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  •   Yatırımcılarının Bile Unuttuğu EOS Cephesinden Yeni Haber Geldi!

Yatırımcılarının Bile Unuttuğu EOS Cephesinden Yeni Haber Geldi!

Özet

  • EOS, uzun süreli sessizliğini bozarak Japonya'nın regülatörü JVCEA tarafından onay alarak Japonya içinde kullanılabileceği duyurdu.
  • EOS, Japonya'nın en büyük kripto para borsalarından biri olan BitTrade üzerinde Eylül ortasında alım satıma açılacak.
  • EOS ekibi ve CEO'su Yves La Rose, Japonya pazarına girişi "inanılmaz ve tarihsel" bir başarı olarak nitelendirdi. Bu haber sonrası EOS'un fiyatı son 24 saat içinde %9 oranında yükseldi.
  • Piyasaya etkisi: nötr
13:00
30 Ağustos 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Kripto para piyasasına damga vuran projelerden birisi konumundaki EOS, uzun süreden beri devam eden sessizliğini resmen bozdu. EOS, ICO çılgınlığı devam ederken 4 milyar dolarlık bir ICO yaparak resmen tarihe geçti. EOS buna rağmen nispeten başarısız bir yol haritası ile top 10’daki yerini çok hızlı kaybetti. EOS, top 10 içerisindeki yerini kaybetmeye ek olarak top 50 dışına çıktı ve an itibarıyla 54. sırada yer alıyor.

EOS, Sessizliği Bozdu

EOS, uzun süren sessizlikten sonra şimdi tekrar harekete geçmiş gibi gözüküyor. EOS, Japonya’nın kripto para borsalarını ve varlıklarını değerlendiren devlet kurumundan onay aldı. JVCEA olarak bilinen regülatör, EOS için ön onayı verdi. Söz konusu kripto para birimi artık Japonya içerisindeki kripto para borsalarında Japon Yeni paritesinde kullanıcılara sunulabilecek. Aslında bunu almayı başaran kripto para birimlerinin sayısı oldukça kısıtlı. Şu ana kadar Bitcoin, Ether ve Monacoin benzer izinleri alan kripto para birimleri arasında yer alıyor.

JVCEA ve FSA, kripto para birimlerinin ülke içerisindeki denetlenmesinden sorumlu iki temel kurum konumunda. EOS tarafından yapılan açıklamada bunun büyük bir adım olduğu ifade edildi.

EOS, Eylül ortasında Japonya’nın en büyük kripto para borsalarından olan BitTrade bünyesinde alım satıma açılacak. Ülkenin en büyük kripto para borsalarından olan BitTrade, alınan son regülsayon haberi ile listeleme adımı attığını duyurdu.

EOS Ekibi Haberi Müjdeledi

EOS Network Foundation CEO’su Yves La Rose, konu hakkında yaptığı açıklamada bunun EOS için “inanılmaz ve tarihsel” bir başarı olduğunu ifade etti. EOS’un Japon piyasasına girişinin büyük bir başarı olduğu belirtildi. EOS, ABD piyasasındaki etkisini ciddi anlamda kaybetti.

Ancak gelen bu Japonya haberi son 24 saat içerisinde EOS fiyatının %9 yükselmesini sağladı. EOS an itibarıyla 0,63 dolar seviyesine yükselse de bunun tüm zamanların rekor seviyesinden çok uzakta olduğu gözlerden kaçmıyor. EOS, 20 dolar üzerindeki tüm zamanların rekoru ile ise yatırımcılarını umutlandırmaya devam ediyor.

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