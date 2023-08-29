  • CoinTürk
  •   Ethereum’da Layer 2 Çözümlerinin Tartışmaları Piyasalarda Endişelere Neden Oluyor!

Ethereum’da Layer 2 Çözümlerinin Tartışmaları Piyasalarda Endişelere Neden Oluyor!

Özet

  • Ethereum, 1.800 dolar seviyesine yaklaşırken düşüş eğilimi göstererek pazarın destek seviyesini kırabileceği endişesi taşıyor.
  • Ethereum'un günlük grafiği, konsolidasyon döneminde olduğunu ve önemli bir trend çizgisinin destek sağladığını gösteriyor.
  • Ethereum ağındaki Layer 2 çözümleri olan Arbitrum ve Optimism'in merkeziyetçilik tartışmalarıyla gündeme geldiği ve bu çözümlerin arka kapı özellikleri nedeniyle eleştirildiği belirtiliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
23:00
29 Ağustos 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

CoinMarketCap verilerine göre Ethereum 1.800 dolara yaklaşırken, büyük bir düşüş eğilimi göstererek toplam kripto para pazarındaki bu destek seviyesini kıracağından korkuluyor. Peki önde gelen akıllı sözleşme platformunda son veriler neler?

Ethereum Fiyat Geleceği!

Günlük grafiğe yakından bakıldığında Ethereum’un konsolidasyon aşamasında olduğu ve önemli bir trend çizgisinin yakınında destek bulduğu görülüyor. Trend çizgisi %50 Fibonacci geri çekilme ve 1800 destek seviyeleriyle aynı hizada. Faktörlerin bu yakınlaşması alıcıları çekebilir, piyasaya net bir risk yönetimi stratejisiyle girebilir ve zararı durdur emirlerini trend çizgisinin altına ayarlayabilir. Amaçları direncin üzerindeki potansiyel bir kırılmadan yararlanmak olabilir.

Ethereum’un fiyatı söz konusu trend çizgisinin altına düşerse satıcıların daha aktif hale gelmesi ve potansiyel olarak fiyatı 1600 dolar destek seviyesine çekmesi bekleniyor. Yakınlaştırıldığında, fiyat hareketinin destek bölgesi etrafındaki bir aralıkta sınırlı olduğu açıkça görülüyor. Bu durum piyasa katılımcılarının fiyat hareketine yön ve ivme kazandıracak önemli bir olay veya katalizör beklediğini gösterebilir.

Ancak makro düzeydeki görünüm şu anda her iki tarafta da büyük bir hamleye işaret etmeyebilir. Kripto para araştırma platformu Kaiko’ya göre Ethereum ve Bitcoin artık 90 günlük volatilite seviyelerine petrolden daha düşük. ETH ve BTC volatilitesi sırasıyla %37 ve %35 ile son yılların en düşük seviyelerine düşerken, petrol %41 seviyesinde.

Ethereum’da Geliştirmeler!

Bu durgunluğun üstüne Ethereum ağındaki Layer 2 çözümleriyle ilgili haberler de pek faydalı olmayabilir. Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Buterin, ölçeklenebilirliği artırmak için tasarlanan Arbitrum ve Optimism gibi Layer 2 projelerinin ve toplamalarının Ethereum blok zincirinde bir arka kapıya sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Bu anlayış bu ölçeklendirme çözümlerinde tam merkeziyetsizlik kavramına meydan okuyor. Layer 2 projelerini bir tür bankacılık 2.0’a benzeyen ve dolayısıyla gelecekteki düzenlemelere duyarlı olarak gören kripto ve DeFi analisti Chris Blec’in görüşleriyle örtüşüyor.

Verimliliği artırma ve işlem maliyetlerini düşürme konusundaki popülerliklerine rağmen Ethereum’un Arbitrum ve Optimism gibi Layer 2 çözümleri, bu arka kapının varlığı nedeniyle tartışmalara yol açtı. Tüm Layer 2 projeleri ve toplamaları, geliştiricilerin ve proje sahiplerinin protokol değişiklikleri için çoklu imzalı cüzdanlara erişmesine olanak tanıyan bir arka kapı özelliği içerebilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Ethereum 1700 Dolar Seviyelerini Aştı: Güncel Veriler ve Kritik Göstergeler ETH Adına Hangi Yöne İşaret Ediyor?
Ethereum 1700 Dolar Seviyelerini Aştı: Güncel Veriler ve Kritik Göstergeler ETH Adına Hangi Yöne İşaret Ediyor?
Kripto Para Piyasasındaki Yön Belirsizliği Devam Ediyor: Ethereum’da (ETH) Son Durum Ne?
Kripto Para Piyasasındaki Yön Belirsizliği Devam Ediyor: Ethereum’da (ETH) Son Durum Ne?
Ayı Piyasasının Ortasında Ethereum’lar Borsalardan Çıkıp Nereye Gidiyor? Hareket Fiyatı Etkiler Mi?
Ayı Piyasasının Ortasında Ethereum’lar Borsalardan Çıkıp Nereye Gidiyor? Hareket Fiyatı Etkiler Mi?
ETH Yatırımcıları Neden Umutlu? Ethereum (ETH) Alınır Mı?
ETH Yatırımcıları Neden Umutlu? Ethereum (ETH) Alınır Mı?
Vitalik İçin Birincisi Yeterli Olmadı! Ethereum’da İkinci Satış Dalgası! Fiyat Nereye Gidecek?
Vitalik İçin Birincisi Yeterli Olmadı! Ethereum’da İkinci Satış Dalgası! Fiyat Nereye Gidecek?
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Son Durum: BTC ve ETH’de Düzeltme Bitiyor!
Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) Son Durum: BTC ve ETH’de Düzeltme Bitiyor!
Ethereum’da (ETH) Glassnode Verileri! Analitik Şirketinden Şok Rapor!
Ethereum’da (ETH) Glassnode Verileri! Analitik Şirketinden Şok Rapor!
Ethereum (ETH) Yatırımcıları İçin Zor Günler Bitti Mi? Bu Veri Yönü İlan Ediyor!
Ethereum (ETH) Yatırımcıları İçin Zor Günler Bitti Mi? Bu Veri Yönü İlan Ediyor!
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023