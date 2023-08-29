Terra Classic (LUNC), 28 Ağustos’taki gün içi işlem seansında önemli miktarda token’ın stake edilmediğini gördü ve bu da fiyatların daha da düşeceğine dair endişeleri artırdı. Daha önce kilitli olan 5 milyardan fazla LUNC token’ın kilitleri açıldı. Bu, coin’in dolaşımdaki 6,8 trilyon LUNC arzının yaklaşık %0,08’ini temsil ediyordu.

LUNC Coin’de Son Durum ve Fiyat

Şimdiye kadarki ay, LUNC stake edilmesinde bir düşüş tespit edildi. Yazım saatine göre %14,95 olan toplam stake edilmiş LUNC yüzdesi, dolaşımdaki arzdan %1 oranında düştü. Bu stake etmeme faaliyeti, LUNC’un istikrarlı fiyat düşüşünden kaynaklanmış olabilir. Token geçtiğimiz ay değerinin %20’sinden fazlasını kaybetti. CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, bir yıldan bugüne çok küçük kazançlar kaydeden altcoin’in değeri 1 Ocak’tan bu yana %38 oranında düştü.

Yazım zamanında, kripto para 0,000065 dolardan işlem görüyordu. Son fiyat düşüşü, LUNC birikimindeki düşüşten kaynaklanmış olabilir. Günlük grafikten de anlaşılacağı üzere, günlük yatırımcılar arasında LUNC’a yönelik yeni talep 23 Temmuz’da azalmaya başladı.

LUNC Coin’in Geleceği

Talep düştükçe, Hareketli Ortalama Yakınsama (MACD) göstergesinin de gösterdiği gibi yeni bir ayı döngüsü başlamıştı. 23 Temmuz’da MACD çizgisi aşağıdan geçti ve gösterge o zamandan beri aşağı bakan kırmızı histogram çubukları oluştu.

Yazım zamanında ayıların gücünü teyit eden LUNC’un 8,02’deki pozitif yönlü endeksi (yeşil), 35,45’teki negatif yönlü endeksinin (kırmızı) altında konumlandı. Ortalama yön endeksi (sarı) 51,31 seviyesindeyken, boğalar piyasa kontrolünü yeniden ele geçirmekte zorlanabilir. ADX değerinin 25’in üzerinde olması, piyasa trendinin güçlü olduğunu ve LUNC’un fiyatının net bir yönde ilerlediğini ve yakın zamanda tersine dönme ihtimalinin bulunmadığını gösteriyor olabilir.

Kripto paranın momentum göstergeleri ile ilgili olarak, yazı yazıldığı sırada kendi merkez çizgilerinden uzakta konumlandırılmışlardı. LUNC’un Göreceli Güç Endeksi (RSI) 29,31 iken, Para Akışı Endeksi (MFI) 38,68’de sabitlenmişti.

İlginç bir şekilde, LUNC’un fiyatı daha düşük dipleri takip ederken, Chaikin Para Akışı (CMF) farklılaştı ve yükseliş trendine girdi. Yazım sırasında 0 merkez çizgisinin üzerinde yer alan gösterge, 0,10’luk pozitif bir değer verdi. Bu, coin’in fiyatını yukarı çekmeye yardımcı olabilecek likidite girişini gösterdiği için tipik olarak bir alım sinyali olarak yorumlanabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.