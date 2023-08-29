Bitcoin (BTC) ve genel olarak kripto para piyasası bugün çok heyecanlı bir haber aldı ve Grayscale’in BTC ETF ile ilgili başvurusu mahkemeden kabul gördü. Bu haberin devamında Twitter’ın attığı ödeme adımı heyecan yaratırken son gelişme ise Bloomberg cephesinden geldi.

Bloomberg Intelligence analistlerine göre merakla ve heyecanla beklenen Bitcoin tabanlı spot ETF, resmen bu hafta kabul görebilir. Uzmanlar aslında 4 Eylül tarihindeki resmi tatilden önce müjdeli haberi bekliyor ve geriye sadece bu hafta kalıyor.

SEC, BTC ETF Kararında Sona Geliyor

Bloomberg analistleri, SEC’nin özellikle BlackRock, Bitwise, WisdomTree, VanEck ve Invesco gibi birçok şirketin ETF başvurularına cevap vermek zorunda olduğunu aktardı. Kurumun kabul etme reddetme veya bazı başvurulara cevap vermeyi geciktirme imkanı bulunuyor. SEC özellikle Grayscale cephesinden gelen bu haber sonrasında bazı güçlü adaylara olumlu cevap vermek zorunda kalabilir.

Ünlü analist Roxanna Islam konu hakkında yaptığı açıklamada bazı başvuranlar için gecikmeler ve geciktirmeler görüleceğinin altını çizdi. Tecrübeli isim, ARK’ın spot BTC ETF başvurusunun da aynı kaderi yaşadığını hatırlattı. Islam, SEC’nin özellikle Grayscale davasına göre karar verebileceğini belirtmişti ve karar resmen SEC aleyhine sonuçlandı. Şimdi de SEC için bu hafta herhangi bir ETF’i onaylama seçeneği tek seçenek gibi kalmış şeklinde yorumlanıyor.

BlackRock ise bu konuda en güçlü aday gibi gözüküyor. Dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan BlackRock, geçmişinde çok fazla kabul alsa da 576 ETF başvurusu da SEC tarafından reddedilmişti. Buna rağmen son gelişmeler ve BlackRock etkisi aslında çok şey ifade ediyor.

BTC İçin 30.000 Dolar Hedefi

BTC fiyatı an itibarıyla 28.000 dolara iğne attı ve yükselişini sürdürüyor. Grayscale haberine ek olarak gelecek bir başka ETF haberi kesinlikle çok ihtiyaç duyulan hacmi getirip fiyatı bir anda 30.000 dolar seviyesine taşıyabilir. Bu, altcoinler için de yeni boğa anlamına geliyor ve heyecan yaratıyor.