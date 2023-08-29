CoinMarketCap verilerine göre Ethereum 1.800 dolara yaklaşırken, büyük bir düşüş eğilimi göstererek toplam kripto para pazarındaki bu destek seviyesini kıracağından korkuluyor. Peki önde gelen akıllı sözleşme platformunda son veriler neler?

Ethereum Fiyat Geleceği!

Günlük grafiğe yakından bakıldığında Ethereum’un konsolidasyon aşamasında olduğu ve önemli bir trend çizgisinin yakınında destek bulduğu görülüyor. Trend çizgisi %50 Fibonacci geri çekilme ve 1800 destek seviyeleriyle aynı hizada. Faktörlerin bu yakınlaşması alıcıları çekebilir, piyasaya net bir risk yönetimi stratejisiyle girebilir ve zararı durdur emirlerini trend çizgisinin altına ayarlayabilir. Amaçları direncin üzerindeki potansiyel bir kırılmadan yararlanmak olabilir.

Ethereum’un fiyatı söz konusu trend çizgisinin altına düşerse satıcıların daha aktif hale gelmesi ve potansiyel olarak fiyatı 1600 dolar destek seviyesine çekmesi bekleniyor. Yakınlaştırıldığında, fiyat hareketinin destek bölgesi etrafındaki bir aralıkta sınırlı olduğu açıkça görülüyor. Bu durum piyasa katılımcılarının fiyat hareketine yön ve ivme kazandıracak önemli bir olay veya katalizör beklediğini gösterebilir.

Ancak makro düzeydeki görünüm şu anda her iki tarafta da büyük bir hamleye işaret etmeyebilir. Kripto para araştırma platformu Kaiko’ya göre Ethereum ve Bitcoin artık 90 günlük volatilite seviyelerine petrolden daha düşük. ETH ve BTC volatilitesi sırasıyla %37 ve %35 ile son yılların en düşük seviyelerine düşerken, petrol %41 seviyesinde.

Ethereum’da Geliştirmeler!

Bu durgunluğun üstüne Ethereum ağındaki Layer 2 çözümleriyle ilgili haberler de pek faydalı olmayabilir. Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, ölçeklenebilirliği artırmak için tasarlanan Arbitrum ve Optimism gibi Layer 2 projelerinin ve toplamalarının Ethereum blok zincirinde bir arka kapıya sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Bu anlayış bu ölçeklendirme çözümlerinde tam merkeziyetsizlik kavramına meydan okuyor. Layer 2 projelerini bir tür bankacılık 2.0’a benzeyen ve dolayısıyla gelecekteki düzenlemelere duyarlı olarak gören kripto ve DeFi analisti Chris Blec’in görüşleriyle örtüşüyor.

Verimliliği artırma ve işlem maliyetlerini düşürme konusundaki popülerliklerine rağmen Ethereum’un Arbitrum ve Optimism gibi Layer 2 çözümleri, bu arka kapının varlığı nedeniyle tartışmalara yol açtı. Tüm Layer 2 projeleri ve toplamaları, geliştiricilerin ve proje sahiplerinin protokol değişiklikleri için çoklu imzalı cüzdanlara erişmesine olanak tanıyan bir arka kapı özelliği içerebilir.