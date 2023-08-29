Bitcoin‘in (BTC) fiyatı, Kasım 2021’in sonlarında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 67.000 doların üzerine ulaştıktan sonra ayıların etkisi altında kaldı. Aslında bu, 490 günden fazla sürdüğü için Bitcoin tarihindeki en uzun ayı piyasası. Buna neden olan birçok neden olsa da ayı piyasasının yakın zamanda sona ermeyebileceğini de unutmamak gerekiyor. BTC’nin ayı piyasasından çıkması ve büyük bir büyüme kaydetmesi için bir tetikleyici gerekebilir.

BTC’de Uzman Yorumu!

Bitcoin döngülerinde bir genişleme, büyük düzeltme, birikim ve yenilenen genişleme dönemi vardır. Ancak her döngü aynı uzunlukta değildir. MN Trading’in kurucusu ve CEO’su Michaël van de Poppe, son tweetinde buna dikkat çekti. Mevcut ayı piyasası bazı açılardan 2015’te görülenlerle kıyaslanabilir nitelikte. Yatay hareket dönemi genellikle varlıklara olan ilgiyi azaltır. Bu, Bitcoin’in zincir üstü verilerine bakıldığında açıkça görülüyordu.

Ayı piyasasında balina işlem sayıları ve BTC’nin işlem hacmi düştü. Ancak fiyatı düşük kalırken Bitcoin’in benimsenmesi artıyor. Örneğin BlackRock yakın zamanda en büyük dört Bitcoin madencilik firmasının ikinci en büyük hissedarı oldu. Sadece bu da değil, daha önce de bildirildiği gibi MicroStrategies, ek olarak 467 Bitcoin satın aldığını duyurdu ve şirketin yönetim altındaki varlıklarını 152.800 birime çıkardı. BTC fiyat hareketi düşüş eğilimini korurken borsalardaki arzı düştü ve borsalar dışındaki arzı arttı. Ayrıca artan birikimin yansıması olarak BTC sahiplerinin toplam sayısı da tutarlı bir şekilde arttı.

BTC’de Kurumsal İlgi Artışı!

Bu durum BTC’nin yalnızca kurumsal yatırımcılar tarafından değil aynı zamanda bireysel yatırımcılar tarafından da benimsenmesinde artış olduğunu açıkça gösterdi. Ancak marjinal fiyat hareketleri dikkate alınmazsa yatırımcıların BTC’nin yeni zirvelere ulaşması için daha uzun süre beklemesi gerekebilir. Muhtemelen Bitcoin’in 2024’te gerçekleşecek yarılanması tetikleyici olabilir.

Mayıs 2020’deki son yarılanma sırasında, kripto paranın boğa rallisini başlatması birkaç ay sürdü. Bu nedenle, eğer tarihe inanılacak olursa, BTC’nin bir sonraki boğa rallisi çok yakında olmayabilir. Ancak kısa vadede, birkaç piyasa göstergesinin yükseliş göstermesi nedeniyle BTC fiyatında artış görülebilir. Örneğin, hem Bitcoin’in Göreceli Güç Endeksi (RSI) hem de Para Akışı Endeksi (MFI) aşırı satış bölgelerindeydi ve bu da satın alma baskısını artırabilir. Ek olarak MACD yükseliş eğilimi olasılığını göstererek önümüzdeki günlerde kuzeye doğru bir fiyat hareketi olasılığını artırdı. Yazı kaleme alındığında BTC, 505 milyar doların üzerinde piyasa değeriyle 25.957,73 dolardan işlem görüyordu.