Kripto para piyasası kesinlikle çok hareketli günler yaşıyor ve lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) de beklenmeyen bir yükseliş elde etti. SEC cephesinden gelen olumlu haber ve Grayscale’in BTC ETF gelişmesi, piyasayı ufak çaplı hareketlendirse de asıl patlamanın CyberConnect (CYBER) cephesinden geldiği görülüyor. CoinList üzerinden ön satışı yapılan CYBER, 24 saat içerisinde %100 ve üzeri yükseliş yakaladı.

CYBER Fiyatı Yükselişe Geçti

CYBER, kısa süre önce satışa sunulmasından sonra Binance üzerinde de listelendi. İki büyük kripto para borsasının radarında olan CYBER, neredeyse birçok borsadan alınıp satılabiliyor. Ancak gelen son yükseliş kesinlikle takipçilerini dahi şaşırttı.

CYBER, son 24 saat içerisinde tam olarak %100 yükseliş elde ederek 7,38 dolar seviyesine iğne attı. Toplam piyasa değeri 81 milyon dolar olan CYBER, hacim olarak da 24 saat içerisinde 300 milyon doların üzerini görmeyi başardı. CYBER tokenlerinin toplam arzı 100.000.000 iken sirkülasyonda sadece 11 milyon adet var. Bu da CYBER için henüz gerçekleşmemiş toplam değeri 739 milyon dolara getiriyor.

CYBER Fiyatı Yükseliyor – Yüzde 400!

CYBER fiyatının bu yükselişinin arkasındaki temel sebep ise Binance duyurusu gibi gözüküyor. Binance, Earn programı kapsamında CYBER’ı da platforma dahil etti. Binance Earn üzerinden kullanıcılar çeşitli kripto para birimi ödülleri kazanabiliyorlar.

Binance de konu hakkında yaptığı duyuruda 50.000 dolar değerinde CYBER ödülünün Earn programına katılıp belirli soruları cevaplayan kullanıcılara dağıtılacağını aktardı.

Cyberconnect, CoinList bünyesinde satışa sunulduğunda 1,80 dolarlık fiyat üzerinden kullanıcılara sunulmuştu. Bu da şu an için yaklaşık %400’lük bir yükseliş anlamına geliyor.

SocialFi odaklı bir proje olan Cyber, aslında kullanıcı odaklı uygulamaları sosyal ağ altyapısına dahil etmeyi odaklıyor. Şimdiden CYBER altyapısında bulunan projeler arasında Link3, Phaver, ReadON, Dopamine, Oasis, Mocaverse ve Galxe yer alıyor. CYBER için fiyatın şu an çok şiştiği görülüyor ve önümüzdeki günlerde fiyat bir alt noktada konsolidasyon yaşamaya başlayabilir. İlk destek noktası ise 6,2 dolar olarak ön plana çıkıyor.