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Kral kripto para birimi ve altın son zamanlar yeniden popülerliğini artırıyor. Peki sırada ne var? Bankacılık krizinin ortasında hisse senedi piyasaları çalkantılı bir dönem yaşarken kral kripto para birimi 2022 çöküşünün ardından tekrar 30.000 doları aştı. Ara düzeltmeler görsek de Bitcoin kuzeye doğru yolculuğunu sürdürmek için mücadelesine devam ediyor.

Altın ve Bitcoin

Biri gerçek diğer sanal dünyanın parlak ve değerli yatırım aracı olarak görülüyor. Altın çok uzun süredir insanların değer deposu olarak kullandığı bir varlık ve Bitcoin henüz çok genç. 2009 yılında piyasaya sürülmesine rağmen Bitcoin oldukça iyi bir piyasa değerine ulaştı ve yıllar içinde katlanarak büyüyor. Yatırımcılar daha güvenli varlıklar ararken Bitcoin’in altınla korelasyonu son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Veri sağlayıcısı Kaiko’nun rakamlarına göre altının Bitcoin ile korelasyonu son iki yılın en yüksek seviyesi olan %57’ye ulaştı. Korelasyon, çok sayıda bankada yaşanan krizin sektörü zincirleme iflaslarla tehdit ettiği Mart ayından bu yana artış gösterdi. Ayın başlarında kripto, S&P ile olan korelasyonunu aştı.

Kaiko son raporunda şunları yazdı;

“Bitcoin’in altınla 30 günlük korelasyonu Mart ayından bu yana yükseldi ve şu anda %57 ile neredeyse 2 yılın en yüksek seviyesinde”.

Bitcoin-altın korelasyonu, varlıkların fiyatlarının zaman içinde nasıl hareket ettiğinin bir ölçüsüdür. Korelasyon genellikle yatırımcıların alternatif değer depolarına ve güvenli liman varlıklarına yönelmesiyle ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak, fiyatlar diğer varlıklara ve emtialara kıyasla ekonomik rüzgarlara karşı daha hassastır.

Altın ve Bitcoin 2023

Bitcoin fiyatı 2023 yılının ilk üç ayında %70 değer kazanarak en iyi performans gösteren varlık oldu. Bu 2021 ilk çeyrekten bu yana en iyi dönemi temsil ediyordu. Yakın zamanda 84 merkez bankası arasında yapılan bir ankete katılanların üçte ikisinden fazlası, meslektaşlarının 2023 yılında altın varlıklarını artıracağına inandığını ortaya koydu. Rezerv yöneticileri, değerli metali tutma nedenleri olarak jeopolitik risk ve yüksek enflasyonu vurguladı. Dünya Altın Konseyi’nin yıllık anketi, bankaların sıkıntılı zamanlarda portföylerini çeşitlendirmek için altını kullandığını da ortaya koydu. Peki ya Bitcoin (BTC)? Eğer düzenleyici riskler kripto paraları tehdit edecekse Bitcoin bundan da muaf olacak ve altınla artan korelasyonu portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcıları bu alana yönlendirebilir. Üstelik birkaç yıl öncesine göre kurumsalların da Bitcoin’e yatırım yapabileceği çok fazla alternatif var. MicroStrategy hisseleri bir spot Bitcoin ETF’i gibi çalışıyor.

Hem altın hem de Bitcoin şimdiye kadar genellikle olumlu yıllar geçirdi ve şu anda yıllık en yüksek seviyelerine yakın oturuyorlar. Coinmarketcap’e göre Bitcoin 29.800 dolar seviyesinde ve altın 2.000 dolar seviyesinde bulunuyor. Yatırımcılar Bitcoin’in yakın gelecekteki beklentileri konusunda sessiz bir iyimserlik içindeler. Devam eden mali çalkantılar ve yükselen enflasyon, para birimi için güçlü rüzgarlar yaratıyor. Yaklaşan Bitcoin halving’i de hesaba katarsak bu yılın özellikle sonuna doğru mevcut şartlarda talebin daha da arttığını görebiliriz.