?

EOS/USD grafiği bakıldığında hareketli ortalama indikatörü oldukça iyimser gözüküyor. MACD, 22 Haziran tarihinde başlayan yükseliş hareketinin oluşturduğu çizgi ile kesişiyor ve bu kesinlikle iyiye işaret. MACD ne zaman benzer bir pozisyona girse bunun bir boğa hazırlığı olduğu söylenebilir. Daha kısa vadeli hareketli ortalamanın, daha uzun vadeli olan ile kesişmesi de kesinlikle bir boğa sinyali.

EOS Fiyatı İçin Her Şey Olumlu

Buna ek olarak EOS odaklı Fon Akış Endeksi (MFI), 87,53 seviyesine yükseldi ve bu da ciddi bir sermaye akışı olduğuna işaret ediyor. RSI da 54 seviyesinde ve bunların hepsi boğa ihtimalini kuvvetlendiriyor. EOS ile ilgili çeşitli indikatörlere bakıldığında net bir boğa sinyali gelse de 0,80 dolar kırılmadan bunun kesinleşmesi zor gözüküyor.

Buna ek olarak borsalardaki EOS odaklı açık pozisyonların sayısında ve hacminde de ciddi bir düşüş var ve EOS için kırılma anı yaklaşıyor gibi gözüküyor. EOS, uzun süredir devam eden sessizliğini, her altcoine özel yılda bir kere yaşanan ralli benzeri bir yükseliş ile kırabilir ve piyasada diğer altcoinleri etkileyebilecek bir durum yaratabilir.

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